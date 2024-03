Navegando por la “opción Sansón” nuclear de Israel

Por Lois René Beres

En cualquier cálculo estratégico basado en la racionalidad, la “Opción Sansón” -que se refiere a un ataque nuclear israelí- no se referiría a un acto de venganza nacional de último recurso, sino a un límite persuasivo de las amenazas existenciales.

Cuando se toma junto con la estrategia nuclear intencionalmente ambigua de Israel, una doctrina obsoleta comúnmente conocida como “ambigüedad nuclear deliberada” o “la bomba de Israel en el sótano” (amimut en hebreo), las posturas de amenaza más convincentes podrían resultar efectivas. Sin embargo, para ser realmente prometedora, una Opción Sansón israelí tendría que 1) coincidir con un fin gradual y selectivo de la “ambigüedad nuclear deliberada” y 2) pertenecer directamente a Irán, no sólo a los representantes terroristas.

No hay circunstancias concebibles en las que Sansón pueda ofrecer a Israel aplicaciones útiles con respecto a Hamas, Hezbolá, los hutíes o cualquier otro enemigo yihadista.

Los estrategas israelíes tendrán que considerar factores más allá de lo que está ocurriendo ahora mismo entre Israel y sus adversarios yihadistas. Dado que las crisis militares en otras partes del mundo podrían extenderse a Oriente Medio, los planificadores estratégicos deberían empezar a aclarar los preparativos operativos de Israel con respecto a Sansón. Este es especialmente el caso cuando un derrame podría implicar la amenaza o el uso real de armas nucleares.

A pesar de que Irán todavía es “sólo” prenuclear, ya tiene la capacidad de utilizar armas de dispersión de radiación y/o lanzar cohetes convencionales contra el reactor nuclear israelí de Dimona. Además, Teherán tiene estrechos vínculos con Pyongyang, y no es inconcebible que una Corea del Norte nuclear pueda operar como un sustituto estratégico de un Irán aún no nuclear.

Para los disciplinados estrategas israelíes, el contexto geopolítico es importante. No puede haber una evaluación de probabilidades basada en la lógica porque los eventos bajo consideración no tendrían precedentes. En lógica y matemáticas, las probabilidades verdaderas nunca pueden determinarse de la nada. Sólo pueden extraerse de la frecuencia determinable de los acontecimientos pasados pertinentes.

No se trata de cálculos estrictamente políticos o intuitivos. Como concepto operacionalmente significativo, la Opción Sansón hace referencia a una doctrina de disuasión residual basada en amenazas creíbles (ya sean implícitas o explícitas) de represalias nucleares abrumadoras o contrarrepresalias. Se trata de amenazas no convencionales para frustrar las agresiones más o menos esperadas de los Estados enemigos. Razonablemente, cualquier doctrina masiva de último recurso sólo podría entrar en vigor cuando las agresiones enemigas pusieran en peligro la existencia continua de Israel como un Estado-nación viable. En ausencia de las esperadas agresiones de Irán, Israel confiaría más prudentemente en una “escalera de escalada”.

Para mayor claridad doctrinal, las fuerzas nucleares de Israel siempre deben permanecer orientadas a la disuasión ex ante, nunca a la venganza ex post. De poco serviría a Israel ofrecer amenazas del nivel de Sansón en respuesta a formas “ordinarias” o menos que masivas de ataque enemigo. Incluso cuando el principal objetivo operativo de Israel sería el éxito antiterrorista contra Hamás, Hezbolá, etc., invocar a Sansón sólo podría tener sentido frente a Irán, patrocinador estatal de Hamás, o Corea del Norte, patrocinador nuclear de Irán. En cálculos tan matizados, los supuestos de racionalidad podrían resultar problemáticos.

Para que la disuasión nuclear de Israel funcione contra un Irán todavía no nuclear, es prácticamente inconcebible que tenga que incluir una Opción Sansón. En cualquier crisis entre Israel e Irán que implique terrorismo yihadista, es casi seguro que Israel podría lograr una “escalada de dominio” sin emplear a Sansón. Pero si Irán ya fuera un auténtico adversario nuclear, su capacidad para mejorar las capacidades terroristas sustitutas superaría cualquier restricción prenuclear de asunción de riesgos competitivos. En estas circunstancias, Sansón podría resultar necesario.

La base de Israel para lanzar un ataque preventivo contra Irán sin Sansón sólo podía ser racional antes de que ese Estado se volviera verificablemente nuclear. Un previsible plan preventivo que no fuera de Sansón implicaría una participación más directa de Irán en la continua guerra terrorista contra Israel en nombre de Hamas, Hezbollah, etc. Al hacer retroceder los esfuerzos e infraestructuras nucleares iraníes, tal participación anterior a Sansón podría ofrecer a Israel una ventaja de poder asimétrica en la región. Esta mayor oportunidad sería el resultado de que Israel aún no tenga que temer una guerra nuclear contra Irán.

Habría cuestiones conexas de comunicaciones dentro de las crisis. Como elemento de cualquier diálogo estratégico en curso, el mensaje básico de una Opción Sansón israelí tendría que seguir siendo uniforme y coherente. Debería indicar a un Estado adversario la promesa tácita de una represalia nuclear contra la ciudad (“contravalor”). Israel también tendría que evitar señalar a su adversario iraní cualquier gradación secuencial de la guerra nuclear.

El razonamiento de “fondo” de Israel probablemente sería el siguiente: para Israel, ejercer una amenaza de la Opción Sansón no es apto para disuadir ninguna agresión iraní que no sea nuclear y/o los primeros ataques convencionales (incluidos los biológicos) a gran escala. Por lo tanto, Sansón poco puede hacer para evitar que Irán apoye con entusiasmo a los yihadistas antiisraelíes.

Cualesquiera que sean los objetivos precisos de la Opción Sansón, su objetivo clave debe permanecer constante y conspicuo. Este objetivo es mantener a Israel “vivo”, no (como se presenta en las imágenes bíblicas) impedir que el Estado judío “muera solo”. En este objetivo perentorio, la política israelí debe desviarse de la narrativa bíblica de Sansón.

En última instancia, Sansón, en todos los asuntos nucleares militares relevantes, debería tratar sobre la mejor manera de gestionar los procesos urgentes de disuasión estratégica. Al menos por ahora, la presunta estrategia nuclear de Israel, aunque aún no está claramente articulada, está orientada a evitar la guerra nuclear y no a la lucha contra la guerra nuclear. Desde todos los puntos de vista, esta es la única orientación correcta de Israel.

La Opción Sansón nunca podría proteger a Israel como una estrategia nuclear integral por sí misma. Esta opción nunca debe confundirse con la estrategia nuclear más generalizada o de “amplio espectro” de Israel, que buscaría maximizar la disuasión a niveles cada vez menos apocalípticos de participación militar.

Llegados a este punto, habrá que plantear varias cuestiones. Sobre todo: ¿Cómo puede la Opción Sansón servir mejor a las necesidades estratégicas generales de Israel? Aunque la misión principal de las armas nucleares de Israel debería ser preservar el Estado judío, no causar estragos en los enemigos cuando todo lo demás aparentemente se ha perdido, los preparativos obvios para una Opción Sansón aún podrían mejorar la disuasión nuclear de Israel y las capacidades preventivas.

Tan pronto como sea posible, incluso durante la actual guerra de Gaza con Hamas, Jerusalén tendrá que pasar de la “ambigüedad nuclear deliberada” a la “divulgación nuclear selectiva”. Entre otras cosas, este cambio explícito permitiría a Israel aclarar que sus armas nucleares no son demasiado grandes para su uso operativo real contra Irán. En esencia, esta compleja aclaración sería recíproca de la Opción Sansón de Israel y cubriría todo el espectro de opciones de disuasión nuclear de Israel.

Habrá las cuestiones legales correspondientes. Los primeros ataques convencionales y defensivos por parte de Israel podrían resultar permisibles o hacer cumplir la ley según el derecho internacional autorizado. En tales casos, las medidas preventivas israelíes contendrían una contrapartida jurisprudencial del uso de armas nucleares. Esta contraparte debe ser referida formalmente como “autodefensa anticipatoria”.

