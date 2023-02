Parashat Hashavúa: Yitró- Reino de Sacerdotes

Por el Rabino Yerajmiel Barylka

La parashá, comienza con una historia sobre Moshé Rabenu – y su suegro Yitró, un sacerdote madianita. Moshé saluda a su suegro y con besos, ambos signos de respeto. Al día siguiente, Moshé se sienta como magistrado entre la gente todo el día. Al caer la noche, Yitró le aconseja: no puedes hacer esto solo; la tarea del liderazgo es demasiado pesada para ti. En cambio, Yitró le aconseja que establezca un sistema de jueces que puedan compartir la carga, y Moshé hace exactamente lo que sugiere su suegro.

En la tercera luna nueva después de que los israelitas salieron de Mitzraim, entran en el desierto de Sinaí. En ese desierto, se preparan para la revelación, y entonces Dios concede los Diez Mandamientos – la tradición dice, no sólo a los que estaban allí ese día, sino a todos nosotros a través del tiempo. Pero antes de los mandamientos, antes de ese momento místico del Sinaí, Dios dice: “Si me obedecen fielmente y guardan mi pacto, ustedes serán mi preciada posesión entre todos los pueblos.

De hecho, toda la tierra es mía, pero tú serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa (Éxodo 19: 5-6). La tierra y todos sus habitantes son de Dios, pero la Torá dice que somos algo especial. Si cumplimos el pacto con Dios, entonces somos segulá – preciada posesión o tesoro de Dios; Nosotros somos mamlejet cohanim vegoy kadosh – un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Qué podemos hacer de estado, y cómo se relaciona esto con la historia de Yitró con la que comenzó la parashá?

Dos misiones. Para Rav Kuk, la frase mamlejet cohanim (nación de sacerdotes) se refiere a la aspiración de elevar el mundo entero. Es nuestro trabajo, dice Rav Kuk, actuar de una manera que ayude a todos los pueblos del mundo a cumplir su propósito y a vivir su ser más elevado.

Por supuesto, en su paradigma, eso significaba: es nuestro trabajo enseñar al mundo los caminos de Dios. Para asegurar que todo el mundo se preocupe por la viuda y el huérfano, muestra compasión hacia el extraño, actúa justa y rectamente como describe la Torá. Pero Torá también nos dice que estamos destinados a ser un goy kadosh, una nación santa.

Rav Kuk interpreta esto como el reverso de la moneda: por un lado estamos destinados a enseñar al mundo entero cómo ser justos, y por otro lado estamos destinados a enfocarnos interiormente, a vivir la santidad en nuestras propias vidas. Ser un pueblo santo significa tender a nuestro propio crecimiento espiritual.

Yitró es un sacerdote madianita, un forastero. Pero cuando comparte su sabiduría y su visión de la administración con Moshé, Moshé los toma en serio. Este versículo que afirma que somos el tesoro de Dios, una nación de sacerdotes y santos.

La Torá nos recuerda que toda la tierra es de Dios, pero afirma que nuestra comunidad tiene un papel especial. En la interpretación de Rav Kuk, la tarea de nuestra comunidad es tanto hacia afuera como hacia adentro. Es nuestro trabajo ayudar a todos en el mundo a vivir a su mejor y más recto yo, y también es nuestro trabajo cuidar nuestras propias almas.

Como “nación de sacerdotes”, estamos obligados a cuidar el mundo entero. Como “nación santa”, estamos obligados a cuidar de nosotros mismos.

La Torá equilibra estos dos llamamientos dentro del mismo verso. Si sólo nos ocupamos de nosotros mismos, caemos en el trabajo de cuidar de toda la creación; Pero si no nos atenemos a nosotros mismos, no podemos sanar al mundo. Esto es, creo, parte de lo que Yitró enseñó a Moshé cuando le instó a encontrar hombres justos que pudieran servir como magistrados. Si Moshé intentaba adjudicar cada desacuerdo y disputa en toda la comunidad, ¡se quemaría! Pero una vez nombrado jueces, pudo atender sus propias necesidades espirituales, lo que a su vez le permitió seguir atendiendo a la comunidad.

Yitró es un extraño, no parte de nuestro pacto con Dios, y aun así él claramente tiene sabiduría espiritual. No sólo eso: es la sabiduría espiritual que Moshé realmente necesita. Nosotros también podemos encontrar valiosa sabiduría espiritual fuera de nuestras propias puertas. Nuestra tarea es integrar esa sabiduría de afuera con nuestra tradición espiritual y nuestro camino espiritual, de modo que podamos ser verdaderamente un mamlejet cohanim y un goy kadosh. ¿Qué significa imaginarnos como una nación de sacerdotes? Si el trabajo de un sacerdote, en esos días, era conectar al pueblo con Dios, ¿cómo podemos vivir esa responsabilidad ahora? ¿Qué significa para usted imaginarnos como nación santa? No “la” nación santa, no la única nación santa, sino una comunidad que es colectivamente santa. Si, como dice Rav Kuk, esto significa que somos una nación que tiende a su propio sustento espiritual, entonces ¿cómo podríamos vivir eso en nuestros días?

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai