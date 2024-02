Según se informa, un posible acuerdo contemplaría una pausa de seis semanas y la liberación de todos los rehenes civiles

El Washington Post dice que el marco requeriría que Israel retire al ejército de las ciudades de Gaza y libere a los presos de seguridad en una proporción de 3 a 1, y también prevé la liberación de soldados y secuestrados muertos.

Un marco básico para un acuerdo con Hamás permitiría liberar a todos los rehenes civiles retenidos por el grupo terrorista palestino en Gaza durante una pausa de seis semanas en los combates, a cambio de que se liberara tres veces más prisioneros de seguridad palestinos de las cárceles israelíes, informó el Washington Post hoy Miércoles.

Mientras tanto, un alto funcionario israelí dijo a NBC News que había “fuertes indicios” de que se llevaría a cabo un acuerdo, mientras que el Primer Ministro Benjamín Netanyahu dijo a los familiares de los rehenes que los detalles de cualquier acuerdo deben mantenerse discretos para que funcione.

Citando a funcionarios anónimos familiarizados con las intensas negociaciones mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto, el Washington Post dijo que la propuesta inicial también prevé pausas adicionales durante las cuales los soldados rehenes y los cuerpos de los rehenes muertos serán liberados.

El esquema ha sido parcialmente aceptado en principio por Jerusalén y está siendo sopesado por los líderes militares de Hamás, según el informe, añadiendo que incluso si el grupo terrorista lo acepta, quedan muchos obstáculos y numerosos detalles tendrán que ser resueltos durante algún tiempo, y Será necesario superar los principales desacuerdos que seguramente surgirán antes de poder llegar a un acuerdo.

Descrito como un documento que actualmente abarca sólo 2 o 3 páginas, el acuerdo propuesto también haría que Israel reubicara temporalmente sus fuerzas fuera de las áreas altamente pobladas de Gaza y permitiría que una cantidad significativamente mayor de ayuda ingrese a la Franja. Se dijo que los negociadores tenían la esperanza de que el acuerdo pudiera conducir a un cese permanente de la guerra.

El informe dice que el marco fue “finalizado” el domingo durante conversaciones en París en las que participaron el jefe del Mossad, David Barnea, el jefe del Shin Bet, Ronen Bar, el director de la CIA, William Burns, el jefe de inteligencia egipcio, Abbas Kamel, y el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, y agregó que este último voló luego a Estados Unidos para conversar con el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

Un alto funcionario israelí dijo a NBC News el miércoles que “hay fuertes indicios” de que se logrará un acuerdo sobre rehenes, al tiempo que añadió que el gobierno de Israel aún tiene que aceptar oficialmente los términos acordados en París.

La fuente dijo que el gabinete israelí en pleno aún no ha visto los términos del acuerdo completo, aunque el reducido gabinete de guerra ya lo había debatido.

También el miércoles, Netanyahu se reunió con 26 representantes de 18 familias rehenes en Jerusalén y les dijo que “nuestro compromiso es traer a todos de regreso”. También les dijo que los detalles de todos esos esfuerzos deben ser discretos para que funcionen, según su oficina.

Según el Canal 14, las familias presionaron a Netanyahu para que definiera la devolución de los rehenes como el objetivo principal de la guerra, pero él se negó a hacerlo.

Varios medios han informado en los últimos días detalles divergentes de un posible acuerdo, y los analistas creen que algunos se están publicando para “probar el terreno”, ver qué es aceptable para el público y posiblemente también como pistas falsas para hacer que el eventual acuerdo parezca más aceptable.

Mientras tanto, recientemente los líderes israelíes y Hamás han repetido posturas cada vez más inflexibles: el primer ministro Benjamín Netanyahu ha prometido que la guerra no terminará y que el número de presos de seguridad liberados no será de miles, mientras que Hamás ha dicho que sí. No acepta nada menos que el fin de la guerra y la salida permanente de las fuerzas israelíes de toda la Franja de Gaza, e incluso ha sostenido que no negociará bajo fuego.

Se esperaba que una delegación de funcionarios de Hamas se reuniera el miércoles en El Cairo con Kamel, el jefe de inteligencia egipcio, para discutir un posible acuerdo, dijo un funcionario egipcio al canal de noticias Al Araby de Qatar el martes, después de que el grupo terrorista de Gaza confirmara que había recibido y estaba examinar tal propuesta.

Los detalles previamente informados de una propuesta en discusión decían que tendría tres etapas, durante las cuales todos los rehenes retenidos por Hamás en Gaza desde el 7 de octubre serían liberados a cambio de un número indeterminado de prisioneros palestinos encarcelados en Israel.

