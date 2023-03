Netanyahu afirma que los lazos con Italia están a punto de ampliarse drásticamente

“La amistad entre Italia e Israel ha sido larga y creciente, pero creo que está a punto de adquirir una dimensión aún mayor”, dijo Netanyahu tras sus conversaciones en el Palazzo Chigi, la residencia oficial del primer ministro italiano.

“Creo que aquí hay espacio para una enorme colaboración y mejora”, prosiguió.

Dijo que en los próximos meses se celebraría en Israel una importante reunión intergubernamental entre ambas partes, en la que se abordaría la cooperación en materia de gas natural, agua, agricultura, innovación y otros asuntos.

Sorprendentemente, Netanyahu no mencionó a Irán en su declaración junto a Meloni, aunque acercar a las potencias europeas a la postura de Israel sobre el programa nuclear de Teherán era uno de los principales objetivos de la reunión. Funcionarios del entorno de Netanyahu dijeron a The Times of Israel que se habló largo y tendido de Irán en las conversaciones bilaterales.

La reunión con Meloni se produjo justo después de que Irán y Arabia Saudita anunciaran la reanudación de sus relaciones diplomáticas, un hecho que Netanyahu fue muy criticado en Israel por no haber podido evitar.

Netanyahu ha estado pregonando la posibilidad de que Israel firme un acuerdo de normalización con Riad.

El primer ministro tampoco mencionó la posibilidad de que Italia traslade su embajada a Jerusalén durante su declaración, pero un alto funcionario israelí dijo a The Times of Israel que este tema también surgió en su reunión.

Hablando en italiano ante Netanyahu, Meloni expresó su solidaridad tras el atentado terrorista a tiros del jueves en Tel Aviv, y dijo que le preocupaba el aumento de la violencia en Israel.

“Italia está dispuesta a hacer todo lo posible para reducir la violencia, que es preocupante para todos”, declaró.

Meloni, la primera mujer primera ministra de Italia que asumió el cargo en octubre, subrayó que Roma estaba dispuesta a apoyar cualquier proceso político entre Israel y los palestinos.

Netanyahu fue recibido en palacio por una guardia de honor vestida de negro y rojo. Una banda militar tocó Hatikvah y el himno nacional italiano antes de que Netanyahu y Meloni pasaran revista a las tropas reunidas.

Ese mismo día, Netanyahu declaró en un foro de empresarios italianos que Israel quiere aumentar sus exportaciones de gas a Italia y Europa.

“Ya estamos cooperando en materia de gas con su empresa nacional (el gigante energético ENI), pero queremos ampliarla”, dijo al ministro italiano de Empresa, Adolfo Urso. “Creo que deberíamos estudiar muy detenida y rápidamente la posibilidad de añadir una instalación de GNL, quizá en Chipre, para aumentar las capacidades de exportación de gas de Israel a Italia, y de Italia a Europa”.

Al igual que otros países europeos, Italia se esfuerza por reducir su dependencia del gas ruso desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Israel empezó a producir y exportar gas tras descubrir varios yacimientos frente a sus costas a principios de la década de 2010. Pero carece de un gasoducto que conecte sus plataformas de perforación en el Mediterráneo con el sur de Europa.

“Creo que [el gas] es una necesidad estratégica de Italia y Europa, e Israel está dispuesto a hacer más con ustedes para ese fin”, dijo Netanyahu.

Urso agradeció sus comentarios: “Italia aspira a convertirse en el centro europeo del gas e Israel debe ser el punto fuerte para la producción de gas”.

Otras opciones para llevar el gas israelí a Europa incluyen el proyecto EastMed, la construcción de un gasoducto en gran parte submarino de casi 1.900 kilómetros (1.180 millas) de longitud, para conectar los yacimientos de gas en alta mar de Israel con el sur de Europa a través de Chipre y Grecia.

A continuación, el gas se transportaría a través del gasoducto Poseidón hasta Otranto, en el sur de Italia. Pero no se espera que este proyecto de 6.350 millones de euros esté en marcha hasta 2025-2027.

Netanyahu ha sido objeto de críticas por el momento elegido para el viaje, el segundo en otros tantos meses en el que se reúne en una capital europea con el líder de un país y luego pasa el Sabbat judío en un elegante hotel a cuenta del contribuyente.

Un alto funcionario israelí desestimó la afirmación, diciendo que Israel dijo a los italianos que Netanyahu no podía venir de lunes a miércoles debido a las votaciones en la Knesset, y que el viernes por la tarde era el único momento que funcionaba para ambas partes.

Netanyahu tiene previsto volar de regreso por la noche entre el sábado y el domingo. El próximo miércoles viajará a Berlín y se espera que visite Londres a finales de mes.