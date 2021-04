Soy una de “los niños escondidos” durante la Shoá

En Yom Hashoá, Radio Jai dialogó con Helene Gutkowski, sobreviviente de la Shoá, acerca de sus recuerdos de su infancia en la guerra y sus reflexiones en este triste día. Este fue su análisis:

“Soy de los más jóvenes sobrevivientes dado que nací en 1940 cuando la guerra ya había empezado, no estuve en guetos y tampoco en campos de concentración, mi característica es que fui una niña escondida. Nací en París, donde mi padres habían llegado desde Colombia cuatro años antes, allí vivíamos bien hasta que el nazismo empezó a mostrar su voluntad de aniquilar al peublo judío”. “Mi papá se voluntareó para el ejército, él quería agradecer de esta manera a Francia, pero nunca tuvo que luchar porque se rindieron un mes depués de la invasión alemana. Los dos primeros años de mi vida los viví en París hasta la famosa redada de julio de 1942, en donde iban a deportar a familias enteras por primera vez”.

“Ellos tomaron la difícil decisión de separarse de mí, una familia católica aceptó cuidarme hasta que termine la guerra y viví con ellos en un pequeño pueblo cerca de París. Mis padres lograron pasar junto a mi hermano la línea de demarcación hacia la zona libre de Francia, en el sur, ellos decidieron ir con mi hermano porque era circunsidado y no podía pasar como no judío”. “Yo pensaba que la familia que me hospedó no me había cuidado muy bien, estoy escribiendo un libro y mi editor insistió en que escriba sobre esta parte de mi vida, entonces como no tenía mucha información empecé a contactarme con muchos lugares y en este momento estoy en contacto con el hijo de la familia que me acobijó, con el nieto, y personas que estuvieron escondidas con otras familias católicas vecinas, así que de pronto esta historia que yo pensé que no iba a poder terminar, sí, la estoy terminando”

Después de muchos años fui al pueblo donde ellos estuvieron y pude comprobar que el atentado había ocurrido a cien metros de su casa, lo que me impactó fuertemente. Mis padres habían oído de una aldea cerca de París donde se escondían diez familias judías, decidieron ir ahí y lograron conseguir refugio en una casa, donde los recibió otra familia, y cuando había peligro la dueña de la casa llamaba a su perro con un sonido particular para alertar a mi familia para que se escondan. Mis padres estuvieron escondidos allí los últimos seis meses hasta la liberación de París, en agosto de 1944, cuando fueron a buscarme, y al principio no quería ir con ellos porque no sabía quienes eran”.

“La familia que mencioné antes no es la única con la que estuve, resulta que mis padres, después de estar dos años escondidos en el centro de Francia, tuvieron que huir de ese lugar porque hubo un atentado contra dos oficiales alemanes debido a que luego de estos atentados se ejercían represalias muy crueles, entonces mis padres se asustaron y volvieron a la región parisina, lo que estaba prohibido.

“Hoy soy licenciada en sociología, aunque no creo que esa sea la razón por la que profundicé mi interés por mi pasado, no sabía mucho de mi infancia y cuando me preguntaban decía que no valía la pena. En 1997 me encontré con dos personas con las que decidimos crear un grupo al igual que se había hecho en Estados Unidos, llamado “LOS NIÑOS ESCONDIDOS”. Las señoras con las que creé el grupo sabían que habían niños escondidos como yo en muchos países, unas treinta personas oriundas de unos quince países. A partir de escuchar las experiencias de otros niños escondidos que sí recordaban, me sentí muy incómoda con no saber mucho de mi niñez, y después de asistir a un acto en el que se recordó a los sobrevivientes franceses y sus salvadores, empecé a indagar y dialogar con más niños escondidos, cada uno tenía una experiencia particular”. “ A partir de ello dialogué con los demás y aceptaron mi propuesta de escribir un libro juntos, hemos trabajado seis años escuchándonos, un trabajo extraordinario en el que aprendí muchísimo, donde logramos reconstruir la historia de cada uno con cartas, documentos y fotos, estoy muy feliz”.

Finalmente, concluyó: “Estoy muy orgullosa de Israel y creo que todos los judíos deberíamos vivir ahí, es un ejemplo de como de la nada y desde el sufrimiento pudieron hacer un país unido y pujante, seguro para los judíos, que ayuda a los judíos de la diáspora y a muchos países en otros ámbitos, Israel es un ejemplo”. “Yo me dí cuenta de la dimensión de lo que viví debido a mi nieta mayor, cuando ella tenía dos años estábamos juntas de la mano y yo de pronto pensé como estaba yo misma a esa edad”.

