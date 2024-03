El nuevo protagonismo de Macron

Por Ricardo López Göttig

La larga mesa que separaba a Vladímir Putin de Emmanuel Macron ha quedado en nuestra memoria, señal una distancia inusual ante otro presidente. El mandatario francés, antes del inicio de la invasión a Ucrania, y luego en los primeros tiempos, tuvo una actividad intensa para frenar lo que hoy ya ha pasado los dos años de guerra.

En los últimos meses, y en modo creciente, el presidente Macron está retomando un rol sumamente activo respecto a la guerra en Ucrania. En principio, cabe recordar que una de sus fuentes es el modelo del general Charles de Gaulle, quien modeló la primera magistratura francesa –y, de hecho, todo el sistema político de su país- a su forma.

De Gaulle, por un lado, gustaba de jugar un rol autónomo dentro de los esquemas defensivos de la alianza atlántica, y tenía una política exterior que buscaba mantener a Francia en los primeros planos, aun cuando se apartara un poco del paraguas protector de Estados Unidos durante la guerra fría. A la vez, junto a Konrad Adenauer, fue tejiendo el entramado de una alianza cada vez más fuerte entre dos viejos enemigos durante siglos, exhaustos de tanto combatir, para transformarse en el eje en torno al cual se fue construyendo lo que hoy es la Unión Europea. El partido de Emmanuel Macron tiene un fuerte componente de neogaullistas, y el mismo presidente galo se siente parte de ese legado.

Además, Francia tiene una posición muy particular en el continente europeo: es miembro de la OTAN, de la Unión Europea, tiene arsenal atómico y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta el Brexit, compartía esa membresía múltiple con el Reino Unido. Esto coloca a Francia en una situación de liderazgo que, si bien no le permite reemplazar a los Estados Unidos en la alianza atlántica, sí le otorga una voz privilegiada en el Viejo Continente. La política exterior francesa, a diferencia de la británica, desde hace dos siglos que cultiva relaciones con Europa central y oriental, aunque en el siglo XX no tuvo la capacidad militar para sostener los compromisos de esa diplomacia.

Es probable que Macron aspire a llenar con anticipación el vacío que pueda dejar Estados Unidos en Europa. Pero el propio electorado galo supone un escollo, ya que no sería una política de Estado, compartida con otras fuerzas políticas: por izquierda, la Francia Insumisa de Mélenchon; por derecha, la presencia constante y creciente de Marine Le Pen. Y esto se profundiza cuando se trata de Medio Oriente y el norte de África, ya que la población musulmana en Francia le estrecha sus decisiones políticas hacia esas latitudes. Por eso es clave la presencia en Europa de un poder extracontinental que permita equilibrar las agendas particulares, tal como se vio en la guerra de Yugoslavia en los años 1990. La política, como la naturaleza, tiene horror al vacío, y ya hay varios candidatos preparados para llenarlo.

