El odio ancestral que las generaciones mantienen

Por Eduardo Kohn

Hace 10 días, en medio de los festejos por el Día de la Independencia en

Polonia, una turba hizo una manifestación violenta en la ciudad de Kalisz

gritando “muerte a los judíos”, y quemando en público la copia de un

documento que data de la Edad Media por el cual los judíos tenían

protección legal en tierras polacas. Los manifestantes también gritaron que

el colectivo LGBT son “sionistas” y “enemigos de Polonia que deben ser

expulsados del país”. Las autoridades polacas condenaron el hecho y a

esta altura hay tres detenidos acusados de instigar y promover el acto de

odio.

El Ministro del Interior Mariusz Kaminski prometió castigar con todo el peso

de la ley a los participantes de la asonada. El Ministerio de Relaciones

Exteriores declaró que una fiesta nacional había sido manchada para

“diseminar odio, antisemitismo e intolerancia religiosa”. El Obispo Rafał

Markowski, presidente del Diálogo entre la comunidad judía y los Obispos,

dijo que estas manifestaciones no tienen nada que ver con el patriotismo,

sino que “minan la relación fraterna con nuestros hermanos, destruyen el

orden y la paz social y se contradicen con las enseñanzas de la Iglesia”.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Israel Yair Lapid reconoció la

condena de las autoridades polacas y dijo que esperaba que castigaran a

los culpables de acuerdo a la ley y al mismo tiempo agregó que el

“espantoso incidente antisemita ocurrido en Polonia nos pone nuevamente

en alerta a todos los judíos en el mundo sobre la fuerza del odio antijudío

que aún sigue imperando por doquier”.

Ni Israel ni las comunidades judías tendrían presuntamente por qué

descreer de las declaraciones oficiales de las autoridades polacas ante

una nueva y brutal demostración de antisemitismo. Pero, a pesar del

nacionalismo del gobierno y de las diferencias y discusiones que ello ha

acarreado con Israel hace ya siete años, quienes gobiernan hoy Polonia

siguen insistiendo con saltear responsabilidades relacionadas con la Shoá.

Y esta fuerte discusión que ha llevado a enfriar las relaciones diplomáticas

entre Polonia e Israel a tal punto que desde hace cuatro meses el

Embajador de Israel se fue de Varsovia, sigue en pie, y pone a cualquier

incidente antisemita en el núcleo de toda la discusión, aunque el gobierno

polaco intente separar las cosas. Pero es muy difícil. La historia ancestral

del antisemitismo en Polonia no se borra con un discurso o un

procesamiento. Veamos un ejemplo de alguien a quien ya nos hemos

referido en este espacio anteriormente. Jan Grabowski nació en 1962 en

Varsovia de madre católica y padre judío sobreviviente de la Shoá. Vive en

Canadá, es Profesor de Historia en la Universidad de Ottawa y un

investigador muy serio del Holocausto. Es muy conocido por su libro

“Cacería contra los judíos” publicado por primera vez en 2011 en Polonia,

en 2013 en Estados Unidos y en 2016 en hebreo por Yad Vashem. Se

centra en cómo se persiguió a los judíos que escapaban de los campos

nazis que se iban destruyendo y que fueron entregados a los nazis por

civiles polacos. En palabras de Grabowski: ”Los nazis basaban su accionar

en el terror.

Los polacos podían ser condenados a muerte si se descubría

que ayudaban a los judíos. Los nazis crearon un sistema de informantes

en cada pueblo y aldea para que los ayudaran en la cacería de judíos. Los

castigos por no delatar a los judíos eran severos, por lo que los nazis

lograron alta motivación en la población polaca para entregar judíos. Lo

hacían a la denominada Policía Azul(polaca) y ésta los entregaba a los

alemanes”. Grabowski sostiene que los polacos fueron directa o

indirectamente responsables de la muerte de 200 mil judíos, sin contar las

víctimas de la policía”. Desde entonces, Grabowski ha sido muy atacado

en Polonia.

Tanto que como muchos recordarán, en agosto de este año

una corte de apelaciones polaca dictaminó que los historiadores Jan

Grabowski y Bárbara Engelking, acusados de manchar la memoria de un

aldeano polaco Edward Malinowski, en el libro que hemos mencionado, no

tienen que pedir disculpas, lo cual revocó una sentencia de un tribunal

inferior en febrero de este año también, que abrió una dura controversia

sobre la libertad de investigación académica. Los nacionalistas

gobernantes de Polonia dicen que los estudios que muestran la

complicidad de algunos polacos en la matanza de judíos por parte de la

Alemania nazi son un intento de deshonrar a un país que sufrió

enormemente durante la guerra.

En estos días Grabowski estará en Israel dando conferencias. Entrevistado

antes del viaje, dejó varias reflexiones. “Les diré a mis colegas que el

futuro es bastante sombrío. Hay una reiterada intencionalidad de rescribir

la historia, y no sólo en Polonia. También lo vemos en Ucrania, Lituania,

por citar dos ejemplos. Hoy hay un gran frente en Polonia para enseñar la

Shoá como les plazca. Su relato es decirle a sus alumnos que los polacos

sólo ayudaron a los judíos durante el Holocausto. Nadie investiga la

muerte de judíos a manos de los polacos. Hay historiadores polacos que

muestran Auschwitz como un lugar de sufrimiento y matanza sólo de

polacos.

Por momentos, parece que quieren apropiarse del Holocausto”.

Grabowski fue y es muy claro. No hay asunción de responsabilidades en

Polonia, y aunque Israel proteste airadamente, salvo un eventual

enfrentamiento con alguna potencia como Estados Unidos, Polonia seguirá

rediseñando lo que pasó durante el Holocausto. Aunque Israel ha

reconocido 7 mil polacos como Justos Entre Las Naciones, eso no cambia

la ecuación. Y aunque hagan declaraciones más o menos fuertes cuando

se repiten hechos de antisemitismo como los que mencionamos al

principio de esta columna, la realidad nacionalista de las nuevas

generaciones polacas será indefectiblemente torcer qué pasó en

Auschwitz, torcer qué pasó con los civiles polacos que causaron la muerte

de 200 mil judíos. Tanto Israel como las comunidades judías tendremos

cada vez más una tarea compleja y confrontacional: denunciar las mentiras

y no quedarnos tranquilos porque en Polonia sus autoridades condenen

antisemitas y al antisemitismo. Es lo mínimo que pueden hacer. Y

nosotros, reclamar lo máximo.

