Salud mental en tiempos de crisis: “Saber pedir ayuda es muy importante” – Dr. George Weil

Con una trayectoria destacada en el campo de la salud mental, el Dr. George Weil nos ayuda a la comprensión de la psique humana en épocas de caos, crisis e incertidumbre.

Saber pedir ayuda es muy importante y en épocas como esta donde el caos parece imprimir su impronta en todas las áreas de la vivencia humana, una necesidad cada vez más acuciante.

Caos siempre es una palabra plural curiosamente igual que crisis. Son conceptos, el origen de la palabra caos significa vacío, hueco, algo que no está, algo que falta ahora. La naturaleza le tiene horror al vacío y el caos genera conductas que tienden a llenar a completar a tapar ese ese vacío Generalmente el caos viene con violencia, la otra palabra que acompaña el concepto de Caos ss crisis que también es una palabra en plural. Ahora yo quisiera arrancar por algo que me genera optimismo entendiendo que la palabra optimismo implica hacer, viene de opus de latín optimismo es trabajar. En hebreo, crisis es mashver porque curiosamente también esa palabra habla de lo que es la camilla de partos del proceso, de la crisis del nacimiento que es dolorosa, que tiene a veces sus complicaciones, pero trae algo nuevo, las crisis hablan de una alta inestabilidad que desemboca en algo y aquí voy a apelar a un idioma que no conozco pero sí el concepto lo he leído y lo he estudiado en Chino la palabra crisis se escribe con anagramas y en función de cómo están ubicados los anagramas la palabra crisis significa oportunidad para el cambio o caída en el Abismo. B

Bien, dije que crisis es plural si bien cada uno puede tener su propia crisis en la situación de Caos también puede ser individual es decir ha hay sujetos que tienen una vida caótica mientras el resto de la sociedad está medianamente ordenado quiero apelar y a la obra de un maestro de la psiquiatría y de las neurociencias que es Boris Cyrulnik que nació en burdeos en 1937 sus padres murieron en Auschwitz y él por circunstancias inexplicables fue socorrido por una enfermera hasta que pasó la guerra con situaciones enormemente traumáticas para un chico de 4 o 5 años y se transformó en un experto en lo que es resiliencia y aquí viene de algún modo quizás una propuesta de solución. La resiliencia es la capacidad viene de la ingeniería, la palabra describe la capacidad que tienen los metales de recuperar la forma original una vez que fueron deformadas hay una presión que la deforma. Luego el metal mismo tiene esa capacidad la resiliencia humana es la capacidad de fortalecerse después de situaciones altamente traumáticas. También tengo que recordar a Víktor Frankl, no son situaciones de crisis de Caos y de drama profundo porque es la otra palabra que faltaría no lo dramático que es vivir una situación de Caos y de crisis es la respuesta individual me permite poder desarrollar esa actitud optimista frente a todo un mundo muy negativo.

No soy historiador, pero tengo la sensación de que estamos viviendo uno de los peores momentos de la historia de la humanidad si contabilizamos todas las guerras que hay en el mundo desde Haití, África, Ucrania, Israel todas las situaciones de tensión. El índice de pobreza creciente las pandemias y pestes yo creo que nunca existió una situación de esta naturaleza. Podemos hacer en forma conjunta, plural, de esta crisis una posibilidad de cambio o caer en el Abismo. La humanidad nunca cayó totalmente del Abismo Siempre hubo esa postura optimista de poder hacer de poder trabajar poder salir adelante,

