Muertes de civiles en Gaza: relativamente bajas

Por: Alan M. Dershowitz

Los críticos de Israel casi nunca citan datos comparables de otros encuentros militares. Esta omisión crea la falsa impresión de que el número de muertos civiles en Gaza se encuentra entre los más altos de la historia, cuando en realidad se encuentra entre los más bajos.

No lo sabrían por la decisión intimidatoria que acaba de dictar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel, pero el número de muertos entre civiles en Gaza –incluidos niños y mujeres– está entre los más bajos en la historia de guerras que se puedan comparar. En los últimos meses, se ha reducido aún más.

Según The New York Times , “el número de muertes diarias en Gaza se ha reducido a más de la mitad en el último mes”, y ha caído casi dos tercios desde finales de octubre. Además, el porcentaje de bajas entre civiles y combatientes también ha disminuido considerablemente.

En un eufemismo enorme, The New York Times también informó que los medios y los críticos han “pasado por alto” estas considerables reducciones en las muertes de civiles . “Un poco”! Han sido totalmente enterrados e ignorados. El New York Times también opinó que los “más duros críticos de Israel se equivocan al acusarlo de querer maximizar las muertes de civiles”.

No es casualidad que esta reducción del número de muertes civiles haya sido “un poco pasada por alto” por los medios de comunicación y por los críticos de Israel, incluido anteriormente el propio The New York Times . Israel está sujeto a un doble rasero discernible cuando se trata de cubrir sus acciones militares.

Incluso antes de la reciente y espectacular reducción de las muertes de civiles, las acciones militares de Israel produjeron muchas menos muertes y una proporción mucho menor de muertes de civiles por combatientes que en cualquier guerra urbana comparable. Esto es especialmente significativo considerando la realidad de que Hamás aumenta deliberadamente las muertes de civiles al utilizar mujeres y niños como escudos humanos y al ocultar su personal y equipo militar entre los civiles. La proporción actual de civiles por combatiente está muy por debajo de dos a uno, lo que se compara extremadamente favorablemente con las proporciones logradas por otras democracias occidentales en la guerra urbana.

Cada muerte real de un civil inocente (especialmente entre bebés y niños muy pequeños) es una tragedia. Son estas muertes las que Hamás siempre destaca ante los medios de comunicación, pero nadie sabe cuántas de esas muertes ocurren realmente entre este segmento más vulnerable de la población , y cuántas de ellas son el resultado de que Hamás utilice deliberadamente a niños pequeños como escudos.

Las cifras de Hamás sobre el total de muertes no pretenden distinguir a los combatientes de lo que consideran muertes de civiles. Nunca dan las edades de los “niños” que afirman haber sido asesinados, aunque consideran un niño a cualquier persona menor de 19 años, incluso si son combatientes activos. Hamás ha reclutado combatientes de entre 13 y 19 años. Las cifras de Hamás tampoco cuentan a los habitantes de Gaza que murieron por cohetes errantes lanzados por terroristas, ni a los habitantes de Gaza que fueron asesinados por Hamás por rechazar sus órdenes de no trasladarse a lugares más seguros.

La conclusión del New York Times de que los nuevos datos sugieren que es “erróneo acusar [a Israel] de querer maximizar las muertes de civiles” es muy relevante en relación con las falsas acusaciones de genocidio que está considerando la Corte Internacional de Justicia.

Las naciones involucradas en genocidios no llegan tan lejos para tratar de reducir las bajas civiles, ni siquiera poner a sus propios soldados en mayor riesgo mediante el empleo de fuerzas terrestres enfocadas en lugar de depender exclusivamente de bombardeos aéreos y marítimos. La CIJ debería rechazar inmediatamente los cargos de genocidio contra Israel e iniciar cargos de crímenes de guerra contra Hamás e Irán, los cuales intentan intencionadamente aumentar las muertes de civiles.

La disminución de la tasa de mortalidad civil entre los habitantes de Gaza también debería poner fin a la campaña para imponer un alto el fuego a Israel antes de que las FDI completen su misión legítima de destruir la capacidad militar de Hamás. Completar con éxito esa misión salvará vidas civiles a largo plazo, al reducir la capacidad de Hamás de cumplir su promesa de repetir la barbarie del 7 de octubre y también al reducir su uso de escudos civiles.

La conducta de Israel en su guerra defensiva, iniciada por Hamás, ha sido ejemplar. Satisface todos los estándares internacionales y su esfuerzo por minimizar las muertes de civiles y al mismo tiempo lograr sus objetivos legítimos ha tenido éxito en general. Siempre existe un equilibrio entre reducir las muertes de civiles enemigos y aumentar los riesgos para los propios soldados y civiles. Israel ha logrado un mejor equilibrio que la mayoría, tras la barbarie sin precedentes de Hamás.

Ha llegado el momento, de hecho ya hace mucho tiempo, de que el mundo deje de imponer un doble rasero al Estado-nación del pueblo judío. Los dobles estándares son una forma de intolerancia, y cuando la intolerancia se dirige al único Estado-nación del pueblo judío, se convierte en una forma de antisemitismo internacional contra los judíos entre las naciones. Debe parar.

