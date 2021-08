Julieta Porta, una luz en medio de tinieblas

23 años, nacida en la provincia de Mendoza – Argentina

Habla 5 idiomas

Estudia Ingeniería en Dirección y Programación

Co-fundadora de Zonda Inc, startup para salvar vidas y estimar costos de

daños ocasionados por las inundaciones, principal catástrofe de América Latina. premiada por NASA y la Agencia Espacial Europea, elegida entre +26 mil personas de +150 países

Reconocida varias veces por la Honorable Cámara de Diputados por su liderazgo femenino en jóvenes en STEAM (Ciencias)

Speaker (oradora) y conductora de eventos de ciencia y tecnología.

Ha brindado cursos en universidades y empresas sobre Oratoria, Habilidades para la

gestión de equipos, Metodologías ágiles de economía para emprendimientos,

crecimiento y escalabilidad de proyectos, etc.

Es encargada de fundraising (juntar fondos) y de coordinar equipos +100 personas

para la realización de hackatones y bootcamps orientados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 ONU, eventos por donde participaron +3500 personas, con una visibilidad de más del 90 mil personas en el gran Mendoza y se han creado más de +12 startups de impacto

Recientemente convocada para representar a Argentina en el Foro Económico Mundial para Mujeres noviembre 2021 en Ecuador, siendo una de las participantes más jóvenes del evento global de mujeres más grande del mundo

En julio de 2021 la ONU premió su proyecto “Agro Justo” como Best Small Business Good for All entre más de 143 países y más de 2000 emprendimientos en la Cumbre Mundial de los Sistemas Alimentarios, por impulsar un sistema para crear una cadena de alimentos más justa y eficiente.

Con un proyecto de creación de un Rover lunar para hacer minería espacial y así lograr la generación de energía limpia desfasando helio3 como base de estación de combustible espacial para poder llegar a otros cuerpos celestes. Entre los 3 finalistas de este concurso. El proyecto se llama HEBE exploración