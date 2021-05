Behar-Bejukotai: Y concederé paz sobre la tierra

Este Shabat se leen Di-s mediante dos Parshiot: Behar y Bejukotái. En Behar se habla del año Sabático (Shenat Shemitá) y el año de Jubileo (Yovel), como otros aspectos variados relacionados con la tierra y la libertad de los esclavos. Después en Bejukotái se habla de la retribución colectiva en este mundo al cuidar el pueblo de Israel la Torá, y trae después una admonición imprecatoria de lo que puede llegar ha pasar si no la cuida. En el último capítulo del libro de Vaikrá, el cual hemos de leer BeEzrat Hashem este Shabat, se habla de la valuación de dádivas y votos para el Santuario, y otros aspectos afines a la santificación de bienes para propósitos espirituales.

Mensaje:

Perashat Bejukotái principia diciendo que “Si en Mis leyes habéis de andar,” entonces habrá prosperidad material, “y habitaréis con seguridad en vuestra tierra,” y continúa el siguiente versículo diciendo: “y concederé paz sobre la tierra…. y espada no pasará en vuestra tierra.“

La parte donde dice “y concederepazsobre la tierra” despierta la atención de los comentaristas. He aquí el comentario de algunos de ellos al respecto:

Rashí: Acota que puede haber mucha abundancia, pero siempre y cuando no haya paz, la abundancia y la prosperidad no nos sirve de nada. “La paz equivale a todo.” (De ahí que en hebreo Shalom, paz y Shlemut, integridad, perfección, tienen la misma raíz etimológica).

Rav Shaul Malej Shlit”a dice en uno de sus comentarios: Di-s es el único que puede dar, y también hacer y garantizar que lo que dio permanezca en la propiedad del que lo recibió. Ése es el Shalom del que habla Rashí en su comentario.

Mas como sabemos, “shibiim panim laTorá,” (“setenta faces tiene la Torá”); la Torá es el único texto existente, que el mismo enunciado puede ser interpretado de varias formas distintas, y dichas formas son cien por ciento legitimas, sin que necesariamente una remplace a la otra:

Iben Ezra: Conforme a este exégeta, el Shalom mencionado aqui se refiere al Shalom dentro del pueblo de Israel, es decir, dentro de los mismos yehudim.

Or-Hajaim: Dice que se refiere a la paz universal; a la tan añorada paz en el mundo, que tiranos y religiones fundamentalistas, o mal interpretadas, se han encargado de hacer desaparecer (esto lo escribí antes del 11 de septiembre).

Rav Mordejai Noiguershel Shlit”a comenta: ¿Por qué primero habla de paz, y después habla de que no vendrá espada? ¿Qué acaso no es obvio que si hay paz no ha de venir espada? Este pasuk nos aclara que lo obvio a veces no es tan obvio; se pueden firmar tratados de paz con los más solemnes actos y con los líderes más importantes del globo terráqueo, y unos cuantos años o meses después, venir la espada sobre la tierra, con la mano involucrada de aquéllos que la usaron para firmar los documentos de paz. Por lo que la paz de la cual habla el pasuk de la Perashá, será una paz que no vendrá acompañada ni de animales salvajes (“y haré cesar a las bestias malvadas de la tierra“), ni de la espada en ninguna de sus muy variadas y diversas presentaciones (“y espada no vendrá sobre vuestra tierra“).

Que Di-s mediante, se cumplan las palabras del pasuk (Vaikra 26:6): Cese la espada de la tierra, y no veamos más bestias salvajes, y así habrá una paz verdadera.

Tuvia Krawchik Chiriti

Rabino del Centro Comunitario Nidjei Israel de la Comunidad Ashkenazi de México

Fuente: Diario judío de México