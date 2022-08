Taglit: “Un viaje introspectivo, de conectar con las raíces, con la identidad” – Paula Galinsky

Paula Galinsky, comentó a los oyentes de Radio Jai sobre su experiencia como madrijá de Taglit.

“Soy judía, siempre me sentí muy conectada con Israel, pero a fines del 2002 hice un viaje con mi familia y tuve una experiencia de tres años” explicó. Sin embargo, pasado aquel tiempo, “con mi familia decidimos volver a la Argentina, volvimos y seguí mi vida acá y me desarrolló como periodista, pero siempre me quedó esa dualidad, el ser un poco de acá y un poco de allá”.

“Cuando volví de Israel estuve en Hashomer Hatzair, primero como janijá y luego como madrijá” explicó. En consecuencia, antes de acercarse a Taglit ya “venía de toda esa experiencia con la hadrajá, con guiar, y coordinar actividades de educación no formal”. Por ello, cuando consiguió liberarse los tiempos necesarios, decidió aplicar para ser madrijá de aquel programa, y tras un proceso de selección, “llegó la buena noticia de que si podía viajar. Me tocó ser madrijá de uno de los primeros grupos de esta camada de junio en adelante”.

“Taglit es un viaje a Israel de diez días, es un viaje no turístico sino educativo” remarcó, “Taglit quiere decir descubrir, y es un poco escribir Israel pero también descubrirse a uno. Hay un viaje introspectivo, de conectar con las raíces, con la identidad”. Explicó que a pesar de que “no todos eligen ir a Taglit por las mismas razones, en mi experiencia de los treinta chicos que coordiné, encontré que todos conectaron”.

Redacción Tomás Polakoff

