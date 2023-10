Bereshit: Génesis y la Teoría del Caos. El refugio en medio de la incertidumbre

La teoría del caos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. Se interroga acerca de lo impredecible, busca un patrón de comportamiento recurrente allí donde hay una aparente irregularidad.

Puede ser contra intuitivo, pero conjetura que es posible hallar un orden a partir del desorden: detrás de la complejidad de un sistema caótico, puede descubrirse una estructura determinada, al igual que una pincelada puede revelar al artista detrás de la obra, aunque ello no indica que sepamos su significado. [1]

Esta semana nos reunimos nuevamente en la primera página del Libro de los libros, iniciando un nuevo ciclo de lecturas de la Torá.

Pero esta semana en particular, la realidad nos demostró que hay comienzos verdaderamente difíciles, porque ponen a prueba nuestro coraje y fortaleza. Porque aun en momentos de nuevos comienzos, habrá situaciones que nos recordarán el quebrantamiento del mundo.

Los primeros versículos de Génesis describen como D-s creó este mundo de la nada. Era “Tohu vaBohu”, una nada oscura y caótica. [2] Los místicos dicen que dado que D-s llena todo el universo, D-s tuvo que “contraerse” para que el mundo hubiera sido creado.

El caos, según la Teoría del Caos, es “una aparente falta de orden en un sistema que, sin embargo, obedece a leyes o reglas particulares”. En otras palabras, leyes o reglas que nunca podremos predecir o descifrar. Pero los judíos ya lo sabemos. Hemos aprendido a esperar lo inesperado.

Cuando el caos se apodera de nosotros, la confianza puede perderse en ese desorden. Pero, sin temor a caer en un cliché, no hay nada como una crisis para enseñarnos que estamos conectados con algo mucho más grande que nosotros mismos.

Volver a recorrer los primeros capítulos de Génesis es volver a conectar con la naturaleza de la Creación, con los astros, el cielo y la tierra, con las plantas y los animales, con todo ser vivo e inanimado.

Es recordar que hay una chispa divina, un alma, algo implantado en el centro de nuestro ser que nos recuerda de dónde venimos y nos conecta eternamente. Es la belleza inefable de lo que somos: si para la humanidad el caos es inevitable, también lo es el amor, la alegría y la paz.

Para el hombre de fé, la búsqueda de bienestar espiritual en tiempos de crisis es una declaración y también un destino: no estamos solos. Porque, en palabras de Abraham Joshua Heschel, D-s está buscando al hombre.

El trabajo espiritual que tenemos que hacer es decidir a qué le vamos a prestar atención. Hemos sobrevivido a otras situaciones caóticas a lo largo de milenios de historia.

Tenemos las herramientas: están grabadas en nuestras almas desde el Principio. El nuestro es el trabajo de ser conscientes, prestar atención para decidir dónde estamos poniendo lo mejor de nosotros para no dejarnos consumir por la confusión, el caos o el vacío.

El mundo tiene luz y oscuridad, expectativas y ansiedad, alegría y enojo, gratitud y frustración. enfermedad y sanación, amor y odio, vida y muerte… tragedia y también esperanza. La tradición judía es profundamente consciente de estas dualidades.

Aquí es cuando nuestra resolución se pone a prueba, cuando salimos del Tohu vaBohu, recordamos que en cada aspecto de nuestra vida, con nuestras palabras y nuestras acciones, estamos re-creando, y eso está sucediendo frente a nuestros ojos.

El ritmo de la vida judía es único porque en él existe la acción simultánea de seguir adelante y al mismo tiempo aferrarse al pasado.

Israel hoy se reconstruye, intentando sostenerse en el caos que deja el desconsuelo y el dolor. Con colaboraciones llegando todo el mundo, con la ayuda de voluntarios, con el trabajo incansable de comunidades e instituciones, ayudamos a que surja un nuevo orden.

Hay mucho que podemos hacer. Son nuestras acciones las que nos definen, y son nuestras acciones las que hablan por nosotros. Los Sabios enseñan que la humanidad está obligada a terminar la creación del mundo, iniciada por D-s en Bereshit. Y la Mishná, dice que aunque no nos corresponde terminar la labor, no somos libres de desistir de ella. [3]

Para finalizar, debemos volver a ver el comienzo: ¿Por qué la Torá comienza con la letra bet (ב)? La pregunta recibe muchas respuestas en la tradición judía.

Elie Wiesel lo responde de esta manera: “Bet (ב) es una casa [tanto por su forma como porque comienza con la palabra Bait, hogar]… El Libro de los Libros es un refugio, una morada. Un lugar donde hombres y mujeres ríen y lloran, leen y escriben, trabajan y duermen. Un lugar en el que la gente se ama antes de empezar a pelear, o al revés. En otras palabras, es un hogar”.

No solo la Torá, nuestras fuentes y sus comentarios, sino también nuestra rica literatura, poesía y filosofía, nuestros debates y discusiones leshem shamaim, nuestros valores, costumbres y tradiciones, son nuestros refugios en momentos desafiantes como estos, y un lugar para seguir creciendo.

Las cosas pueden no ser sencillas. Pero siempre volvemos a casa. Tenemos confianza que a pesar de todo nos pondremos de pie y rezaremos una oración por la paz y la esperanza.

Shabat Shalom !

Seba Cabrera Koch

28 Tishrei 5784 / 13 de octubre 2023.

Notas

[1] Por ello, debe distinguirse el caos tanto de la noción de una materia sin forma, como del desorden o la confusión absolutos, propios de la noción “clásica” de caos.

[2] Ezequías bar Manoaj, comentarista francés del siglo XIII, mas conocido como Jizkuni, comenta que el versículo “y la tierra había estado en un estado caótico”, no incluye el “cielo” como si hubiera estado en un estado caótico, ya que según él era el hogar de la Presencia de D-s. Además, trae la opinión expresada en el Talmud (Jagiga 2), que el significado del versículo es que también este “estado de caos” había estado sujeto a la creación. Para visualizar esto, debemos asumir que D-s creó este “caos”.

[3] Pirkei Avot: Capítulo 2 – Mishná 16

Bibliografía

-Coffman, Aryeh Tora con comentario de Rashi, tomo 1 Bereshit: Genesis. 2001. Editorial Jerusalén.

-Encyclopaedia Herder. Teoría del Caos. 2017 © Herder Editorial.

-Freeman, Tzvi. Genesis: A Kabbalistic interpretation of the first four verses of Bereishit. 2023. © Chabad-Lubavitch Media Center.

-Heschel, Abraham Joshua. D-s en busca del hombre. Una filosofía de la religión. 1984. Buenos Aires. Ediciones Seminario Rabínico Latinoamericano.

-Jizkuni, comentario a Génesis 1:2. Consultado desde Sefaria.org

-Muhafra, Iaacob. “Pirkei Avot: Comentarios, reflexiones y maasiot”. (2014) Or Lajaim.

-Wolpe, David. At Home in Torah. Recharge: Shabbat newsletter. 2023. My Jewish Learning.

Imagen

Tierra desde satélite. Freepik.es: 2023.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai