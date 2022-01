El físico de la NASA Gerald Wittenstein hace aliah

Wittenstein ayudó a desarrollar la mitad de las trayectorias de la misión Apolo 11. Jerry (Gerald) Wittenstein, un físico e ingeniero de cohetes judío estadounidense que trabajó con la NASA , dejó su hogar en los EE.UU. junto con su esposa Carol para hacer aliah.

Sorprendentemente, el anuncio fue realizado por Delta Airlines, donde durante un vuelo con los dos Wittenstein, un asistente de vuelo de Delta Airlines pronunció un discurso en reconocimiento a ellos, ya que han sido pasajeros regulares de Delta durante más de 20 años.

La azafata lloraba audiblemente mientras hablaba sobre los invitados especiales, como se muestra en un video que circula en las redes sociales.

“Si no ha oído hablar del Sr. Wittenstein, búsquelo en Google”, dijo. “Te asombrarás de las cosas que ha hecho este hombre”.

Wow, Gerald Wittenstein, the legendary veteran of NASA, CEO of International Space Systems, is making Aliya to Israel. Watch how @Delta said goodbye… pic.twitter.com/d3zaU0a5dQ

— סיון רהב מאיר Sivan Rahav Meir (@SivanRahav) January 20, 2022