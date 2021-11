“El problema que tiene Argentina es su presidente no su vice”

Andrés Malamud, doctorado en Ciencias Políticas e investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, dialoga con Radio Jai acerca de la carta publicada por Cristina Kirchner sobre el pago de deudas internacionales por parte de la Argentina.

El 27 de noviembre, la vicepresidenta se pronunció a través de una carta pública titulada “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, en la que criticó a la oposición por su “irresponsabilidad política” frente a las negociaciones con el Fondo Internacional y se galardonó por sus supuestos triunfos pasados en materia de pago de deudas.

El entrevistado explica: “El mensaje fue que el Kirchnerismo paga sus deudas. Ella recordó todas las veces que habían pagado, lo que no recordó es que todas esas veces pagaron de más: al Club de París, a Repsol, incluso al fondo monetario, cuando cancelaron la deuda sin obligación […] Y Kirchner lo que hizo fue sustituir al fondo monetario por Venezuela, que le cobraba el doble de interés”.

Por ello, el objetivo de la vicepresidenta a través de su carta fue atribuirle la responsabilidad de la toma de decisiones, frente a la nueva negociación con el fondo, a “Alberto, que tiene la lapicera, y a la oposición que es la que ella dice que se endeudó en la administración anterior”. En síntesis, “está diciendo ‘esta vez, el costo lo pagan ustedes’”

En este punto, el politólogo coincide con la vicepresidenta, sosteniendo que institucionalmente el arbitrio acerca del acuerdo con el FMI es responsabilidad de Alberto Fernández: “Esta es una decisión que le corresponde al presidente, y eventualmente al congreso. La vicepresidenta tiene que estar en el asiento del copiloto como mucho y sustituir al presidente en caso de ausencia”. A aquello añade que, desde su punto de vista, el poder del presidente no es únicamente institucional sino también político, siendo él quien toma realmente las decisiones y no, como es popularmente creído, la vicepresidenta. Por este motivo, es el presidente quien debe hacerse responsable de la toma de decisiones: “No es culpa de Cristina lo que no hace Alberto. El problema que tiene Argentina es su presidente, no su vice”.

En cuanto a las negociaciones con el FMI en sí mismas, Malamud explica que: “en marzo hay vencimientos que no podemos pagar […] Por lo tanto, cuando hablamos de pagar la deuda en realidad nos referimos a rollear la deuda, a postergarla a partir de un compromiso”.

A pesar de que todavía no hay noticias certeras acerca del progreso de las discusiones, el entrevistado es optimista acerca del resultado. Aquello se debe a que, ante la imposibilidad de pagar existen dos posibles resultados, la llegada a un acuerdo para la postergación del pago o el default. Sin embargo, el segundo de ellos no es provechoso para ninguno de los actores en cuestión: “A nadie le conviene que Argentina vaya al default. No le conviene a Argentina, por su puesto, no lo que conviene a los Estados Unidos, y no le conviene a China, que es uno de los principales impulsores de que la Argentina arregle con el fondo”.

Por último, Malamud comenta acerca del efecto de las pasadas elecciones en la esfera política, argumentando que tuvieron como principal resultado una “estabilidad política” resaltable entre los países de la región. Explica que, la gran paradoja de Argentina es que a pesar de estar sumergida en una gran crisis económica, se mantiene políticamente estable. Remarca que “Entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos sacaron un 75% en una elección legislativa, donde el voto se tiende a fragmentar” mientras que, en Chile, en una elección presidencial los dos candidatos más populares sumaron en total tan solo un 53%. Sin embargo, no está del todo claro si la estabilidad política podrá manterse ante los profundos problemas económicos, o si dará lugar a estallidos sociales como los vividos en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia: “La pregunta es: ¿puede durar la estabilidad política si la economía sigue rota?”

