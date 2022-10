Sucot: Descubriendo la antigua peregrinación al Monte del Templo

Las peregrinaciones al Monte del Templo eran un aspecto central de Sucot en tiempos bíblicos. Los descubrimientos a lo largo del camino de peregrinación en la Ciudad de David de Jerusalén arrojan luz sobre esta costumbre olvidada a menudo.

La festividad de Sucot es conocida por muchas cosas. Ya sea comiendo en la sucá o sacudiendo el lulav y el etrog todos los días, los símbolos de esta semana festiva han perdurado a lo largo de la antigüedad y continúan siendo relevantes e icónicos en la era moderna.

Pero hay otro aspecto de Sucot que fue esencial para la identidad y función de la festividad en la antigüedad, un aspecto que a menudo se ha olvidado en la era moderna. Y esa es la función de Sucot como una de las festividades de peregrinación.

Pero, ¿qué supuso esta peregrinación al Templo de Jerusalén? Si bien gran parte ya se describe en la Biblia y la literatura rabínica, ahora tenemos una idea mucho mejor, gracias a las excavaciones en la Ciudad de David que revelaron un antiguo camino de peregrinación.

Los detalles que rodean este hallazgo arqueológico aún se están desarrollando. De hecho, gran parte todavía no está disponible para el público.

El camino de la era del Segundo Templo conecta lo que ahora es el Monte del Templo con la Piscina de Shiloah. La piscina se descubrió por primera vez en excavaciones realizadas entre 2004 y 2007, que descubrieron una pequeña porción de una piscina de purificación que alguna vez fue enorme, llena de agua derivada del manantial de Gihón.

Hace dos mil años, decenas, si no cientos de miles de peregrinos judíos de todo el antiguo Israel acudían en masa a Jerusalén en Sucot y se sumergían en la piscina de Shiloah para purificarse ritualmente. Después, salían caminando de la piscina, saliendo de un lugar diferente para asegurarse de que no regresaran caminando a donde los peregrinos impuros aún esperaban su turno para darse un chapuzón, y se dirigían al Templo por el camino de peregrinación. Allí rezaban y ofrecían sacrificios, mientras los levitas y los kohanim se afanaban en el templo, llevando a cabo los rituales y sacrificios necesarios para la festividad.

Hoy en día, gran parte de la carretera todavía se está excavando, con maquinaria moderna colgando del techo del túnel para tamizar la tierra y los escombros. Si bien el techo puede ser nuevo, el piso está lejos de serlo. Todas las baldosas de piedra a lo largo del suelo tienen miles de años. Cada paso de este camino fue recorrido alguna vez por los antepasados ​​lejanos del pueblo judío en sus grandes peregrinaciones.

En la antigüedad, la peregrinación de Sucot era un momento increíblemente ocupado. Los costados de los caminos estarían repletos de tiendas y vendedores, vendiendo de todo, desde alimentos, especias y ganado.

Se ha encontrado alguna evidencia de esto en las excavaciones, y los diligentes arqueólogos de la Ciudad de David han estado ocupados analizando todos los escombros antiguos para encontrar las tiendas. De hecho, algunas de estas tiendas ya han sido reconstruidas para que los futuros turistas las vean.

Pero los buenos tiempos de esta edad de oro de las peregrinaciones israelitas al Monte del Templo no durarían. Ambos Templos enfrentarían destinos trágicos, primero a manos de los babilonios que destruyeron el Primer Templo en 586 a. C., y luego a manos de los romanos que destruyeron el Segundo Templo en 70 d. C. Con la destrucción de los templos, las peregrinaciones de Sucot llegaron a su fin.

También hay evidencia de esto, con excavaciones que descubrieron cenizas que se remontan a la destrucción de los Templos.

La Ciudad de David: Un cambio de juego en la arqueología bíblica

La Ciudad de David es uno de los principales destinos turísticos de Jerusalén, con arqueólogos mejorando drásticamente lo que sabemos sobre la era bíblica de Jerusalén y la Tierra de Israel.

