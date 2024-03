Jonathan Pollard: “Estoy considerando seriamente entrar en política”

El ex espía Jonathan Pollard ha mencionado por primera vez que podría entrar en la vida política.

“Después del 7 de octubre entendí que algo tiene que cambiar en este estado, y que quiero ser parte de ese cambio. Estoy considerando seriamente entrar en política. Considero que la política es una misión. No tengo ningún interés personal, todo lo que quiero es la tierra de Israel y el pueblo de Israel, eso es todo”, dijo a Radio 103FM.

Ofreció una idea novedosa de cómo el gobierno podría encontrar un equilibrio entre la recuperación de los rehenes y la derrota de Hamas: “Mientras estaba en la prisión estadounidense, me sometí a un interrogatorio que me dejó discapacitado, físicamente incapaz de funcionar. ¿Por qué? Porque querían información mía. Pienso en los rehenes en Gaza y entiendo que Hamás no quiere información secreta de ellos, sino sólo envenenarnos, usar nuestro amor por ellos como un arma contra nosotros”.

“Por lo tanto, el mayor desafío del gobierno es encontrar el equilibrio entre la recuperación de los rehenes y la protección de la seguridad de ocho millones de ciudadanos que viven en Israel. Esta es una decisión extremadamente difícil. Creo que el gobierno debe dar a las familias de los rehenes la oportunidad de ser parte de los sistemas internos de la operación, para que puedan entender lo que realmente está sucediendo”.

Compartió su decepción por la forma en que actuaron los políticos israelíes mientras estuvo en una prisión estadounidense. “Me mintieron, me traicionaron y me trataron como si tuviera que morir en prisión. Creo que querían que muriera allí. Incluso hoy en día, algunos de ellos me critican”.

