Chile: “El desafío es enorme, pero el hecho de que haya tanta energía nueva es una buena señal” Carlos Furche

Hace unos días asumió como nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, de 36 años, el mandatario más joven de la historia de su país. Llegó desde su espacio Convergencia Social, un partido político de izquierda vinculado al Frente Amplio, y tras las elecciones primarias, en julio de 2021, se convirtió en el candidato de la coalición Pacto Apruebo Dignidad.

Carlos Furche, quien fuera ministro de Agricultura en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, referente indiscutido de la política chilena, dialogó con Radio Jai y brindó su visión acerca de esta nueva etapa en la historia política de Chile, y dio detalles sobre cómo se vivió allí la ceremonia de asunción.

“Siempre que se produce un cambio de mando, es normalmente un acontecimiento muy significativo para el país, con gran respeto a una tradición republicana, porque ese día es de algún modo, la continuidad de la república. Sin duda, en esta oportunidad, se está ante un hecho especial, porque llega una nueva generación, cargada de expectativas, no solo porque Gabriel Boric sea el presidente más joven, sino porque curiosamente, el presidente saliente tiene el doble de su edad. Además, representa un cambio muy profundo, porque el nuevo presidente es la cabeza de una coalición de gobierno, que está más a la izquierda de Nueva Mayoría encabezado en su momento por Michelle Bachelet, pero que ha logrado ampliar luego del triunfo de la segunda vuelta, su base de respaldo, incorporando a la mayor parte de lo que fue el respaldo político y parlamentario de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

Señala Furche que el nuevo presidente de Chile asume en un escenario muy complejo: La pandemia no ha terminado, más allá de que esté controlada, pero los efectos económicos se mantendrán por un período relativamente largo. Luego, la situación de Rusia en Ucrania, lo que, además de ser un drama para Ucrania, es un foco e inestabilidad para el resto del mundo: “Nada es tan distante como para no afectarnos”, expresó. Y cree que “Chile inicia una nueva etapa” y que, por otra parte, hay que tener presente que está en pleno desarrollo la Convención Constitucional encargada de redactar y proponerle al país una nueva Constitución, propuesta que deberá ser entregada el próximo mes de julio para que la ciudadanía, mediante un plebiscito que deberá decir si está de acuerdo o no.

“Como ciudadano, como actor de la política en las últimas de décadas, solo espero que sea una experiencia que consiga dar respuestas razonables a las expectativas que se han generado, y que le abra otro ciclo, que espero sea positivo para Chile, como el ciclo que acaba de concluir”, dijo.

Acerca de los temores que existían en el ámbito empresarial, sobre el futuro de la economía, Furche reconoció, que ciertamente eso ocurría, pero que Boric ya en la campaña de la segunda vuelta presidencial, se encargó de dar señales consistentes que apuntaron a tranquilizar a aquellos que tenían esas inquietudes. Y que en la constitución de su gabinete nombró ministro de Hacienda a quien había sido hasta ese momento, presidente del Banco Central, también vinculado a los gobiernos de la Concertación, un economista muy destacado, con una trayectoria impecable, y que eso ha contribuido a dar mucha confianza; y que, junto a eso, en la conformación de su equipo de gobierno, el Presidente ha dado muestras de equilibrio y de creatividad. “Es el primer gabinete de ministros mayoritariamente de mujeres”, y que tiene un promedio de edad mucho menor que los anteriores. Por ello, opina el analista que, desde ese punto de vista, “parte con un buen augurio, con una cierta confianza ganada en estos meses”.

En cuanto a la política exterior, precisamente sobre la posición que podía haber adoptado frente a la invasión a Ucrania, (tal vez para muchos favorable a Rusia, desde una mirada anticapitalista) y que, finalmente fue de clara condena, Furche declaró ”primero Rusia no es la Unión Soviética; segundo; es un país de capitalismo salvaje; tercero, Putin no es comunista, por el contrario, es un conservador muy de derecha; y cuarto, que el partido comunista ruso está en oposición al gobierno de Putin desde siempre”.

El presidente Boric no olvida todo eso (a pesar de que algunos, lo hacen), puesto que de manera muy precisa condenó la invasión, se solidarizó con las víctimas, y manifestó humildemente su voluntad de contribuir a un proceso de paz. Y agregó que ha dado otras señales muy importantes: Condenó sin duda alguna el régimen de Venezuela y el de Nicaragua y además, invitó al acto de transmisión del mando a Sergio Ramirez , principal opositor de Daniel Ortega, figura del mundo democrático de Nicaragua, como una señal también de que él se diferencia de cualquier aventura de populismo autoritario existente en América Latina, que ha hecho tanto daño. Por eso, cree que, desde ese punto de vista, puede haber plena garantía de que la política exterior de Chile está dentro de lo que es esperable de un gobierno de centro izquierda, de profundas convicciones democráticas, de respecto irrestricto a los derechos humanos. Asimismo, reveló que la ministra de Relaciones Exteriores de amplia trayectoria, también proviene del mundo de la exConcertación, de modo que “uno podría esperar un regreso de Chile, sobre todo en el ámbito latinoamericano, a una posición progresista, respetuosa de la democracia y de los derechos humanos”.

Sobre las primeras acciones de Boric , dijo que en la losta de prioridades del gobierno está la reforma al sistema de pensiones, la reforma al sistema de salud, los temas de seguridad ciudadana, la araucanía en particular, pero también la crisis inmigratoria en el norte de Chile, donde entran al país de forma ilegal, en el triángulo Argentina- Bolivia-Chile. Dijo que todo esto supone una reforma tributaria, razonable, gradual, que demanda de más recursos fiscales. Cree que también va a necesitar de un nuevo impulso para una economía con nuevos motores, con una aproximación de desarrollo sustentable basado en nuevas tecnologías.

“El desafío es enorme, pero el hecho de que haya tanta energía nueva es una buena señal”, declaró con entusiasmo.

Respecto del acompañamiento a todos estos desafíos por parte de la gente de su coalición, Furche, explicó que Boric está ubicado, precisamente en el centro de ella, no está en ninguno de los extremos, y que evidentemente es un reto que deberá resolver.

Afirmó que “la explosión de expectativas” no son problema para Boric, porque es evidente que cuando uno asume el gobierno, debe priorizar, no puede responder a todas las respuestas en el nuevo gobierno, y que justamente, en esa priorización, está la sabiduría de los gobernantes, y en la capacidad de mantener una coalición de respaldo lo suficientemente sólida para que no genere inestabilidad.

Se dice que cien días es el tiempo que da la ciudadanía para ver que el gobierno se ponga en funcionamiento. Sobre ello Ruche declaró:

“La política es dinámica, pueden pasar muchas cosas en cien días, o en el transcurso del año; creo que hay que iniciar esta nueva etapa, con una mirada esperanzada y optimista”.

