La Kipá volverá a Arabia Saudita – Rab. Abraham Cooper

El rabino Abraham Cooper comparte su experiencia reciente en Arabia Saudita, donde se enfrentó a un desafío a su identidad judía. El rabino generó titulares al abandonar dicho país después de que las autoridades le pidieran que retirara su kipá en lugares públicos.

El rabino Abraham Cooper, Director de Acción Global del Centro Simon Wiesenthal, en diálogo con Radio Jai relató cómo, en medio de un viaje oficial como presidente de la organización NorteAmerica por la libertad religiosa, las autoridades saudíes le exigieron que se quitara su kipá en lugares públicos. “Lo que usted me está pidiendo va en contra de quién soy yo”, afirmó Cooper, resaltando la importancia de mantenerse firme en la identidad propia. La entidad monitorea y analiza la libertad y respeto por la manifestación religiosa en 28 países del mundo.

El Rabino comentó con lujo de detalles lo ocurrido y señala que Arabia Saudita está realizando grandes transformaciones pero que todavía en los mandos medios hay nostalgia por una visión donde no se pueda ver un judío o cristiano en su territorio y mucho menos expresando su identidad en público.

Me llamó un funcionario de la cancillería de ese país para pedirme que me quitara la Kipá y cualquier elemento identitario en cualquier lugar público. La Kipá es parte de quién soy. Hace 50 años caminé con la misma por la ex Unión Soviética. Es como si le pidiera a una mujer musulmana quitarse la burka. Nos permitían en lo privado hacer lo que quisiéramos, pero no en público donde está prohibido por ejemplo realizar cualquier actividad religiosa (no musulmana). Decidí no solo volver al hotel sino a los Estados Unidos. Días después recibimos un llamado a la embajada en Washington de parte del rey saudí para que volvamos a visitar Arabia Saudita, cosa que haremos y esta vez con mi kipá.

“Este caso no solo es una cuestión personal, sino un recordatorio de la importancia del respeto mutuo entre culturas y religiones”, enfatiza Cooper. “La lucha por la libertad religiosa es constante y requiere valentía y persistencia”, agrega. El respeto es siempre de dos vías.

El Rabino recuerda en la proximidad de la festividad de Purim, que Mordejai el justo no contaba con un pasaporte norteamericano pero que supo plantarse y mostrar con orgullo su identidad judía.

Invitamos a escuchar la entrevista completa para conocer más sobre la experiencia del rabino Cooper y sus reflexiones sobre estos temas tan relevantes en el mundo actual.

