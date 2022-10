‘Malos judíos’: un nuevo libro explora la identidad, las etiquetas y las divisiones entre los judíos estadounidenses

La autora y periodista Emily Tamkin profundiza en el siglo pasado de la historia judía de los Estados Unidos para examinar los problemas que han polarizado a los judíos, desde el sionismo hasta los matrimonios mixtos.

Emily Tamkin solía pensar en sí misma como una “mala judía”.

La periodista y autora le dijo a The Times of Israel que una vez creyó que su incumplimiento de ciertas normas religiosas, culturales y políticas la colocaba fuera del espectro de lo que se considera un “buen judío”.

Sin embargo, en su nuevo libro, ” Malos judíos: una historia de la política e identidades judías estadounidenses “, Tamkin descarta no solo la idea de que ella misma es una “mala judía”, sino que la frase debería utilizarse alguna vez para describir, o demonizar — miembros de la comunidad judía.

Atravesando el siglo pasado de la historia judía estadounidense, “Bad Jew” de Tamkin profundiza en algunos de los temas que más han dividido a los judíos estadounidenses, desde la inmigración hasta el trabajo organizado, los derechos civiles, el sionismo, los matrimonios mixtos y otros temas candentes que los grupos judíos suelen abordar. no estuvo, y aún no está, de acuerdo.

Surgen preguntas: ¿Es el “buen judío” el que defiende los derechos humanos para todos, o el que prioriza la seguridad de la comunidad judía? ¿Es el “buen judío” el que afirma que el antisemitismo proviene en gran medida de la derecha o el que lo ve como un problema firmemente de izquierda? ¿Y el “judío malo” es Sheldon Adelson o George Soros? ¿Bernie Sanders o Jared Kushner?

En la introducción al libro, publicado por el gran bateador HarperCollins , Tamkin expone su intención de “usar la historia judía estadounidense para demostrar que el concepto de ‘judío malo’, muy parecido al de ‘judío bueno’, es, como casi todo, otra cosa en la historia judía estadounidense, más cuestionada que definida, y que en su lugar hay conversaciones más significativas sobre el judaísmo estadounidense”.

Tamkin sugiere que etiquetar a los opositores políticos como “malos” o “buenos” judíos, o peor aún, como no judíos en absoluto debido a sus posiciones, debe descartarse firmemente.

“Creo que usar las diferencias políticas como una especie de prueba de autenticidad está mal”, dijo Tamkin en una entrevista telefónica reciente. “Siento que la política judía estadounidense ahora solo está lanzando etiquetas a las personas al otro lado del pasillo y esperando que se mantengan. Y creo que esa no es la conversación más productiva. Preferiría hablar sobre lo que es significativo, lo que es importante, lo que es moralmente convincente, y no tratar de afirmar que es la única forma en que uno puede ser judío, porque no lo es”.

Las luchas internas judías han existido desde que existieron los judíos, ilustradas nada mejor que por el clásico chiste sobre un hombre judío varado en una isla desierta que construye dos sinagogas: a la que asiste y a la que se niega a asistir.

Pero Tamkin dijo que vio la necesidad de escribir “Malos judíos” en este momento particular después de una confluencia de varias motivaciones. Uno de ellos fue su último libro , “La influencia de Soros: política, poder y la lucha por una sociedad abierta”, que trataba en parte de las vastas teorías de conspiración antisemitas atribuidas al multimillonario de izquierda. Los otros incluyeron el divisivo ascenso al poder de Donald Trump, así como un infame tuit de 2011 del experto provocador de derecha Ben Shapiro, que declaró: “El pueblo judío siempre ha estado plagado de judíos malos, que lo socavan desde adentro. En Estados Unidos, esos judíos malos votan mayoritariamente por los demócratas”.

Mientras investigaba para el libro, Tamkin se acercó a muchos líderes e historiadores judíos, pero también habló con alrededor de 150 judíos estadounidenses de todas las tendencias sobre sus propias historias e identidades.

“Una de las cosas de las que estoy orgulloso en este libro es que, aunque hay figuras notables que fueron entrevistadas, la mayoría de las entrevistas son judíos estadounidenses que simplemente viven sus vidas como judíos estadounidenses y compartieron sus pensamientos conmigo”, dijo. Tamkin.

También teje su propia historia familiar e identidad personal a lo largo del libro, incluidas las historias de inmigración de sus antepasados, las opiniones de sus padres sobre la identidad judía y el antisemitismo que ella y sus hermanos enfrentaron al crecer en un pequeño pueblo de Long Island.

“Realmente nunca escribo así”, dijo. “Pero descubrí que, primero, la historia de mi propia familia sería una forma útil de seguir la historia de los judíos estadounidenses y, segundo, pensé que… sería menos completo si estuviera escribiendo sobre narrativas judías estadounidenses y tratando de complicar las cosas. ellos y no hacer eso con las historias que me cuento”.

Nacida de un padre que creció en una familia judía conservadora que asistía a la sinagoga y una madre católica que se convirtió antes de nacer, Tamkin se casó con un hombre no judío en 2020, pero tiene la intención de criar a sus futuros hijos como judíos.

“Realmente iba y venía para decidir si escribir el libro, porque crecí secular, porque no estoy casado con una persona judía, porque nunca había estado en Israel antes de escribir el libro”, dijo Tamkin, quien fue preocupada de que podría ser vista como “no lo suficientemente judía como para escribirlo”.

En última instancia, dijo, se dio cuenta de que nunca le diría a nadie más que “se mantuviera en ese estándar”.

Tamkin visitó Israel dos veces durante su investigación y señaló que “probablemente dice que en un libro sobre judíos estadounidenses, sentí que no podría presentarlo si no hubiera estado en Israel, porque Israel ocupa un lugar tan importante en la imaginación judía estadounidense y conciencia.”

A lo largo de nueve capítulos organizados por tema, Tamkin explora nuevas y viejas divisiones entre los judíos estadounidenses, incluidas figuras al frente de los movimientos socialista y neoconservador; los del campo de los rechazos que luchan por el derecho de los judíos rusos a irse, frente a los del movimiento disidente que buscan mejorar la vida de los judíos soviéticos; e incluso aquellos en ambos lados del debate sobre la Liga Anti-Difamación acusando al predicador evangélico Pat Robertson de antisemitismo.

A pesar del enfoque de cada capítulo, los temas que parecen atormentar más a los judíos estadounidenses (matrimonios mixtos y apoyo a Israel) asoman la cabeza repetidamente a lo largo del libro.

Los consumidores entusiastas de la historia de los judíos estadounidenses ya estarán familiarizados con muchos, si no la mayoría, de los temas que Tamkin cubre en “Malos judíos”. Pero ella tiene la esperanza de que el libro llegue a una amplia audiencia.

“Espero que sea ante todo de interés para los judíos estadounidenses”, dijo. “Habiendo dicho eso, todo el mundo tiene una identidad. Y creo que la experiencia de encontrarse a uno mismo, encontrar que la identidad es un concepto a la vez extenso y bastante limitante, no es exclusiva del pueblo judío”.

Si bien Tamkin presenta múltiples aspectos de los temas divisivos que se tratan en el libro, todavía apuesta claramente por el lado de los liberales progresistas, lo que puede alejar a aquellos que buscan un enfoque más imparcial y atraer a aquellos que están alineados de manera similar.

“Traté de incluir una gama de voces, traté de incluir opiniones con las que no estoy de acuerdo, pero el libro sigue teniendo cierto punto de vista”, señaló Tamkin sobre su propia política. También se apresura a señalar que “Malos judíos” no es de ninguna manera una mirada exhaustiva o exhaustiva al tema.

“Podrías conseguir que 100 personas escriban un libro sobre los últimos 100 años de la historia judía estadounidense, y obtendrías 100 libros diferentes”, dijo. “No estoy tratando de presentar esto como ‘Sí, esto es todo’. Esta es una historia. Es una invitación a repensar algunas de las narrativas que nos contamos a nosotros mismos, para lidiar con la identidad”.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai