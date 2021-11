Serie israelí “Teherán” ganó el Premio Emmy Internacional

La serie israelí ganó el premio al Mejor Drama en una ceremonia celebrada en Nueva York. “Da esperanza para el futuro, que juntos israelíes e iraníes podrán marchar en Jerusalén y Teherán como amigos, y no como enemigos”, dijo la creadora y productora Dana Eden en el discurso ganador. La productora Shula Spiegel dijo a la prensa “Estamos felices y todavía no estamos digiriendo, pero estamos orgullosos, y con mucha motivación para continuar”.

Con su victoria, “Teherán” superó series como Aarya de India, El Presidente, de Amazon Studios en Chile y la segunda temporada de There She Goes from England. “Wow, esto es increíble, estamos muy emocionados”, continuó Dana Eden en el escenario junto a Brian Cox, la estrella de “Heirs” que les dio el premio. “Es un gran honor. Gracias a todos los miembros de la academia y los jueces. Quiero decir que “Teherán” no es una serie de espías, también trata de entender a las personas detrás de tu “enemigo”. Ahora estamos filmando la segunda temporada, y trabajando con actores iraníes de todo el mundo, que huyeron del régimen actual en Irán. Trabajamos en colaboración y con mucho amor, y descubrimos que tenemos mucho en común. Me parece que da esperanza para el futuro”.

La productora Shula Spiegel dijo: “Estamos felices y orgullosos, y con mucha motivación para continuar. Tenemos una excelente segunda temporada”. El primer ministro Naftali Bennett también respondió esta mañana vía Twitter: “Felicitaciones a la Corporación de Radiodifusión de Israel por ganar el Premio Emmy Internacional. Gran respeto por el arte israelí”.

El CEO del canal KAN, Eldad Koblenz dijo: “Ganar es otro paso en la conquista de nuestro objetivo principal: producir contenido excelente. Continuaremos invirtiendo en arte israelí diverso y de alta calidad y lo distribuiremos al consumidor israelí en cualquier plataforma y en cualquier momento que elija. Acabamos de empezar “.

Niv Sultan, protagonista de la serie: “Es un gran honor ser parte de esta victoria. Es especialmente emocionante ver el gran abrazo que recibe una obra israelí en todo el mundo. Un gran agradecimiento a los creadores, productores, actores, el talentoso personal detrás de la cámara, ¡para ustedes espectadores! Su abrazo y amor por la serie es el verdadero premio. Nos vemos pronto en la segunda temporada “.

El drama de espías creado por Moshe Zonder, Maor Cohen y Dana Eden para el canal KAN, tuvo mucho éxito con su emisión en 2020, se vendió como al servicio de streaming de la empresa estadounidense Apple y también recibió críticas positivas allí.

“Teherán”, cuenta la historia de Tamar Rabinian, un joven pirata informático de la Unidad 8200, que está adscrito a una institución y enviado con una identidad falsa a Teherán en una peligrosa misión, que se supone que apoya el ataque a las instalaciones nucleares de Irán. En estos días se está filmando su segunda temporada, con la participación de la actriz nominada al Oscar Glenn Close.

En los últimos años, ha habido nominaciones para representantes de comedia de Israel en la Ceremonia Internacional de Emmy – “Fifty”, “Kupa Rashit”, “Ramzor” y “Nevso” – estos dos últimos también ganaron premios en 2010 y 2018 (respectivamente).

Sivan Gobrin desde Israel