En lo que respecta a la disuasión nuclear israelí a largo plazo, los preparativos reconocibles para una Opción Sansón podrían ayudar a convencer a Irán u otros Estados enemigos designados de que las agresiones masivas contra Israel nunca serían rentables. Esto podría resultar más convincente si las “armas Sansón” de Israel fueran 1) junto con algún nivel explícito de divulgación nuclear (poniendo así fin efectivamente a la postura de larga data de ambigüedad nuclear de Israel); 2) reconociblemente invulnerable a los primeros ataques enemigos; y 3) “contra-ciudad”/”contra-valor” en la función de misión declarada. Además, en vista de lo que los estrategas nucleares a veces denominan la “racionalidad de la pretendida irracionalidad”, Samson podría mejorar la disuasión nuclear israelí demostrando una voluntad israelí más evidente de asumir riesgos existenciales.

En ocasiones, los beneficios de la disuasión nuclear de la “pretendida irracionalidad” podrían depender de la conciencia previa iraní de la postura de Israel contra la ciudad o el contravalor. Tal postura fue recomendada hace unos 20 años por el Grupo Proyecto Daniel en su informe confidencial al entonces primer ministro israelí Ariel Sharon. Sin embargo, residualmente, para garantizar de la mejor manera posible que Israel pueda seguir participando en la guerra nuclear si su disuasión nuclear de contravalor fracasara, Israel adoptaría más abiertamente una doctrina “mixta” de contravalor y contrafuerza de objetivos nucleares.

En lo que se refiere a las estrategias preventivas, los preparativos israelíes para una Opción Sansón —explícita, reconocible y no sólo sotto voce— podrían ayudar a convencer a los dirigentes de Israel de que los primeros ataques defensivos a veces pueden ser beneficiosos.

En todos los casos en los que se trata de Sansón y de la disuasión nuclear israelí, los preparativos nucleares visibles de último recurso podrían mejorar las opciones preventivas de Israel al subrayar una audaz voluntad nacional de asumir riesgos existenciales. Sin embargo, mostrar estos riesgos podría convertirse en un arma de doble filo. El hecho de que se trate de aguas inexploradas y de que no existan precedentes a partir de los cuales extrapolar probabilidades basadas en la ciencia significa que Israel tendría que actuar con determinación y cautela.

¿Qué pasa con la “irracionalidad fingida”? Ese cálculo complejo podría convertirse en una parte relacionada de Sansón. Los líderes de Israel tendrán que ser conscientes de esta integración. Blandidos demasiado “irracionalmente”, los preparativos israelíes para una Opción Sansón, aunque involuntarios, podrían alentar las previsiones iraníes. Este peligro se vería subrayado por las presiones sobre Israel e Irán para lograr el “dominio de la escalada” dentro de la crisis. También sería importante en este entorno impredecible de asunción de riesgos competitivos el despliegue de defensas antimisiles en expansión por parte de una de las partes, o de ambas.

Esto se remonta a los primeros días de la disuasión nuclear de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, días de “destrucción mutua asegurada” o MAD. Los esfuerzos israelíes o iraníes para reducir las vulnerabilidades de la fuerza de represalia nuclear podrían incentivar al otro a atacar primero más apresuradamente; es decir, “adelantarse a la preferencia”. En referencia al derecho internacional, habría que prestar mucha atención a las normas imperativas de la “necesidad militar”.

Si se le deja solo, ni disuadido ni impedido, Irán podría amenazar con poner al Estado judío cara a cara con el Infierno de Dante. Un escenario tan portentoso se ha hecho más creíble por el reciente fortalecimiento estratégico de Irán por su alineamiento más estrecho con Corea del Norte y sus combatientes sustitutos en Siria, Líbano y Yemen. En algún momento no muy lejano, una ofensiva coordinada Irán-Hezbolá (que complemente la ofensiva Irán-Hamás en Gaza) podría señalar peligros existenciales más inminentes para Israel. Por definición, todas estas intersecciones sinérgicas tendrían lugar dentro del contexto ampliamente incierto de la “Segunda Guerra Fría”.

