“Maradona es la argentinidad al palo, la grieta en sí misma”

Dialogamos con el periodista deportivo Segio Levinsky a un año de la muerte de Diego Armando Maradona.

“Noto un gran dolor que no se va”, comentó el periodista y sociólogo. Recordó que Maradona pudo haber muerto hace 20 años, y que hubiera sido igualmente trágico, “pero menos envuelto en las polémicas que surgieron desde el 2006”.

Levinsky, que es autor de una biografía de Diego que concluye cuando deja de jugar profesionalmente, reconoce lo difícil que hubiera sido seguir esa historia con los hechos sucedidos desde ese momento hasta su muerte.

“Maradona necesitó siempre tener un enemigo o adversario del otro lado, y le preguntabas sobre futbol en los últimos años y terminaba hablando de política nacional. Era la grieta en si misma”, dijo.

Respecto de las comparaciones con Messi, comentó que son incomparables y que el tiempo dirá hasta dónde llegue el mito de Lionel, pero Messi no tiene porqué discutir constantemente con nadie ni estar en los medios todo el tiempo. “Messi no va a alcanzar a ser ese mito, pero no creo tampoco que le interese” concluyó.

Escuche la nota completa.

