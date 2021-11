Original amparo en Israel: Tribunal para discutir una orden de confinamiento

Actualmente hay alrededor de 45.000 aislados en Israel por el Covid 19. Según la petición presentada por la Asociación Civil de Tron, para los Derechos de los Usuarios de Internet: Todos los días, decenas de miles de ciudadanos israelíes son instruidos a entrar en aislamiento.

La acción pretende que el Estado establezca de inmediato un Tribunal Judicial que permita discutir la orden de confinamiento, compareciendo ante un juez en forma remota. Dado que la comparecencia personal ante el Juez es la base del sistema legal israelí, y ello es sumamente difícil de instrumentar para una persona aislada, se deben implementar audiencias por Zoom, Skype, WhatsApp y otros medios virtuales. Esto se solicita en una petición urgente al Tribunal Superior, presentada por la Asociación de Usuarios de Internet, llamada de Tron. dedicada a los derechos digitales de los consumidores.

La asociación presentó el jueves un amparo urgente ante el Tribunal Superior para que se establezca de inmediato un mecanismo que permita recurrir la orden de aislamiento, que como sabemos se dispone en Israel por mensaje de texto o SMS, e implica un encierro durante 14 días. Guy Ofir, el presidente de la asociación, argumentó que “el Estado de Israel no solo envía a decenas de miles de ciudadanos a confinamiento solitario sin una audiencia, sino que ha delegado esta autoridad draconiana a una computadora que envía mensajes de texto que se multiplican por miles todos los días.

Se sostiene que se ha cercenado el derecho de todo ciudadano a poder debatir ante una autoridad competente y explicarle por qué no debe aislarse, o por qué debería acortarse el aislamiento. La negación de este derecho viola las garantías constitucionales fundamentales de toda persona. En la práctica, en la actualidad, miles de ciudadanos y residentes del Estado de Israel se encuentran en aislamiento domiciliario, que es similar al arresto domiciliario, considerándose su violación un delito penal que conlleva una pena de prisión de hasta 7 años y una multa. de 5000 NIS. Es por esa razón que se solicita al Tribunal Superior que se fije una audiencia urgente para debatir la petición, ya que, todos los días, decenas de miles de ciudadanos y residentes del Estado de Israel son confinados, y una parte significativa de forma innecesaria.

Es claro que el sistema que fija la necesidad del aislamiento no está exento de errores. Y en tal sentido se argumenta: “¿Por qué no disponer que una persona que ha sido puesta en régimen de aislamiento no tenga derecho a una audiencia ante un comité virtual dentro de las 48 horas posteriores a su confinamiento? Dado que el régimen de aislamiento es asemejable al de arresto domiciliario para un presunto delincuente, es inconcebible que un aislado por Covid no tenga los mismos derechos y pueda ser oído virtualmente para que pueda discutir su confinamiento”

Los amparistas fundamentan su reclamo en que en aislamiento domiciliario de una persona durante dos semanas tiene serias implicaciones, tanto en el aspecto económico como en términos de vulneración de sus derechos básicos.

En la respuesta presentada por la oficina del Primer Ministro, del Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, se explicó que el objetivo de la medida de aislamiento es para reducir la morbilidad. La utilización de medios tecnológicos es para localizar a los ciudadanos / residentes que supuestamente tuvieron contacto estrecho con un paciente de coronavirus y someterlo a aislamiento domiciliario preventivo

La necesidad de la presentación de esta petición surgió a la luz de que la ubicación del teléfono que genera la presunción del contacto estrecho con un enfermo de Covid no estuvo exenta de errores, y de hecho se supo que decenas de miles de personas permanecieron en aislamiento domiciliario, aunque no estuvieron en presencia de pacientes de coronavirus. Y todo ello sin asistirle a los aislados ningún derecho de peticionar una audiencia de descargo para argumentar en contra de esa decisión. El único medio de contacto que se le ha dado a los confinados es el número telefónico de la línea directa del Ministerio de Salud que colapsó debido a la gran cantidad de llamados.

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai