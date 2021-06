El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, en la ceremonia de apertura de la embajada en Abu Dhabi hoy 29 de junio de 2021:

Es un momento histórico y también un recordatorio de que la historia la determinan los seres humanos. Está determinada por personas que conocen la historia, pero están dispuestas a cambiarla. Lo determinan las personas que prefieren el futuro al pasado. Los acuerdos los firman los líderes, pero la paz la hacen los pueblos. Lo que firmamos hoy no es el final del proceso, sino el comienzo, Israel está interesado en la paz con sus vecinos. Con todos sus vecinos. No vamos a ninguna parte. El Medio Oriente es nuestro hogar. Estamos aquí para quedarnos y hacemos un llamado a todos los países de la región para que lo reconozcan y vengan a hablar con nosotros. La paz no es un compromiso, es la decisión más decisiva que podemos tomar. La paz no es una debilidad, encarna en ella todo el poder del espíritu humano. La guerra es sumisión a todo lo malo que hay en nosotros, la paz es la victoria de todo lo bueno que hay en nosotros.

La paz sobre la guerra. La cooperación a través de la hostilidad. El bien de nuestros hijos sobre los malos recuerdos del pasado. El derecho a determinar nuestro propio destino.

Los acuerdos los firman los líderes, pero la paz la hacen los pueblos. Lo que firmamos hoy no es el final del proceso, sino el comienzo. De aquí, de este lugar, partimos. Para conocernos, debemos respetar y aprender de la cultura de los demás. Necesitamos dejar que nuestras economías se integren y prosperen. Necesitamos mantener un diálogo abierto y una mente abierta. Israel está interesado en la paz con sus vecinos. Con todos sus vecinos. No vamos a ninguna parte. El Medio Oriente es nuestro hogar. Estamos aquí para quedarnos y hacemos un llamado a todos los países de la región para que lo reconozcan y vengan a hablar con nosotros. La dificultad no desaparece por sí sola. La hostilidad no desaparece por sí sola. Los humanos los crean, los humanos también pueden hacerlos desaparecer. Reemplácelos con amistad, generosidad y bien común.

Este momento no es un momento de letra pequeña, ni de acuerdos complicados, es un momento simple. La gente se mira y dice: la paz es mejor. El odio no es inevitable. Se invita a los de Oriente Medio a mirar a su alrededor y preguntarse: ¿quién es mejor, quién ha elegido el camino de la paz o quién ha elegido el camino de la guerra? ¿Quién eligió invertir en su pueblo y su país, o quién eligió invertir en el odio hacia otro? La paz no es un compromiso, es la decisión más decisiva que podemos tomar. La paz no es una debilidad, encarna en ella todo el poder del espíritu humano. La guerra es sumisión a todo lo malo que hay en nosotros, la paz es la victoria de todo lo bueno que hay en nosotros. Quiero agradecer a algunas de las personas que no están aquí con nosotros. Al Primer Ministro de Israel, Naftali Bennett, quien le envía sus saludos en este momento histórico.

En nombre de todos nosotros, agradezco al ex Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien fue el arquitecto de los Acuerdos de Abraham y el hombre que trabajó incansablemente en ellos. Este momento no es menos suyo que nuestro. Agradezco al ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su apoyo incondicional. Agradezco al ex Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, quien organizó y construyó toda esta visita. Agradezco al pueblo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, encabezado por el Director General Alon Ushpiz, punta de lanza de la diplomacia israelí, por su profesionalismo, apoyo y visión política.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai