El Festival de Cine Judío de Cinematheque ofrece una variedad de películas para ver en Jánuca

El evento cinematográfico anual incluye proyecciones, debates y charlas con cineastas y creadores que exploran a pensadores, artistas y activistas judíos.

Películas sobre pensadores, artistas, activistas y otros tipos creativos judíos llenarán las pantallas de la Cinemateca de Jerusalén para el próximo Festival de Cine Judío, del 27 de noviembre al 2 de diciembre.

El evento de seis días incluye películas sobre el Holocausto, retratos documentales de figuras judías conocidas y películas israelíes.

Muchas de las películas tratan el tema de la creación de arte durante la guerra, dijo Daniella Tourgeman, directora artística del festival.

“Existe este concepto general de trabajar apasionadamente en una obra de arte, teatro, literatura o música durante los momentos más difíciles”, dijo Tourgeman.

Señaló la película de apertura, “The Royal Game” de Nachshon Films, una adaptación de la novela “Chess Novella” sobre un abogado austríaco que es capturado por la Gestapo y arrestado en un hotel, y cómo jugar al ajedrez subvierte su trauma.

Otro ejemplo es “Charlotte”, una película animada sobre la artista judía Charlotte Salomon, considerada la principal pintora judía del siglo XX, que creó gran parte de su obra mientras se escondía de los nazis.

Otra película de la era del Holocausto, “A Radiant Girl”, sobre una joven que vive en París durante la guerra, donde está apasionadamente involucrada en el teatro y aparentemente ignora la guerra que la rodea, muestra la misma dedicación a la artesanía, dijo Tourgeman.

Hubo una competencia feroz para ingresar al evento de Jerusalén este año, dijo Tourgeman, porque la producción de tantas películas se retrasó durante el apogeo de la pandemia y los cineastas ahora están compitiendo por el lugar.

“Hay el doble de películas, por lo que es un problema técnico”, dijo Tourgeman. “Pero el enfoque en la creación también tuvo que ver con lo que el mundo ha estado experimentando durante los últimos dos años”.

Otros eventos notables durante el festival incluyen la proyección de “The Lehman Trilogy”, una obra sobre la familia de banqueros Lehman, dirigida por Sam Mendes y filmada en vivo en el West End de Londres.

El célebre filósofo y escritor judío Bernard Henri-Lévy estará presente en la proyección de “The Will to See”, su documental sobre el sufrimiento y la miseria humanos en lugares devastados por la guerra en todo el mundo, basado en su libro de 2021, “The Will to See: Dispatches de un mundo de miseria y esperanza “.

El documental “Paul Newman, Behind Blue Eyes” trata sobre el activismo político y el trabajo caritativo del actor, ambos aspectos de su identidad judía, y puede incluirse como otra película que analiza la religión y la identidad a través del prisma de tikkun olam , reparando el mundo. , dijo Tourgeman.

También hay documentales de retratos de Menachem Begin, Saul Bellow y George Soros, y un evento con el embajador rumano en Israel sobre el rescate de los judíos rumanos durante la Segunda Guerra Mundial.

El guionista de televisión Hagai Levi, cuyo programa más reciente es “Escenas de un matrimonio” de HBO, estará disponible para conversar con su colega Anat Rivlin, sobre el judaísmo a través del prisma del amor, el anhelo y la soledad, al igual que Ari Folman para la proyección en hebreo. de su último largometraje animado, “¿Dónde está Ana Frank?” que inauguró el Festival de Cine de Jerusalén durante el verano.

Una lista completa con días y horas está disponible en el sitio web de la Cinemateca de Jerusalén.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai