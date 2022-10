Parashat Lej Lejá

Nuestra identidad está definida por nuestra historia. Somos los que nos pasó y seremos lo que hagamos hoy.

Nuestra identidad como pueblo está definida por nuestra historia colectiva, la historia del pueblo argentino empieza en 1810 o en 1816.

Hace algunas semanas en la Parashá Ki Tavo, casi al final de la Torá, leímos que todos los años al recolectar nuestras primicias tenemos que presentarnos ante Di-s con nuestros logros y recordar que nuestro Padre fue un “arameo errante” y que tuvimos que ir a Egipto, de ahí salimos, nos fue bien y ahora tenemos estas primicias (cosechas/logros) por las cuales venimos a agradecer. Siempre recordando nuestra historia.

La historia del pueblo judío empieza hace mas de 4000 años, con el relato que leemos en la Parashá de esta semana con la orden que Di-s le da a nuestro Patriarca Abraham Avinu: “LEJ LEJÁ”.

“Le dijo Di-s a Abram: Lej Lejá”, “Andate” de tu tierra, de la tierra donde naciste, de la casa de tus padres, a la tierra que va a ser tuya”

Este es el comienzo de nuestro viaje y nuestra historia como pueblo, pero empieza con una orden un poco rara. Nuestros sabios se preguntaron ¿qué significa Lej Lejá? Y encontraron varias respuestas.

La primera explicación es que Lej Lejá significa “Andate por vos”, andate porque no estás bien ahí. Di-s le prometió a Abraham que se transformaría en un pueblo numeroso y exitoso. Abraham escuchó que tenia que irse porque a él y a los suyos le iría mejor en ese otro lugar.

Otra explicación es que Lej Lejá significa “Andate con vos”. Andate a otra tierra, y lleva con vos tu mensaje, llevate a vos y a tu forma de ser y compartila con los demás. Explicá quien sos para poder hacer un mundo mejor. En la Parashá Bereshit Di-s crea al hombre y le da una sola instrucción, y el hombre lo primero que hace es no cumplirla. En la segunda Parashá de la Torá, Di-s le da a Noaj una instrucción y Noaj sin dudar ni preguntar nada, trabajó 120 años en la construcción del Arca. En esta Parashá, Di-s encuentra en Abraham a una persona con fe pero con la autonomía necesaria para convertirse en el padre de un pueblo que lleva un mensaje. A lo largo de la historia muchos judíos dispersos por los confines del mundo, transmitieron su mensaje y lograron cambiar el mundo.

La tercera explicación es mas mística, nuestros sabios explicaron el Lej Lejá como “Andate a Vos”, conocete, seguí a tu instinto y se Vos. Di-s le pidió a Abraham que empiece un viaje de autoconocimiento e introspección, para encontrarse y encontrar su sentido en este mundo.

La cuarta explicación es “Andate de vos”. Abram nació en Ur Casdim, en una familia politeísta, y su destino era dedicarse a la venta de ídolos y estatuas. El mensaje de Di-s fue que no estamos obligados a seguir el determinismo de nuestros genes y lo que nos determina la sociedad. Andate de vos significa que no estás obligado a seguir siendo lo que no querés ser.

Andate por vos, porque te conviene. Andate con vos y llevá tu mensaje a los demás. Andate a vos, conócete y seguí tu corazón. Andate de vos y decidí vos mismo lo que quieras ser. En la Parashá no aclara qué significa Lej Lejá, pero desde hace 4000 años nos pide que no nos quedemos quietos. Nuestra historia es un viaje y empieza con nuestra decisión de empezar a andar.

Fabian David Holcman

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai