“Entre los haredíes hay una realidad infantil e irresponsable” Rabino Tamir Granot

El rabino Tamir Granot, cuyo hijo Amitai cayó en la guerra de Espadas de Hierro, dudó mucho antes de decidirse a responder a los comentarios del Gran Rabino Yitzhak Yosef sobre el reclutamiento de haredi (“Si nos obligan a ir al ejército, todos iremos al extranjero”). Finalmente, decidió decir lo que estaba en su corazón, específicamente para honrar la Torá, según dijo. Un video de él con un monólogo conmovedor, dirigido al Gran Rabino sefardí, ha acumulado decenas de miles de visitas en línea. Granot dijo, entre otras cosas, que su esposa Avivit, la afligida madre, lloró durante 24 horas después de los polémicos comentarios de Rabí Yosef.

El capitán Amitai Granot era comandante de equipo en el 75º Batallón de la Brigada de Asalto al Golán (7ª Brigada). Fue asesinado el 15 de octubre por un misil antitanque disparado contra un puesto de avanzada en la frontera libanesa. Su padre, Rabí Tamir Granot, se dirigió al Rabí Yitzhak Yosef en el video y le dijo: “Tienes que pedirle perdón a mi esposa, y subir al Monte Herzl y pedirle perdón a mi hijo, un niño de la yeshivá y un luchador, y a todos los justos, santos y puros, a los estudiantes de Torá que eligieron luchar y también a los que no estudian Torá y que dieron sus vidas. ¡¿Irse al extranjero para no pelear una guerra de mitzvá, bajo el control nacional del alma?! Rabino, ¿estamos en Rusia? ¿Es el ejército del zar? ¿Son cantonistas los soldados? Usted es el primero en llegar a Sion, su señoría, no es el primero en llegar a Brooklyn y no es el primero en llegar a Bagdad. Ustedes tienen una responsabilidad por el pueblo de Israel”.

El capitán Amitai Granot era comandante de equipo en el 75º Batallón de la Brigada de Asalto al Golán (7ª Brigada). Fue asesinado el 15 de octubre por un misil antitanque disparado contra un puesto de avanzada en la frontera libanesa. Su padre, Rabí Tamir Granot, se dirigió al Rabí Yitzhak Yosef en el video y le dijo: “Tienes que pedirle perdón a mi esposa, y subir al Monte Herzl y pedirle perdón a mi hijo, un niño de la yeshivá y un luchador, y a todos los justos, santos y puros, a los estudiantes de Torá que eligieron luchar y también a los que no estudian Torá y que dieron sus vidas. ¡¿Irse al extranjero para no pelear una guerra de mitzvá, bajo el control nacional del alma?! Rabino, ¿estamos en Rusia? ¿Es el ejército del zar? ¿Son cantonistas los soldados? Usted es el primero en llegar a Sion, su señoría, no es el primero en llegar a Brooklyn y no es el primero en llegar a Bagdad. Ustedes tienen una responsabilidad por el pueblo de Israel”.

este miércoles. “La voz de mi esposa Avivit es la voz de la emoción, de las lágrimas reales, del insulto. ¿Qué está diciendo realmente, Gran Rabino? ¿Que si te escuchábamos, tendríamos que irnos al extranjero, y de verdad no tendríamos que alistarnos? ¿Qué significa esto? ¿Que todos los estudiantes de Torá no deberían alistarse? ¿También todo el sionismo religioso? Incluso todos los judíos seculares, si se convierten en estudiantes de Torá como usted quiere que sean, ¿entonces ellos tampoco deberían alistarse? ¿Qué significa esta afirmación? ¿Estás diciendo que estamos en segundo o tercer nivel porque hicimos una elección menor? Al contrario, es todo lo contrario.”

“El compromiso de mi hijo fue en Jol Hamoed Sucot, todavía es difícil para mí ver las fotos”, dijo el rabino Granot con dolor en una entrevista con Ynet este miércoles. “La voz de mi esposa Avivit es la voz de la emoción, de las lágrimas reales, del insulto. ¿Qué está diciendo realmente, Gran Rabino? ¿Que si te escuchábamos, tendríamos que irnos al extranjero, y de verdad no tendríamos que alistarnos? ¿Qué significa esto? ¿Que todos los estudiantes de Torá no deberían alistarse? ¿También todo el sionismo religioso? Incluso todos los judíos seculares, si se convierten en estudiantes de Torá como usted quiere que sean, ¿entonces ellos tampoco deberían alistarse? ¿Qué significa esta afirmación? ¿Estás diciendo que estamos en segundo o tercer nivel porque hicimos una elección menor? Al contrario, es todo lo contrario.”

–De hecho, incluso en el exilio, no funcionaron de esa manera. Después de todo, hubo un Holocausto.

–No tuvimos un ejército en el exilio, no ganamos. ¡Cuánto soñaba mi abuelo, que todavía estaba en Auschwitz, con tener un ejército judío! En cualquier caso, nunca ha habido una sociedad judía religiosa en la que la gente viviera sólo del estudio de la Torá. Nunca ha habido nada igual. No había ninguna sociedad judía que viviera de esta manera. Esta es una invención asombrosa del Estado de Israel, que al principio defendió al mundo ultraortodoxo por algún tipo de bondad de Ben-Gurión, y continúa manteniendo una realidad extraña, infantil e irresponsable, que debe cambiar, y el mundo ultraortodoxo lo sabe. No es que lo diga desde fuera. El mundo ultraortodoxo lo sabe. No estoy hablando de los líderes, de los políticos.

Capitán Amitai Granot, z”l ( Cortesía familiar )

–Si miro a los que representan al sionismo religioso dentro del gobierno hoy, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, dice, por ejemplo, que los ultraortodoxos deberían alistarse, pero por otro lado habla de un proceso largo y dice: tomará tiempo, no por la fuerza, está prohibido presionar y está prohibido forzar. Sabemos que decir estas cosas durante 75 años, básicamente significa barrerlas debajo de la alfombra. ¿Está de acuerdo?

–Esta es una oportunidad histórica, hay voces muy profundas en el mundo ultraortodoxo que están diciendo: ayúdennos. Estuve con uno de los más grandes de la generación en el mundo ultraortodoxo, no puedo decir su nombre, y le dije todas las cosas que pensaba. Me dijo: “Estoy de acuerdo contigo al ciento por ciento”. Entonces, ¿por qué no lo dices públicamente?, le pregunté. Y me dijo: “Me van a destrozar”. Entonces, ¿qué va a pasar?, le dije, si tú no sales, nadie lo hará. Me contestó: “Solo tú lo harás. Si el Estado no lo hace, nadie lo hará. Tienes que salvarnos de nuestro cautiverio”. Es un llamado dentro del mundo ultraortodoxo.

“No nos conocemos personalmente, pero estoy seguro de que Bezalel Smotrich está de acuerdo con lo que estoy diciendo y piensa lo mismo”, agregó el rabino Granot. “Asumo que tiene miedo de quebrar al gobierno, etc., y espero que actúe de manera moral y sepa que en este momento hay una oportunidad histórica para cambiar la situación. No por la fuerza, por sabiduría, por respeto, por confiar en el mundo haredí, por decir que el mundo haredí es importante, que la Torá es importante”.

–¿Por qué crees que Rav Yosef dijo estas cosas? ¿Por qué realmente le importa, si no es el estudio de la Torá?

–Está genuinamente preocupado, no es cínico, y creo que el mundo secular necesita entender esto: que si el mundo ultraortodoxo se va al ejército, se asimilará a la sociedad en general, perderá sus valores y sus raíces. Esta es una preocupación genuina. Hay mucho miedo en el mundo ultraortodoxo, se basa en la ansiedad. Necesitamos proteger su mundo religioso, asegurarles que sus valores no serán dañados y que renunciaremos a nuestros valores aquí y allá para que puedan existir. Que las FDI no vayan hasta el final con todas sus agendas en todos los aspectos, para que puedan ser una asociación, y dejar claro que el estudio de la Torá es importante, pero que se necesita responsabilidad, asociación y alistamiento en el ejército. Si lo dejamos muy claro, con una voz real, no hacia afuera. Si Lapid habla así, si Lieberman habla así, si todos hablamos así y realmente creemos en ello, entonces el mundo ultraortodoxo puede cambiar. Esta es nuestra parte de la historia, respetar el estudio de la Torá y respetar la agenda del mundo ultraortodoxo, que es una agenda real, importante y sagrada. Es una empresa maravillosa, pero irresponsable e infantil, y tenemos que cambiar eso.

El rabino jefe sefardí, Yitzhak Yosef. ( Shlomi Cohen )

–Dices cosas muy duras, a pesar de que estás tratando de suavizar. El afligido padre Hagai Luber, padre del sargento Jonathan Luber z”l, que cayó en la Franja de Gaza, dijo que se acercó a la oficina del Gran Rabino Yitzhak Yosef con la petición de que se reuniera con su esposa Tahia y su esposa Avivit. Dijo que el jefe de la oficina del rabino jefe se negó a reunirse con las madres afligidas y respondió: “Que le escriban una carta y él responderá”.

–Espero que responda, espero que no se asuste. No es contra él personalmente, no quiero hacer la guerra. Quiero que la sociedad haredí escuche que hay una mano tendida, que no tendrá miedo. Quiero que escuche esto también del mundo secular, y le pido al mundo secular tender la mano de verdad, con respeto, para exigir responsabilidad, para exigir colaboración, y no estar de acuerdo con que financiamos infantilmente un mundo que no asume la responsabilidad, ni del ejército ni de la economía. Pero hay que tender la mano y confiar.