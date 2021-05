Parashát Behar- Bejukotai, behar significa “en la montaña”

Nos dicen los sabios que debemos tener cuidado con la montaña. Nos enseñan que hay veces en que el hombre se encuentra arriba de una montaña y desde ese lugar, desde allí arriba, se siente o cree ser más alto, más grande. No creas tal cosa. No sos vos el que es más grande. Es la montaña. La montaña puede ser el éxito, el dinero, la posición, un cargo, el prestigio. Cuidado, eso es solo una montaña. Vos sos otra cosa.

Cuando creemos que somos lo que tenemos, nos vemos dentro de la fantasía de pensarnos que somos más altos por el hecho de haber subido a un monte. Cuidado, eso es solo la montaña. Nosotros somos otra cosa. Somos lo que sentimos, somos lo que amamos.

Y por eso la Parashá que lleva este nombre, que en apariencia nos habla de la dimensión material del mundo que nos hace creer superiores, nos enseña a consagrar otro tipo de andamiaje para poder crecer: el tiempo. El texto nos habla del Shabat. Seis días dedicados a transformar el mundo para luego dedicarle un séptimo día para la transformación del ser. Dejar a un lado el mundo físico, para aprender a ser Shabat.

Nos habla del séptimo mes, Tishrei, donde limpiar el alma será lo que motorice una potenciación del proyecto de viaje espiritual de un nuevo año. Nos traerá la noción del séptimo año, Shemita, donde nos conectamos con la tierra, la ecología y la libertad. Nos incluirá en una cuenta de siete semanas de años, Iovel, en la que seremos socios en un tiempo de libertad de libertades, para darle a todos una nueva oportunidad de volver a comenzar.

“Mi she iajkim she iadrim”. “Aquél que quiera alcanzar la sabiduría debe empezar por el llano”.

No se crece subiendo a la montaña. Nos elevamos consagrando el tiempo. Cada instante, un peldaño hacia lo eterno.

Shabat Shalom umevoraj!

Rab Ale Avruj

Fuente: Amijai.org