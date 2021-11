Shlomo Artzi nació el 26 de Noviembre de 1949 en el Kibbutz Alonei Abba en Mosahv (Israel).

Su vida y la de su hermana, Nava Semel, que más tarde se hizo escritora, estuvo marcada por la dura experiencia que sus padres atravesaron durante el Holocausto, del que lograron sobrevivir. Además, su padre Yitzjak Artzi fue un militante sionista desde su juventud y posteriormente miembro del parlamento israelí. Cuando Shlomo tenía ocho años, su familia se trasladó al norte de Tel Aviv. Ya desde niño mostró habilidades actorales, por lo que sus compañeros de clase supusieron que se convertiría en actor y no en músico. Sin embargo, a los 12 años de edad comenzó a tocar la guitarra, actuando en el grupo scout al que pertenecía y en reuniones sociales. A los 16 años ya comenzó a componer y escribir sus propias canciones. En el primer año y medio de su servicio militar sirvió en el Cuerpo de Artillería, pero luego se unió a la Lehakat Jeil Hayam, el conjunto musical de la Marina israelí, del que al poco tiempo se convirtió en primera voz. En 1970 se presentó en el Festival de la Canción Israelí, un certamen que se celebra con frecuencia anual. A pesar de vestir uniforme militar cantó Ahavtía (Yo la quise), escrita por Tirza Atar y compuesta por Yaakov Hollander, que luego se transformó en una de sus melodías clásicas y en ese momento le permitió obtener el primer premio del concurso. La canción fue incluida en su primer álbum Artzi aparecido en el mismo 1970 y fue reconocida como la más exitosa de las canciones que encabezaron las listas de la radio Israelí. Aquel año, fue elegido por votación popular como mejor Cantante del Año.

En 1975 fue representó a Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción At va’aní (Tú y Yo), escrita por el famoso letrista y compositor israelí Ehud Manor y compuesta por el mismo Artzi. Para sacar provecho del momento de esplendor del artista, su sello discográfico prácticamente lo forzó a grabar un disco con el mismo título de su canción en menos de dos semanas. Sin embargo, At va’aní tuvo que conformarse con un 11º puesto en el festival con 40 puntos y el álbum constituyó un fracaso de ventas. Tras su paso por el certamen europeo, pasó por la peor etapa de su carrera ya que sus discos Misjaquei 26 (Los juegos del 26) de 1975, Iesj li ishá ialdá ulambretta ve’aní gar veTel Aviv (Tengo una esposa, una hija, una Lambretta y vivo en Tel Aviv) de 1976 y Romansa upiut (Un romance y una oda) de 1977 no lograban el éxito esperado.

En 1977, casi dispuesto a renunciar a cantar, deseó hacer un último disco “del modo en que un registro debe hacerse”. El éxito de este álbum, “Un hombre pierde su camino” (Guever Holekh Le’ibud), persuadió a Artzi a continuar con su carrera de cantante, que alcanzó picos sin precedentes para un artista musical en Israel con la presentación de los Álbumes “Dance” (Tirkod) y “Restless Night” (Layla Lo Shaket), que vendió decenas de miles de copias, y con los espectáculos en vivo que acompaña estos discos, que realiza en grandes de parques y teatros de Israel.

En 1980 comenzó su propio programa, Od lo Shabat (Todavía no es sábado) que emite la radio del ejército de Israel, Galei Tzahal; y puede escucharse hasta el día de hoy cada viernes a las 13:10 de Israel. Sus siguientes trabajos le hicieron crecer su fama cada vez más en aumento, hasta convertirlo en uno de los cantautores de mayor trascendencia en la escena musical de su país en las cuatro últimas décadas, pues vendió más de un millón y medio de álbumes y su música se escucha en cada rincón del país.

Sus shows son especialmente reconocidos por su intensidad y duración, ya que algunos llegan a durar casi tres horas. En los mismos se produce una interacción poco común entre el artista, la banda y su público, estimulando las emociones a través de todos los sentidos. Su música fusiona pop, rock y ritmos hebreos. Su último disco de estudio es Shfuim (Cuerdos) data de 2007.

En 2010 grabó un disco recopilatorio en directo. Ha sido elegido por el público como el cantante de los 60 años del Estado de Israel. Actualmente vive en Tel Aviv con su segunda esposa. Tiene tres hijos de su primer matrimonio.

