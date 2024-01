“La foto de la victoria no va a existir” – Alberto Spektorowski

El destacado profesor de la Universidad de Tel Aviv de ciencias políticas, Alberto Spectorowski, analizó el complejo escenario político que atraviesa Israel en la guerra contra el Hamás.

“La foto de la victoria no va a existir”, declaró, porque hay una discusión muy seria respecto de dos realidades, el de la liberación de los rehenes, y el de la victoria, que no son paralelos, y entre los que no hay prácticamente punto de encuentro.

Desde lo personal y sentimental confesó no poder aceptar tener a los rehenes en los túneles: “No podría verles la cara a las familias en su diario vivir si no hiciera lo máximo que hay que hacer para liberarlos”.

Reconoce sin embargo que, desde lo racional, opinaría de ir hasta el final. Sostiene que aún no se le ha dado un golpe fuerte a Hamás; que, a pesar de haber sido muy golpeado, por los ataques del Ejército de Israel, todavía puede resistir. Está seguro de que Yahya Sinwar, el líder del grupo terrorista se encuentra cómodo en su situación, atrincherado con los rehenes cerca, tal vez con 50 terroristas apuntándole. Además, es alguien a quien poco le importa lo que le pueda suceder con su gente en Gaza, al contrario, porque cuando más palestinos mueran juega a su favor para alimentar la idea de un Israel genocida.

Subrayó que las negociaciones con Hamás serán como las quiere Sinwar, de acuerdo con sus parámetros, y que no tenemos cartas en esa negociación, y que, por ello, continuar la negociación en esos términos es poner en peligro la vida de los rehenes.

Consideró, lamentablemente, que “duda mucho que Sinwar vaya a liberar a todos los rehenes”, porque quedarse con parte de ellos es su seguro de vida. Y como conoce muy bien a Israel, sabe que, tras liberar a todos los rehenes, él sería inmediatamente eliminado.

Explica Spectorowski que esta es una guerra que llevará ocho o nueve meses, o tal vez un año, tal como lo señalara el Ejército israelí; y que la situación es muy complicada porque “hoy Hamás es la población y la población es prácticamente Hamás”, que obviamente habrá gente inocente, pero que de alguna manera son colaboracionistas con Hamás, porque de alguna manera ese grupo terrorista es parte integral de esa red social de Gaza y de fuera también.

El Ejército de Israel golpeó muy fuertemente a Hamás; pero advierte el analista que podría ocurrir que en el Norte de Gaza surgieran pequeños grupúsculos de guerrilleros, gente que entra y sale, se mezcla con la población, atacan, vuelven, que llevaría mucho tiempo romper.

Nuevamente, frente al dilema de continuar la acción militar israelí, al que muchos adhieren, (también nuestro entrevistado desde lo racional), se contrapone parar esta guerra y tal vez tratar de que así regrese el máximo posible de los rehenes. Es lo que quiere, además de las familias de los secuestrados, la mayoría de los israelíes, que ya se transformó, que ya no es el pueblo del ’48, de la época de la Independencia.

En este panorama en caso de acceder a lo que Sinwar está dispuesto a conceder, consideró Spectorowski que “este round está prácticamente perdido”.

Pensando en términos de tiempos del Ejército de Israel, y cuánto más se podría mantener, indicó el especialista que, si no hubiese habido rehenes, todo se habría resuelto bastante más rápidamente, más allá de lo que hubiera provocado, por supuesto en forma de denuncias en el tribunal de la Haya, críticas de todo tipo. Dijo que en el sentido militar, ”Israel aguanta, lo que no puede aguantar es el tema de los rehenes”. Y que por ello, va a tener que haber negociaciones.

Señala que el cese de fuego aparentemente se va a lograr, lo que no implica reconocimiento ni paz. Explica el concepto de utna, la tregua en el Islam que es para poder rearmarse y volver a la guerra.

Cree que el Hamás, a pesar de no haber recibido un golpe mortal, ha recibido un daño sumamente duro, por lo que sostiene que no se animarían a lanzar acciones terroristas en el período de cese de fuego desde Gaza porque le daría a Israel una razón valedera para “terminar el trabajo”.

“El Hamás nos tiró abajo la esperanza en el momento del proceso de paz”, reflexiona; pero, sin embargo, sostiene que Hamás no ganó del todo, que, aunque trató de romper el acuerdo de normalización con Arabia Saudita, no lo logrará, que este va a continuar, y también con los otros países del Golfo.

Redacción Prof. Cita Litvak.

