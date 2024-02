Shabat Itró – La Sabiduría de la multitud

Febrero de 2012, California. El auditorio de la convención anual de TED estaba repleto. Lior Zoref, un científico israelí, avanzó con seguridad al centro del escenario, y en menos de 18 minutos, cautivó a los presentes con una de las presentaciones más originales de la franquicia. [1]

Zoref sorprendió a la audiencia con un experimento en vivo: propuso poner a prueba “la sabiduría de la multitud”. Sin aclarar cuál era el objetivo final, dos personas trajeron un toro al escenario. Superado el instante de confusión inicial, Zoref explicó al público que todo lo que tenían que hacer era conjeturar cuánto podría pesar el animal, y enviar un mensaje de texto. Un software procesaría todas las respuestas y en tiempo real calcularía el promedio de los datos ingresados.

Lo más probable es que muy pocos de los presentes hubieran tenido alguna vez contacto con establos, ni mucho menos con toros y vacas u otros animales de hacienda. Sin embargo, el promedio entre los votantes fue de 813 kilos y medio. ¿El peso real del toro? Aunque parezca increíble: ¡815 kilos!

Con un margen de error cercano al 1%, quedo demostrado que “la agregación de muchas estimaciones independientes puede superar el juicio individual más preciso”.[2]

Este hallazgo centenario [3], conocido popularmente como la “sabiduría de las multitudes” [4], se ha aplicado a problemas que van desde el diagnóstico del cáncer hasta la previsión financiera. [5]

Eso no es todo. En 2015, un grupo de neurocientíficos emuló el experimento de Zoref, y ante una multitud de casi 10.000 asistentes a TEDxRiodelaPlata en Buenos Aires hallaron que los pequeños grupos son aún más sabios que las multitudes.

Esta vez, hicieron preguntas como: ¿Cuál es la altura de la Torre Eiffel? ¿Cuál es la longitud del río Nilo? ¿Cuántas películas produjo Hollywood en los últimos 20 años?

Argumentaron que “si una gran multitud está estructurada en pequeños grupos independientes, la deliberación y la influencia social dentro de los grupos mejoran la precisión colectiva de la multitud”.[6]

En la parasha de esta semana, Itró, el suegro de Moisés observa a Moshé llevando la difícil tarea de establecer un gobierno para su pueblo.

“Le dijo el suegro de Moshé a él: No es bueno lo que tú estás haciendo. No podrás hacerlo solo. Deberás ver de entre todo el pueblo, hombres de virtud, y los asignarás como jefes de millares, jefes de cientos, jefes de cincuentenas y jefes de decenas. Que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que sea que todo asunto grande te lo traigan a ti y todo asunto menor, que juzguen ellos. Alivianarán tu carga, y facilitarán tu tarea. Y entonces podrán alcanzar la paz”.[7]

La justicia bien administrada es el factor básico para la paz social. En palabras de nuestros sabios: “Sobre tres cosas el mundo está afirmado, a saber: sobre la verdad, sobre la justicia y sobre la paz”.[8]

Pero Itró vio que Moshé trabaja solo. Debido a las circunstancias Moshé lleva adelante un sistema de justicia unipersonal, limitado y agotador. Es aquí cuando Itró le da a Moshé uno de los consejos con más impacto en la civilización tal como la conocemos: Para establecer un sistema judicial justo y equitativo, hay que aprender a delegar.

El texto nos indica que Moshé debía buscar personas capaces, personas dignas de confianza, insobornables. Y lo más interesante, debía distribuirlos disponiendo “jefes de mil, centenas, cincuentenas y decenas”. (Ex.18:21)

Acerca de este versículo, los sabios enseñaron que el número de “jefes de mil” era 600, siendo en total 600.000 hombres; el número de “jefes de cientos” fue 6,000; de “jefes de cincuenta”, 12.000, y de “jefes de diez”, 60.000. Por lo tanto, se encuentra que el número total de jueces del pueblo judío era de 78.600, y se encontraron personas idóneas para ocupar todos estos puestos. [9]

El modelo sugerido por Itró se basa en una jerarquía según la gravedad de los problemas. Los asuntos menores son tratados por el tribunal inferior, y los asuntos más serios son tratados por el mismo Moshé.

El éxito de este modelo, me permito inferir, es que los líderes del “tribunal inferior” formaban un jurado que debatía a su vez los casos menores del pueblo, repasando todo el corpus de principios, valores básicos y leyes establecidos por el sistema de justicia que Moshé les estaba legando. [10]

Por eso los jueces elegidos por Moshé por su idoneidad eran “un pequeño grupo aún más sabios que las multitudes”. Dicho de otra manera, encarnaban la sabiduría, al servicio de las multitudes.

Según la teoría de Sigman y colaboradores [6], cuando la gente conversa sobre un problema suele explicarse mutuamente cómo lo resolvieron, lo que les da una oportunidad de revisar esos procedimientos y así mejoran sustancialmente sus estimaciones.

Este encuentro con pares hace visibles los errores que nos llevan a tomar malas decisiones. [11] Aun sin haber pactado nada, sin conocerse y en poco tiempo, estos grupos suelen encontrar la forma de llegar a la mejor resolución posible. [12]

Buscan el bien común, y suelen lograrlo.

En la Justicia actual, el juicio por jurados se basa en la misma idea. Se considera que es más probable que varias personas lleguen a un veredicto más acorde con la verdad que si la determinación la toma un hombre solo: el juez.

Este es el esbozo de un sistema judicial de un Pueblo recién salido de su esclavitud.

Este sistema ayudó a darle forma al mundo tal como lo conocemos hoy, y se fundamenta en un principio básico que desde hace 3500 años nos permite funcionar como una sociedad moral: la búsqueda de una justicia justa, que ve en el otro a un ser humano que también cree en la justicia, y busca construir la paz juntos.

El todo es más que la suma de las partes.

Shabat Shalom umeboraj!

Seba Cabrera Koch

