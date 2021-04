¿Quién fue Bárbara W. Tuchman?

Al principio de su carrera, el trabajo de Barbara Wertheim fue recortar y archivar artículos de periódicos para la revista The Nation . El hecho de que su padre hubiera comprado la publicación para evitar que se declarara en bancarrota puede haber jugado un papel en que ella obtuviera el puesto, lo que introdujo al historiador en ciernes en el mundo del periodismo.

Se convirtió en la corresponsal extranjera de The Nation durante la Guerra Civil española y la preparación para la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, preparó material para la Oficina de Información de Guerra del gobierno de EE. UU. Para su uso en transmisiones al Lejano Oriente. Con el final de la guerra, dejó su trabajo y se estableció con su esposo internista Lester Tuchman y sus tres hijos pequeños. Una vez que los niños comenzaron la escuela, Barbara Tuchman se embarcó en lo que se convertiría en el trabajo de su vida: escribir historia.

“Cuando los niños eran muy pequeños”, recordó una vez en una entrevista, “trabajé solo por la mañana y luego gradualmente, a medida que pasaban días completos en la escuela, podía pasar días completos en el trabajo”. Nunca podría haber hecho nada de este trabajo si no hubiera podido pagar la ayuda doméstica ”.

Sus primeros libros fueron sobre Gran Bretaña y Palestina ( Biblia y espada , 1956) y Alemania y México ( The Zimmerman Telegram , 1958). Tuchman aceleró en 1962 en su monumental y popular libro sobre el preludio de la Primera Guerra Mundial, “el abismo entre nuestro mundo y un mundo que murió para siempre”, como ella lo expresó. The Guns of August humanizó a las personalidades detrás de la guerra, obtuvo un premio Pulitzer y fue la base de una película documental de 1964. Clifton Fadiman, escribiendo en las Noticias del Club del Libro del Mes, dijo: “Sus virtudes son casi Tucídideas: inteligencia, concisión, peso, desapego”.

Tuchman siguió este éxito con Stilwell y la American Experience in China, 1911-45 , que ganó otro Premio Pulitzer, y The March of Folly: From Troy to Vietnam , relatando las ramificaciones de la necedad como lo ilustra el Caballo de Troya.

Con la creencia de Tuchman de que “los libros son la humanidad impresa”, el columnista Max Lerner escribió a su muerte en 1989 que su idea del cielo era el Archivo Nacional y la división de manuscritos de la Biblioteca del Congreso.

Fuente: Personalidades Judías de Todos los Tiempos.