Alberto Indij, ex presidente de DAIA, responde a AMIA por el comunicado de repudio a sus expresiones

Esta es mi opinión. De ahí a interpretar que pretendí enrostrarle al presidente de la AMIA ser funcional a intereses espurios o tener segundas intenciones corre por cuenta de quien lo haga pero no representa mi intención que no fue otra que exponer mi punto de vista sobre el recurso del juicio en ausencia para la causa AMIA. Incluso cuando el entrevistador me repreguntó respondí taxativamente que la dirigencia de la institución no era funcional al gobierno de turno ya que tiene proyectos en común con todos los gobiernos independientemente de su color político y aclaré que en lo que constituye el motivo de su existencia cumple un rol fundamental y eficaz y está eficientemente gestionada.

El virulento comunicado de AMIA, que no contrarresta mis expresiones en base a argumentos y no responde los temas de fondo que planteé y se limita a espetar diatribas y a hacer un ataque personal recurriendo a términos descomedidos como repudio, malas intenciones, etcétera, por el solo hecho de pensar distinto, finaliza interpelando a todos los miembros de la comunidad a mantener una participación activa y a dar una discusión racional sobre los temas de interés común, motivo por el cual, en un marco de respeto, seriedad y honestidad intelectual, como allí se propone, invito al presidente de AMIA a debatir en forma presencial sobre la conveniencia o inconveniencia del juicio en ausencia.

Dr. Alberto Teodoro Indij