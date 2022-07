Se llevó a cabo el evento virtual “Food Tech Summit” organizado por la Embajada de Israel en Argentina en cooperación con Startup Is Real

El día 7 de julio de 2022, se llevó a cabo el evento virtual “Food Tech Summit” organizado por la Embajada de Israel en Argentina en cooperación con Startup Is Real, la división de innovación y tendencias de Think Thanks.

La conferencia tuvo como objetivo presentar las últimas novedades y tendencias israelíes en la industria de la alimentación. Participaron del encuentro: Amital Perry, Agregada de Diplomacia Pública de la Embajada de Israel en Argentina; Jonathan Berger, CEO The Kitchen Hub; Gary Brenner, Director de Mercado y Desarrollo Corporativo de Aleph Farms; Anat Natan, CEO & co-Founder de ANINA; Gitit Lahav, CEO & co-Founder Sweet Victory y Dan Sztybel, CEO de Save Foods.

Amital Perry, estuvo a cargo de dar la bienvenida a los más de 100 participantes que se unieron desde toda Latinoamérica. Destacó la actividad como una oportunidad para acercar a empresarios,

emprendedores, profesionales y otros actores de la cadena de valor alimentaria regional al ecosistema emprendedor de Israel. Asimismo, la diplomática aprovechó la oportunidad para anunciar uno de los eventos anuales vinculados al universo de la gastronomía más relevantes de la agenda binacional y remarcó “…en esta oportunidad me gustaría mencionar que la Embajada de Israel en Argentina lanza la 5° Edición del Festival de Cocina Israelí muy pronto, del 18 al 28 de agosto”. Posteriormente agregó que el concepto para este año será “Probando Innovación”, donde el público podrá conocer un poco más sobre lo último en tecnología alimentaria, y la mejor parte, también probar un poco de los sabores de Israel. Terminó su alocución diciendo “los invito a participar, más información podrán encontrar en las redes sociales de Israel en Argentina”.

A continuación, habló Jonathan Berger de The Kitchen Hub quien presentó la modalidad de trabajo de las incubadoras de innovación para la tecnología en alimentación donde destacó la importancia de estos espacios colaborativos para compartir experiencias y ayudar a otros a tener éxito.

El evento siguió con la presentación de los paneles de alto impacto. El primer expositor fue Gary Brenner, de Aleph Farms, empresa que se dedica a cultivar carne en laboratorios, a partir de células no manipuladas genéticamente, sin sacrificar al animaly con un impacto ambiental significativamente reducido. Brenner reflexionó acerca de una dualidad conceptual que existe en el campo de la innovación: la incremental, que busca mejorar la productividad, sustentabilidad y eficiencia de un producto existente, y, por otro lado, la innovación de transformación que intenta generar un cambio estructural e integral en el sistema. Finalmente expresó que Aleph Farms aplica este último paradigma en el desarrollo de su producto.

Seguidamente, Anat Natan de ANINA compartió con la audiencia cuál fue la pregunta que la motivó a crear su startup “¿qué quieren los consumidores para su alimentación?” Los resultados de su

investigación le dieron las siguientes respuestas: sabores, nutrición, simpleza, sustentabilidad y emoción. Es por eso que desarrollaron una solución a esta necesidad creando una cápsula de comida 100 % natural, rica en vegetales y nutrientes, hecha a partir de desechos de alimentos frescos.

El siguiente panel estuvo a cargo de Gitit Lahav, quien contó acerca de su camino personal como mujer emprendedora israelí. Su logro, “Sweet Victory”, es un chicle que está formulado en base a una planta silvestre de la India que bloquea los receptores de azúcar en la lengua. “Al masticar esta goma de mascar con sabor a menta durante un periodo de tiempo, las comidas o bebidas dulces que se consuman tendrán un sabor en la boca más suave, incluso amargo, solo se sentirá la textura del alimento”, explicó.

El último orador del encuentro, Dan Sztybel, presentó las soluciones que ofrece Save Foods, empresa que aborda dos de los desafíos más importantes de la industria tecnológica agroalimentaria: el desperdicio de alimentos y la seguridad alimentaria, prolongando la vida útil de los productos frescos. El CEO de la empresa israelí tuvo a cargo la frutilla del postre y al respecto esgrimió “…el proceso natural permite proteger la fruta de la enfermedad para extender la vida útil, observamos que cuando la fruta se encuentra en buenas condiciones el proceso de envejecimiento es más lento.”

La charla fue la primera de un proyecto de 3 capacitaciones que se desarrollarán entre los meses de julio y septiembre.

Link a disertación https://www.youtube.com/watch?v=mJdDyIMjuec

