David Grossman y una necesaria reflexión sobre la guerra del 7 de octubre

Por David Grossman

A medida que la mañana del 7 de octubre se aleja, sus horrores no parecen sino crecer. Una y otra vez, los israelíes nos contamos lo que ya se ha convertido en parte de la historia formativa de nuestra identidad y nuestro destino. Cómo durante varias horas los terroristas de Hamás invadieron hogares de israelíes, asesinaron a unas 1200 personas, violaron y secuestraron, saquearon e incendiaron. Durante esas horas terribles, antes de que las Fuerzas de Defensa de Israel salieran de su estado de conmoción, los israelíes tuvieron una perspectiva dura y concreta de lo que podría ocurrir si su país no solo sufriera un golpe severo, sino que realmente dejara de existir. Si ya no hubiese Israel.

He hablado con personas judías que viven fuera de Israel que me han dicho que su existencia física —y espiritual— les pareció vulnerable en aquellas horas. Pero no solo eso: parte de su fuerza vital les había sido arrebatada, para siempre. A algunos les sorprendió incluso su grado de necesidad de la existencia de Israel, como idea y como realidad concreta.

Cuando el ejército empezó a responder, la sociedad civil ya estaba alistándose en masa a las operaciones de rescate y logísticas, y muchos miles de ciudadanos se prestaron como voluntarios para hacer lo que el gobierno debió haber hecho de no haberse encontrado en un estado de irresponsable parálisis.