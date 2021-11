En medio del escándalo de NSO, Israel dijo que prohibiría las ventas de tecnología cibernética a 65 países.

En un posible golpe importante para la industria, el Ministerio de Defensa, según los informes, reduce la lista de estados elegibles a solo 37, eliminando a los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Arabia Saudita y docenas de otros.

El Ministerio de Defensa ha reducido drásticamente la cantidad de países a los que las empresas israelíes pueden vender tecnologías cibernéticas en medio de las consecuencias globales de la firma israelí de software espía NSO Group, según un informe del jueves.

La lista actualizada de noviembre consta de 37 países, frente a 102, según el diario Calcalist Business News.

Los países con antecedentes de derechos humanos cuestionables, incluidos los nuevos aliados de Israel, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, han sido eliminados, según el informe.

Otros países eliminados incluyen Arabia Saudita y México. Los saudíes supuestamente usaron el software espía Pegasus de NSO para monitorear al periodista del Washington Post Jamal Khashoggi, quien fue asesinado en el consulado saudí en Estambul en 2018. También se ha dicho que México usa la tecnología de vigilancia en periodistas y activistas.

Sin embargo, India, que también fue acusada de usar tecnología NSO en periodistas, políticos de la oposición y activistas, permanece en la lista actualizada.

Se espera que las nuevas reglas den un duro golpe a la industria de la tecnología cibernética de Israel, según el informe.

NSO Group se ha enfrentado a un torrente de críticas internacionales por acusaciones de que ayuda a los gobiernos a espiar a disidentes y activistas de derechos. NSO insiste en que su producto está destinado únicamente a ayudar a los países a combatir el crimen y el terrorismo.

El software espía insignia de la empresa, Pegasus, se considera una de las herramientas de ciber-vigilancia más poderosas disponibles en el mercado, lo que brinda a los operadores la capacidad de tomar de manera efectiva el control total del teléfono de un objetivo, descargar todos los datos del dispositivo o activar su cámara o micrófono. sin que el usuario lo sepa.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció hace semanas que incluía a NSO en una lista negra , restringiendo los lazos de la firma con sede en Herzliya con empresas estadounidenses por acusaciones de que “permitía a gobiernos extranjeros llevar a cabo una represión transnacional”.

El martes, Apple demandó a NSO Group por apuntar a los usuarios de sus dispositivos, diciendo que la empresa en el centro del escándalo de vigilancia de Pegasus debe rendir cuentas.

“Para evitar más abusos y daños a sus usuarios, Apple también está buscando una orden judicial permanente para prohibir a NSO Group el uso de cualquier software, servicio o dispositivo de Apple”, dijo Apple en un comunicado anunciando la demanda.

Apple también está buscando daños no especificados de NSO Group por lo que dice es el tiempo y el dinero que costó responder al supuesto abuso de sus productos por parte del fabricante de software espía, y agregó en su declaración que donaría cualquier pago a organizaciones que expongan dicho software espía.

“Esto es Apple diciendo: ‘Si haces esto, si usas nuestro software como arma contra usuarios inocentes, investigadores, disidentes, activistas o periodistas, Apple no te dará cuartel'”, dijo el jefe de seguridad de Apple, Ivan Krstic, a The New York. Horarios el lunes.

Esta fue la segunda vez que NSO Group ha sido atacado por una importante empresa estadounidense, y Facebook demandó a la compañía israelí en 2019 por presuntamente apuntar a usuarios de su aplicación de mensajería WhatsApp.

A principios de este mes, un Tribunal de Apelaciones de EE. UU. Rechazó una moción de NSO Group para desestimar la demanda de Facebook en su contra. En una votación de 3-0, el tribunal rechazó la defensa de NSO de que “podría reclamar inmunidad soberana extranjera”, abriendo a la empresa a demandas adicionales como la presentada por Apple el martes.

A principios de esta semana, la agencia de calificación crediticia Moody’s publicó cifras que indican que NSO Group corre un riesgo creciente de incumplir con unos 500 millones de dólares de deuda en medio de los próximos problemas de flujo de efectivo tras la inclusión en la lista negra de EE. UU.

Fuente: The times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai