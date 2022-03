Henrique Cymerman sobre el terrorismo: “Me temo que se tendrá que aprender a convivir con esto”

El periodista Henrique Cymerman, que preside la cámara de comercio Israel- países del golfo pérsico y que ha investigado en profundidad la fenomenología terrorista analizó en Radio Jai esta ola de atentados de la última semana en Israel y que le costara la vida a 11 ciudadanos.

Es difícil saber por qué en este momento atacan, puede ser que viendo que han perdido terreno buscan publicidad. No hay duda que detrás hay quienes financian. El armamento de cada terrorista tiene un costo estimado en U$15.000.

Los Palestinos no pierden oportunidad de perder una oportunidad. Cada vez son más ignorados. Entre los datos positivos se encuentran la fuerte condena del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y la contundente condena del líder del partido RAM, Mansour Abbas, que vale recordar proviene originariamente de los hermanos musulmanes.

Esta ola de atentados es la más dura desde el año 2006 y no hay duda que las fuerzas de seguridad tendrán que redoblar medidas para controlar este brote, señala Cymerman entre otros comentarios.

Estamos en momentos donde se construye a partir de los acuerdos de Abraham una alianza para confrontar contra los que atenten contra la convivencia y seguridad en la zona.

El terrorismo no doblegará a Israel.

Israel es fuerte y está para quedarse, los que no lo entiendan que se fastidien.

