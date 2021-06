Grave denuncia por golpes y antisemitismo en el shopping Abasto

Diego Doirejman, el 27 de Noviembre del 2020 siendo las 16hs se dirigió al Shopping Abasto para tomar un café ,ingresando por el Mc Donalds que está en la esquina de la Av. Corrientes y Agüero. Esto es lo que el denunciante relata:

“Como vi que en el lugar habían personas sin barbijos y no se respetaban otros protocolos, me acerqué a la entrada principal del Shopping a decirle a la seguridad dónde se estaba controlando el ingreso para hacerle el comentario que hay gente entrando por el otro lado sin barbijos y sin el control de la temperatura”.

La respuesta fue en forma desagradable “si tenés algo en que quejarte vaya a la oficina de seguridad”. Luego seguí mi camino, subí por la escalera mecánica al primer piso. Se me acercaron policías y personal de seguridad del lugar ,le piden su DNI y cuando saca la billetera para sacar el DNI ven que tenía varios billetes de mil pesos, ahí un policía dice llevémoslo, me toman de los brazos, y piernas y me arrastran hasta el pasillo de salida de emergencias que da sobre la calle Agüero de acceso privado, el cual está prohibido el acceso al público.

Una vez adentro me pegan un golpe de puño en el ojo y lo hicieron arrodillarse, y cuando pregunto por qué me pegan ven que tengo la estrella de David en el brazo y dicen “encima sos Judío y te quejas” y ahí el mismo policía que me pegó en el ojo me pega una patada en la costilla y se me subió arriba y me empezó a ahorcar mientras que los demás, en total diez, controlaban la puerta y las escaleras para que no pueda salir, otros me pegaban y otro gritaba pégale! Pégale!. Hasta que El otro policía dice “trae droga y matémoslo total nadie se dará cuenta” le colocaron el revolver en la cabeza, Ante ello reacciono agarrando del brazo al oficial y tirando el arma hacia arriba, la cual voló, logrando de ese modo levantarme y empujarlo para abrir la puerta. A llegar a la puerta logró abrirla unos 7cm y gritar “auxilio me quieren matar” cerrando a continuación el personal de seguridad femenino que allí se encontraba la misma. Pocos segundos después alguien del otro lado abrió y refirió “se escuchó” ahí se fueron todos y lo dejaron con un solo policía Lo dejaron golpeado por completo ,le robaron sus pertenencias y luego terminaron sacándolo por la calle Agüero por la salida Exclusiva del personal del Abasto Shopping.

Cuando le devolvieron las pertenencias abrió la billetera y el policía le dijo “qué haces? Cerrá eso y ándate acá no estuviste acá no pasó nada” le habían sacado el dinero. Solo le dejaron $300 de todo lo que tenía para comprar medicamentos y comida para el padre.

La denuncia fue realizada en la fiscalía número 22.

DENUNCIA n°693243

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai