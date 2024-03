Los Palestinos que lucharon contra los Nazis – La historia de los voluntarios Palestinos en la Segunda Guerra Mundial

Por el Dr. Mario Sinay

Hay muy pocas investigaciones sobre la presencia de miles de voluntarios palestinos reclutados en el ejército británico, que sirvieron con miles de voluntarios judíos en unidades mixtas y separadas, lucharon contra las fuerzas nazis y sus aliados en Europa, en los desiertos del norte de África.

Se han publicado muchos estudios y ensayos sobre los Voluntarios Judíos, que culminaron con el establecimiento de la Brigada Judía en julio de 1944, mientras que la referencia a los miles de voluntarios árabes es baja y a veces distorsionada.

Muchos han caído en combates y muchos otros todavía están desaparecidos, pero en ninguna parte se ha perpetuado su memoria.

La falta de referencia al tema es evidente en las narrativas palestinas e israelíes. Naturalmente, la historiografía sionista israelí enfatizaba a los voluntarios judíos y su papel en las diversas fuerzas. En la historiografía palestina, sin embargo, se enfatizó la lucha contra dominio británico y la oposición al sionismo. Por lo tanto, la contribución y el papel de los voluntarios árabes palestinos en la guerra quedaron eclipsadas.

Me gustaría destacar el fenómeno desconocido de los jóvenes voluntarios palestinos al ejército británico. Los voluntaries palestinos, fueron un grupo único y relativamente pequeño de voluntarios.

En las memorias y diarios personales, especialmente en el diario de Audrey Chitty, jefa general del Cuerpo Auxiliar de Mujeres del Medio Oriente, encontré referencias al tema.1

La motivación

Los lazos del gran muftí de Jerusalém Haj Amin al-Husseini con la Alemania nazi y la Italia fascista están bien documentados, al igual que sus esfuerzos por impedir que refugiados judíos llegaran al Mandato británico de Palestina durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de su popularidad, miles de árabes palestinos que ignoraron las políticas del Muftí y optaron por luchar contra Adolf Hitler.

Una de las principales divisiones que emergieron en ese tiempo fue entre la influyente familia Husseini, que apoyó al Eje, y sus rivales, el clan Nashashibi, que apoyó a los aliados.

La familia palestina Nashashibi, formo una milicia que se autodenomino Las Bandas de la Paz, eran probritánicos y anti rebeldes y fueron apoyados tanto por los ingleses, el cónsul británico en Damasco, Gilbert Mac Kereth y los judíos del Ishuv.

El Gran Muftí de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, perdió mucho del apoyo de los palestinos árabes después de 1937, año en el que la policía británica ordenó su arresto por su rol en la revuelta árabe de 1936-1939 en Palestina. Para evadir el arresto, Husseini huyó del país y se refugió en el Mandato francés del Líbano, el Reino de Irak, y luego en la Italia fascista y la Alemania nazi.

Aunque algunos voluntarios árabes palestinos estuvieron motivados para luchar contra el nazismo por razones ideológicas, los motivos económicos fueron el factor decisivo para la mayoría. De hecho, muchos de los que se presentaron en las oficinas de reclutamiento eran pobres. El Ejército británico proveyó beneficios a quienes lucharon, incluyendo comida a bajo precio, ropa, y cuidados médicos.

Número de voluntarios

Es difícil determinar con certeza el número de voluntarios palestinos que se enrolaron al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial.

Debido a los acontecimientos de la guerra de 1948 y a los palestinos que la siguieron, la mayoría de los archivos y registros, así como los documentos personales, se perdieron, y nunca se creó una organización ordenada para conmemorar el trabajo de esos voluntarios, todo lo cual dificulta a los investigadores alcanzar el número exacto de voluntarios. Sin embargo, varias fuentes se refieren a los números de voluntarios.

Por ejemplo, un informe publicado por la Esco Foundation for Palestine, en 1947 afirma que el número de voluntarios palestinos fue de 9.000.2

Mustafa Abbasi, un historiador árabe-israelí, asegura que unos 12.000 árabes palestinos se ofrecieron como voluntarios para luchar en el Ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial en el norte de África y Europa, regularmente luchando lado a lado con judíos. 3

Ashley Jackson, quien discutió ampliamente la contribución de los voluntarios árabes y judíos, señaló que el número de voluntarios árabes fue de 12.000, y el número de voluntarios judíos fue de 30.000.4

Bian Aljut, que se basó en los documentos del Centro de Investigación Palestino en Beirut, da una versión cuyo número de voluntarios fue de 17.000.

Naturalmente, el número de voluntarios cambió durante la guerra. La prensa palestina proporcionó datos regulares sobre el número de voluntarios.

El primer artículo de noticias apareció en el periódico Palestino el 18 de octubre de 1939, una semana después de que comenzara el reclutamiento, según el cual el número de voluntarios era de 418.

El 22 de octubre, el periódico informa que el número de voluntarios subió a 445, incluyendo 7 médicos e ingenieros.

El 2 de noviembre de 1939, el número de voluntarios aumentó a 463, y el registro continuó diariamente.

El 29 de febrero de 1940, el periódico Palestino informó la llegada de 700 combatientes árabes y judíos de los Voluntarios del Primer Grupo a Londres con sus comandantes británicos.

El 21 de marzo de 1940, El ministro de las Colonias Malcolm Mac Donald informa al Parlamento británico que 306 voluntarios árabes de Palestina ya estaban sirviendo en el frente en Francia.

Según el archivo israelí, el número total de voluntarios árabes desde el 17 de octubre de 1939 hasta el 12 de diciembre de 1940 fue de 2.458, la mayoría de los cuales fueron reclutados en las fuerzas de infantería, auxiliares y marítimas.

Según los encargados del voluntario del ejército británico, el 29 de Julio de 1941, el número de voluntarios árabes llego a 4.000. 5

Los nuevos reclutas árabes palestinos, 28 de diciembre de 1940 (AP)

