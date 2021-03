Shabat Pesaj

Radio Jai dialogó con Natan Waingortin, rabino de la ciudad de Resistencia en Argentina, acerca de las enseñanzas de Pesaj y sus costumbres.

“La toráh nos dice que la festividad de Pesaj transcurre desde el día 15 del mes de nisan hasta siete días después. El primer y el último día tienen mikrá kodesh (sagrada convocatoria), es decir que son días santificados, en los cuales hacemos kidush, prendemos las velas, son días en los que rigen las mismas prohibiciones que shabat (excepto algunas pocas). Los días intermedios, que ciertamente son parte de la festividad de Pesaj, se los denominan ‘jol hamoed’, un mix de día santificado y un día normal, tenemos tefilot (plegarias), lectura de toráh, siguen rigiendo las mismas normativas que Pesaj hasta el séptimo día, excepto para la diáspora, a los que se le suma uno, ya que aquí tenemos los dos primeros días y un octavo día adicional ‘iom tov’, por lo tanto quedan cuatro días de ‘jol hamoed’”.

Según Waingortin: “El primer día de Pesaj cayó el sábado a la noche, lo que cambia el próximo shabat es que si bien no se hace kabalat Shabat, si se hace la Tefiláh del resto del viernes a la noche pero no los primeros salvos introductorios porque como son una alegría, pero ya estamos en una festividad que se la considera una alegría, entonces no mezclamos alegría con alegría. También este shabat no leeremos la parashá que correspondería sino que tenemos una lectura especial para pesaj, mientras que dicha parashá que quedó pendiente, la posponemos para la semana que viene”.

Finalmente, concluyó: “Este shabat en vez de comer jalá comemos dos matzot, el viernes a la noche y el sábado al mediodía”. “Este Pesaj lo principal está en la esperanza y en la convicción de que vamos a poder lograrlo, Moshé antes de hablar con el faraón habla con los líderes del pueblo judío y lo sacan a patadas, entonces Moshé casi claudica en su misión hasta que Dios le dice que lo va a lograr; está mal la falta de convicción en la salvación. Tenemos que saber que estamos en épocas de buenos augurios y tenemos que estar dispuestos a salir de Egipto, de esta pandemia, porque tarde o temprano lo vamos a lograr”.

