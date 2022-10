Soy musulmán y hace cinco años que vivo en Buenos Aires. Mi esposa y yo somos muy felices aquí y nos encanta pasear por la ciudad. Nos suele pasar que cuando visitamos un nuevo lugar, la gente se detiene por unos segundos y deja su mirada fija sobre el velo de ella. En general, lo percibimos simplemente como un gesto de curiosidad. Sin embargo, hace poco, me pasó algo diferente. Una señora, tras observar el velo de Adila, me confrontó directamente. Me preguntó, para mi sorpresa, por qué obligaba a mi esposa a usar el velo. Debo confesar que al principio me pareció muy chocante su actitud y en seguida pensé que en una sociedad pluralista como la nuestra, que garantiza la libertad de religión, ningún devoto de ningún credo debe dar explicaciones al otro sobre su código de vestimenta. No obstante, me doy cuenta de que la muerte de la joven iraní, como consecuencia de haber llevado mal el velo, dio la vuelta al mundo y dejó también una mancha sobre la imagen del islam. Sin dudas, esa señora que mostró su enojo no es un caso único en relación con ciertas conjeturas erróneas sobre el velo islámico, por eso considero oportuno transmitir lo que realmente enseña nuestra religión sobre este tema.