La agencia de noticias Reuters, citando a un funcionario anónimo de Hamás, informó que la propuesta mediada por Qatar implicaba una tregua gradual, durante la cual el grupo terrorista liberaría primero a los civiles restantes entre los rehenes secuestrados el 7 de octubre (incluidos niños, mujeres, enfermos y anciano); luego soldados; y finalmente los cuerpos de los rehenes que fueron asesinados y secuestrados o asesinados en cautiverio.

Se exigiría a ambas partes que se comprometieran a detener las operaciones militares durante las tres etapas, pero el funcionario no indicó cuánto durarían las tres etapas ni qué seguiría a la etapa final.

Según un informe separado publicado por el medio de noticias en idioma árabe Al-Araby Al-Jadeed, Hamás exigirá la liberación de entre 100 y 250 prisioneros palestinos por cada soldado de las FDI que libere.

Citando a funcionarios de seguridad egipcios, el medio informó que se espera que Israel y Hamás lleguen a un acuerdo sobre los detalles del acuerdo a principios de la próxima semana, un escenario que el resto de los informes sobre el asunto hace improbable.

Sin embargo, en una muestra de la seriedad de las negociaciones, el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, dijo el martes que visitaría El Cairo para discutir el posible acuerdo, en su primer viaje público a Egipto en más de un mes.

En respuesta a los informes de que Israel estaba dispuesto a hacer concesiones significativas y liberar a un gran número de prisioneros palestinos (y después de que el Ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, amenazara con derrocar al gobierno si se llegaba a un acuerdo “imprudente”), la oficina de Netanyahu insistió Martes que los informes eran incorrectos.

“La posición del primer ministro es coherente: la guerra sólo terminará cuando se alcancen todos sus objetivos, las FDI no se retirarán de la Franja y miles de terroristas no serán liberados”, dijo la Oficina del Primer Ministro en un comunicado.

“Los informes de que se alcanzó un supuesto acuerdo sobre una solución para la liberación de los prisioneros de seguridad no son ciertos”, añadió. “El tema no fue discutido en absoluto”.

La declaración de la oficina de Netanyahu se produjo horas después de que hiciera comentarios similares mientras visitaba la academia premilitar Bnei David en el asentamiento de Eli en Cisjordania.

Dirigiéndose a los estudiantes, Netanyahu prometió que Israel “no retirará a las FDI de la Franja de Gaza y no liberaremos a miles de terroristas”. En cambio, dijo, lo único que sucedería sería una “victoria absoluta” en la guerra contra Hamás.

Al mismo tiempo que Hamás examina el acuerdo propuesto, se esperaba que el Ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, se reuniera con el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en la Casa Blanca el miércoles para discutir la guerra en curso en Gaza y los esfuerzos para asegurar la liberación de los rehenes, un dijo una fuente familiarizada con el asunto al Times of Israel.

El ministro de Asuntos Estratégicos, un hombre de confianza cercano a Netanyahu, visitó Washington por última vez hace un mes.

A su visita le seguirá el sexto viaje del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a Israel desde el 7 de octubre, que tendrá lugar del 3 al 5 de febrero

El gabinete de guerra de Israel se reunió el lunes por la tarde para discutir el esquema del acuerdo de rehenes, informó el Canal 12, añadiendo que la reunión fue mayoritariamente positiva.

En declaraciones al Canal 12, un miembro anónimo del gabinete dijo que si bien “será un acuerdo difícil de aceptar, debemos recordar que para los enfermos, los ancianos y las mujeres, sin duda puede ser su última oportunidad”.

El informe añade que el sistema de seguridad de Israel apoya el esquema del acuerdo, pero cree que la guerra se reanudará una vez que termine y no conducirá a un alto el fuego permanente.

Se espera que el gabinete de guerra se reúna nuevamente el jueves para discutir cualquier novedad que se produzca.

Se cree que 132 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre permanecen en Gaza (no todos vivos) después de que 105 civiles fueran liberados del cautiverio de Hamás durante una tregua de una semana a finales de noviembre en la que Israel liberó a 240 prisioneros de seguridad. Antes de eso, cuatro rehenes fueron liberados y uno fue rescatado por las tropas.

También se recuperaron los cuerpos de ocho rehenes y los militares mataron a tres de ellos por error. Las FDI han confirmado la muerte de 29 de los que aún están retenidos por Hamás, citando nuevos datos de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Una persona más figura como desaparecida desde el 7 de octubre y aún se desconoce su suerte.

Además, Hamás también ha retenido los cuerpos de los soldados caídos de las FDI Oron Shaul y Hadar Goldin desde 2014, así como de dos civiles israelíes, Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes se cree que están vivos después de ingresar a la Franja por su cuenta. acuerdo en 2014 y 2015 respectivamente.