In extremis atomicum, estos peligros podrían llegar a ser tan únicos y formidables que el empleo de una Opción Sansón representaría la única opción estratégica disponible para Israel. En el mejor de los mundos posibles, Israel no tendría necesidad de aumentar o incluso mantener su arsenal de opciones de amenaza disuasoria -especialmente los componentes nucleares no probados-, pero esta reconfiguración ideal de la política mundial sigue estando muy lejos. En ese mundo ideal, Israel podría anticipar el reemplazo de la realpolitik (política de poder) por la política internacional westfaliana. Tal reemplazo se basaría en la conciencia de que el planeta Tierra es un todo orgánico e interdependiente.

Es evidente que aún no ha llegado el momento de su sustitución. De ello se deduce que Jerusalén tendrá que prepararse visiblemente para una posible Opción Sansón. El objetivo de este imperativo doctrinal no sería dar preferencia a ninguna aplicación real de Sansón, sino asegurar mejor que Israel pudiera disuadir todas las agresiones enemigas que amenazaran la supervivencia.

Por el momento, Israel sigue en guerra prolongada con Hamas. Sólo puede tener éxito en este conflicto debilitando a Irán, patrocinador del Estado yihadista. En el mejor de los casos, Irán seguiría siendo un país no nuclear y la gestión israelí del apoyo terrorista iraní se mantendría dentro de los límites de la disuasión convencional. Sin embargo, si se permitiera a Irán cruzar el umbral de las armas nucleares mediante la adquisición de armas nucleares de reacción en cadena (no sólo armas de dispersión de radiación), los esfuerzos posteriores de Israel para disuadir a Irán se volverían mucho más problemáticos. En ese momento, ipso facto, Israel podría requerir una Opción Sansón para mantener su “dominio de la escalada”.

Existe un escenario intermedio, aunque paradójico, para Israel. Si Irán se involucrara en cualquier acción militar directa contra Israel antes de convertirse en un adversario nuclear completo, el Estado judío podría encontrarse con una oportunidad estratégica y de aplicación de la ley para destruir preventivamente las infraestructuras nucleares iraníes antes de que entren en funcionamiento. Aunque la promoción de ese escenario también podría crear la falsa impresión de una agresión israelí planificada, representaría más correctamente una legítima defensa permisible. Lo más importante, por supuesto, es que tal prevención israelí podría evitar una guerra nuclear a gran escala con Irán.

¿Cómo debería Israel navegar por el caos? Ya sea en el Antiguo Testamento o en el pensamiento griego y romano más o menos sincrónico, el caos puede entenderse como algo potencialmente positivo: una tabula rasa intelectual que, si se “rellena” cuidadosamente, puede preparar al mundo para todas las posibilidades, tanto sagradas como profanas. En esencia, el caos puede representar un lugar incipiente desde el cual aún puede originarse una oportunidad civilizatoria en expansión.

Tal pensamiento es poco ortodoxo, sin duda, pero para Israel podría resultar manifiestamente útil. Con tal pensamiento, el caos nunca es solo un “depredador” que se traga todo entero: omnívoro, insensible, indiscriminado y sin un propósito superior. Aquí, el caos se considera en cambio como una “apertura” auspiciosa, un reino proteico desde el que se pueden revelar nuevos tipos de oportunidades.

Esto significa que el caos en Oriente Medio no tiene por qué ser interpretado necesariamente por los principales planificadores militares de Israel como un presagio de más violencia e inestabilidad regional. Al menos en algunos aspectos difíciles de conceptualizar, tal caos podría representar una condición para la seguridad nacional y la supervivencia. Aunque todavía hay mares agitados por delante, sus olas podrían aprovecharse para una dirección estratégica decidida.

Louis René Beres, profesor emérito de Derecho Internacional en Purdue, es autor de numerosos libros y artículos sobre estrategia nuclear y guerra nuclear, entre ellos Apocalypse: Nuclear Catastrophe in World Politics (University of Chicago Press, 1980) y Security or Armageddon: Israel’s Nuclear Strategy (D.C. Heath/Lexington, 1986). Su duodécimo libro, Surviving Amid Chaos: Israel’s Nuclear Strategy, fue publicado por Rowman y Littlefield en 2016. Una versión de este artículo fue publicada originalmente por The BESA Center.

