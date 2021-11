Israel prohíbe a los extranjeros ingresar al país para detener la variante de Omicron

El Gabinete de Corona aprobó anoche (sábado) el esquema propuesto por la Oficina del Primer Ministro junto con el Ministerio de Salud, según el cual en la noche entre el domingo y el lunes entrarán en vigencia las nuevas restricciones por dos semanas para combatir el ingreso de la nueva variante Omicron.

Luego de que el equipo de expertos presentara a los ministros su posición, que enfatiza más que nunca la importancia de la vacuna, los ministros señalaron el cierre de los cielos a los extranjeros, y un esquema de aislamiento para los israelíes: tres días con dos pruebas de PCR (aterrizaje y finalización del aislamiento) para vacunados y en recuperación, y una semana para el resto. Quienes no realicen la segunda prueba deberán permanecer en aislamiento durante dos semanas.

Además, los israelíes que regresen de los países rojos se someterán a una prueba de PCR al aterrizar en Israel, después de lo cual serán trasladados a confinamiento en un hotel sanitario. Después de recibir una respuesta negativa, los pasajeros serán trasladados al aislamiento domiciliario hasta el séptimo día sujeto a más pruebas de PCR. Como de costumbre, la decisión será discutida y votada durante el día en el Comité de Constitución de la Knesset. El presidente del comité, Gilad Karib, está considerando adelantar algunas de las regulaciones.

Los ministros también aprobaron rastreo de celulares para verificar la ubicación de los contagiados con la nueva variante, con el objetivo de interrumpir las cadenas de contagio, pero la medida entrará en vigencia solo después de que el gobierno apruebe las regulaciones de emergencia, al mismo tiempo que se promueve la legislación en el tema.

La Oficina del Primer Ministro dijo que los Ministerios de Finanzas y Turismo expondrán formas de ayudar a la industria del turismo, y que el estado informará a todos los israelíes que viajen al extranjero que puede haber cambios en las pautas, y que tendrán que asumir la responsabilidad de su cumplimiento.

Además, el uso del pasaporte verde también se está ajustando dependiendo de la propagación del virus. En espacios cerrados, el esquema se aplicará en cada reunión de más de 50 participantes en lugar de 100 como es habitual en la actualidad. Sin embargo, las actividades de Jánuca no estarán restringidas, pero habrá una mayor aplicación para cumplir con las reglas.

El ministro de Salud, Nitzan Horowitz, dijo que “hay cosas en esta variante que no hemos visto antes”, pero señaló que no cree que se deba impedir que los israelíes vayan al extranjero. “Debemos vacunar lo más posible, esta es nuestra principal arma “, dijo. Por otra parte, el ministro de Justicia, Guidon Saar, se opuso a las medidas propuestas y dijo que no podía apoyarlas. Según él, el profesor Ran Blitzer y el profesor Eran Segal también afirman que son demasiado estrictas. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, estuvo de acuerdo con las restricciones sobre el aeropuerto Ben Gurión, y el plan de aislamiento, pero exigió que no se apliquen en la próxima semana.

Durante el debate del gabinete, el ministro de Defensa, Benny Gantz, una vez más buscó excluir a los nuevos inmigrantes de cerrar los cielos a los extranjeros. Ganz señaló que en el pasado, los inmigrantes fueron trasladados a confinamiento en hoteles, y esta es la forma en que debe hacerse ahora. Bennett aceptó su solicitud. Además, a solicitud del ministro de Turismo, Yoel Rezbozov, se tomará una decisión del gobierno para compensar a los guías y organizadores de turismo receptivo, además de evaluar la compensación para los hoteles basados ​​en turistas del exterior, y también se propone examinar la compensación para las aerolíneas.

El Ministerio de Salud ha declarado que hasta ahora se ha identificado en Israel a una contagiada que regresaba de Malawi y que estuvo expuesta a la variante Omicron. Además, hay sospechas de siete casos más, tres de los cuales no han estado en el extranjero recientemente. El Comando del Frente (Pikud Haoref), ha decidido duplicar los equipos responsables de absorber a los repatriados del extranjero y trasladarlos a hoteles de aislamiento. Los que regresaron de los países rojos se están sometiendo a nuevas pruebas de PCR, y se ha creado un equipo de investigación dedicado para rastrear la cepa africana con el fin de evitar que se propague.

Según el Ministerio de Salud, ayer fueron diagnosticados 517 israelíes y hoy otros 116 como positivos. Ayer se realizaron alrededor de 79.000 pruebas y la tasa de positividad fue del 0,65%. Hoy, se hicieron alrededor de 15,000 pruebas adicionales y la tasa de positividad es de aproximadamente 0,75%. El coeficiente de infección disminuyó ligeramente y se sitúa en 1,07.

125 pacientes de corona están en hospitales de todo el país en estado crítico. El 83% de ellos no están vacunados en absoluto. Entre los pacientes que aún no han cumplido 60 años, alrededor del 92% no están vacunados. Desde el brote del virus, 8.182 pacientes han muerto en Israel, cuatro de ellos esta semana, pero el número puede ser mayor debido a actualizaciones posteriores del Ministerio de Salud.

En el sector de las vacunas, 2.435 israelíes, la mayoría de entre 5 y 11 años, fueron vacunados hasta hoy. Desde el martes, 35.789 israelíes han recibido la primera dosis de vacuna, y desde principios de mes, el número de vacunados por primera vez se ha situado en 63.587. Al mismo tiempo, 494 israelíes fueron vacunados con la dosis de refuerzo y desde principios de mes, 109.437 israelíes han recibido la tercera dosis de vacuna.

Sivan Gobrin desde Israel