Durante miles de años, hemos tenido que confiar en los escritos bíblicos y halájicos y en los relatos históricos para tener una idea de cómo era la vida en la antigua Jerusalén. Sin embargo, muchos han puesto en duda algunos detalles y cuestionado la veracidad de varias afirmaciones.

Todo eso ha cambiado en las últimas décadas, gracias al arduo trabajo realizado por los arqueólogos que excavaron la Ciudad de David, quienes agregaron volúmenes a la literatura histórica.

La Ciudad de David ha proporcionado una gran cantidad de evidencia para validar las afirmaciones bíblicas. Lo más significativo es que los arqueólogos han encontrado sellos antiguos que pertenecen a figuras bíblicas específicas. Sin embargo, el descubrimiento de las cenizas, así como el estanque de Shiloah preservado y el camino de peregrinación en sí, son especialmente significativos para la festividad de Sukkot.

Peregrinaciones bíblicas judías a Jerusalén: por qué Sukkot, la Fiesta de los Tabernáculos, se destaca

Sucot no es la única festividad judía asociada con peregrinaciones rituales al Templo de Jerusalén. Conocidas en hebreo como shalosh regalim, estas tres festividades (Sukkot, Pesaj y Shavuot) a menudo se agrupan, particularmente en sidurim, donde tienen servicios de oración festivos casi idénticos, salvo algunas pequeñas diferencias.

Estas similitudes desmienten el importante ritual que todos los judíos realizarían en los tiempos bíblicos: una peregrinación a Jerusalén, específicamente al Primer y/o Segundo Templo en el Monte del Templo.

Pero las peregrinaciones al Templo de Jerusalén son especialmente significativas para Sucot.

Como muchas festividades en el judaísmo, Sukkot tiene muchos nombres. Estos incluyen z’man simchatenu, el tiempo de celebración; y jag ha’asif, la fiesta de la cosecha. Pero muchos judíos a menudo olvidan otro nombre: el Festival (o Fiesta) de los Tabernáculos.

Este es un término que generalmente se asocia con el cristianismo o el judaísmo mesiánico. Como tal, para muchos judíos tiene una connotación muy negativa. Pero la frase también tiene significado judío; incluso Jabad lo usa.

Un lugar notable donde aparece es en el Libro de Zacarías, uno de los 12 profetas menores de la Biblia. Aquí, el texto profetiza un destino en el futuro donde todas las naciones del mundo eventualmente irán en peregrinación al Monte del Templo, específicamente en Sukkot, la Fiesta de los Tabernáculos, con un destino horrible esperando a aquellos que no lo hagan.

“Y acontecerá que todos los que queden de las naciones que subieron contra Jerusalén, subirán de año en año para postrarse ante el Rey, el Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Y acontecerá que los de todas las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para postrarse ante el Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.

“Y si la familia de Egipto no sube y no viene, no [lloverá] sobre ellos. La plaga [sobre Egipto] será [la misma que] con que el Señor plagará a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los Tabernáculos” (Zacarías 14:16-19).

El significado del texto es una cuestión de interpretación, y se han ofrecido muchos. Pero está claro que, de todas las festividades de peregrinación, Sucot es una en la que hacer la peregrinación al Monte del Templo en Jerusalén tiene un significado espiritual adicional. Es uno que los israelitas tenían en tan alta estima que formó la base de una profecía.

Con la excavación del camino de peregrinación, y a medida que se haga más trabajo para hacerlo accesible al público, una mayor conciencia se centrará en cómo se realizaban las peregrinaciones de Sucot en la antigüedad y cómo los antiguos israelitas de la Tierra de Israel ascendían al Templo. Monte varias veces al año para estos rituales.

Si estas peregrinaciones se restablecerán es otra cuestión completamente diferente. Pero estos descubrimientos son un vínculo importante que ayuda a vincular al pueblo judío de hoy con su pasado antiguo, arrebatado hace 2000 años. Son descubrimientos como este los que mantendrán vivo el conocimiento del pasado para las generaciones futuras.

