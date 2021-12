“Los no vacunados no podrán ingresar a lugares con pase verde aún con test negativo”

El DR. Alejandro Roisentul nos actualizó la información relativa al Coronavirus en Israel, a partir de la nueva variante Ómicron.

“Israel ha estado siempre a la vanguardia y tenemos que dar el ejemplo”, dijo el cirujano desde el hospital de la ciudad de Safed.

Periódicamente se publican los países llamados “rojos” que son aquellos a los que los israelíes no pueden viajar.

“La novedad es que el gobierno pidió autorización para que los no vacunados no puedan ingresar a los lugares donde se exige el `pase verde´, ni siquiera con test negativo. Hay un debate público acerca de si tomar medidas contra aquellos que se niegan a vacunarse, en relación a las libertades individuales y la democracia”. Israel ha intentado hasta hoy no establecer la obligatoriedad de la vacunación.

Escuche la nota completa con el Dr. Roisentul.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai