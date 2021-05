¿Quién es el responsable por la tragedia del Monte Merón?

Daniel Moljo, periodista basado en Israel, explica en Coffee Break a los oyentes de Radio Jai, cual es la situación actual en Israel con lo que respecta a la tragedia del Monte Merón y a la formación de gobierno.

En cuanto a lo relacionado a la búsqueda de responsables por la tragedia ocurrida el pasado Lag Ba’omer en el Monte Merón, que provocó 45 muertos y más de 150 heridos, Moljo declara: “Se lavan las manos todo el tiempo”. A ello agrega que, “no existe, acá en Israel… la palabra ‘renunciar”, explana que mientras en “cualquier país normal ya hubiera renunciado el ministro de exterior, hubiera renunciado quizás el primer ministro… [y] hubiera renunciado el comandante de la policía… [en Israel] se tiran la pelota del uno al otro”

Según el entrevistado, es por este motivo que “por ahora no pasa nada”. El único avance, según desarrolla, es un pedido para que “se comience la investigación, al departamento independiente de la policía”. El problema con esto, es que “ellos solamente pueden investigar a la policía, no pueden investigar a los políticos… [cuando] la decisión estuvo en manos de los políticos y no en manos de la policía”, por lo que los verdaderos responsables no estarían siendo objeto de investigación. Moljo sostiene que, en realidad, “el principal responsable, el que está señalado, es el ministro de la policía, que es íntimo de Netanyahu”.

Por otro lado, el periodista comenta que “se está hablando de si va a haber una comisión investigadora nacional”, la misma, podría “imputar a quien quiera inclusive a los políticos… pero a Netanyahu no le conviene” porque podría apuntarlo a él o a sus ministros como responsables, lo cual hace de esta propuesta una improbable.

Al ser preguntado por el estatus del Monte Merón, Moljo explica que justamente allí existe una gran problemática: “Desde hace ya muchísimos años que [de] esa zona… son dueños distintos sectores de los religiosos”, esto implica una situación distinta de la del Kotel, el cual se nacionalizó quedando el gobierno como encargado. La supervivencia de tal estatus subóptimo se debe a que “la suprema corte de justicia no pudo llegar a ningún acuerdo con los dueños… que son distintas partes de los religiosos extremistas que hace cientos de años son dueños de esas tierras”. En consecuencia, según lo que explica el entrevistado, se llega a la situación actual en la que no hay un responsable claro hacer de lo que sucede en el sitio.

A tal cuestión, se le suma que los sectores ortodoxos no hacen las denuncias que impulsarían la acción de la justicia: “Sí estamos hablando de gente laica… [es] suficiente con que venga la familia de uno de los muertos y presente una querella, por tratarse de todos religiosos, nadie lo va a hacer”.

Por otra parte, Daniel Moljo explica que a pesar de la magnitud de la tragedia ocurrida en el Monte Merón, “hoy ya casi ni se habla de eso, pues se está hablando todo el día de que a las 12 de la noche se termina el mandato de Netanyahu”. Esto implica, que el Primer Ministro tiene hasta media noche para formar un gobierno dado que, de lo contrario, el presidente, Reuven Rivlin, entregará a otro líder la posibilidad de presentar una coalición, ya sea “Lapid, que es el segundo mandato… o Bennet”. Sin embargo, el periodista entiende, que lo más probable es que Israel vaya por quinta vez en dos años a las urnas dado a que, a la dificultad para formar gobierno se le suma la tarea aún más costosa de mantener a alianzas tan diversas como las que se están armando en el poder.

