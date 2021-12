Dos israelíes fueron atacados por palestinos que incendiaron su automóvil después de ingresar al centro de Ramallah

Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina liberan a los dos y los entregan ilesos a Israel después de que una multitud los rodea en el centro de la ciudad.

Dos israelíes fueron atacados y su automóvil fue incendiado por una multitud de palestinos después de que ingresaron al centro de Ramallah el miércoles por la noche.

No estaba claro de inmediato por qué los dos se habían encontrado cerca de la plaza al-Manara en la capital administrativa de facto de la Autoridad Palestina, lejos de los principales puntos de control que conducen al lugar.

La policía identificó a uno de los israelíes como residente del asentamiento de Shiloh en Cisjordania; el otro vive en la ciudad israelí de Elad, en su mayoría ultraortodoxa. Según un funcionario de seguridad israelí, los dos afirmaron que intentaron llegar a Hashmonaim, un asentamiento a una media hora en automóvil.

En videos de la escena, se puede ver a una multitud de palestinos rodeando su automóvil. Los dos israelíes no respondieron a las burlas de la multitud en el video.

#شاهد| جانب من إحراق الشبان لمركبة المستوطنين التي وصلت دوار المنارة وسط رام الله. pic.twitter.com/VR8LiifqBV — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) December 1, 2021

Después de que incendiaron su automóvil, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina sacaron a los dos israelíes. Bajo la política de coordinación de seguridad de Ramallah, las fuerzas de la Autoridad Palestina trabajan para prevenir los ataques terroristas palestinos contra israelíes y sacar a los israelíes que tropiezan con áreas palestinas de Cisjordania.

“Los ciudadanos se fueron acompañados por las fuerzas de seguridad palestinas en coordinación con las fuerzas de seguridad [israelíes] en el área”, dijo el ejército israelí.

Posteriormente, la policía israelí retuvo a los dos israelíes para ser interrogados. No sufrieron heridas graves durante el incidente, según el ejército israelí.

Un portavoz de la policía de la Autoridad Palestina refirió a The Times of Israel a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, que no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Una orden militar israelí prohíbe técnicamente a los israelíes ingresar a las áreas de la Autoridad Palestina. Los árabes israelíes, sin embargo, patrocinan regularmente las principales ciudades palestinas. Los israelíes judíos también ingresan a las ciudades palestinas, normalmente sin problemas, pero en números mucho menores.

Hamas elogió el asalto a los dos israelíes como un “acto de resistencia”. El grupo terrorista, que busca la destrucción de Israel, condena regularmente a la Autoridad Palestina por su política de coordinación con Israel en materia de seguridad.

“Esto debe continuar con fuerza y ​​extenderse por toda Cisjordania”, dijo el portavoz de Hamas, Fawzi Barhoum.

Barhoum criticó aún más a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina por sacar de manera segura a los dos israelíes.

“El deber de los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina es proteger a nuestra gente de los ataques de los colonos y enfrentarlos uno al lado del otro, no protegerlos y devolverlos al enemigo”, dijo Barhoum.

Fuente: The Times of Israel

