Entretelones del VacunaGate: Por el Covid, Eduardo Valdés le pidió a Ginés una vacuna que Alberto Fernández le había negado

Por Silvia Mercado, cronista de Radio Jai en Casa de Gobierno

Alberto Fernández dudo varios días. Que corresponde: dar el ejemplo de ponerse la vacuna cuando todavía la población tenía dudas o predicar contra el privilegio? Antes de las fiestas, cuando despidió el año con los periodistas acreditados en Casa Rosada, ante una pregunta específica dijo claramente que “yo me voy a vacunar, pero después no digan que por culpa mía un enfermero no recibió la vacuna que le correspondía”. Finalmente, cuando la ANMAT autorizó la vacunación para mayores de 60 años tomó la decisión. Lo hizo el 21 de enero, en el Hospital Posadas, junto con su “burbuja”, integrada por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, lo que se informó oportunamente. Pero el debate en el Gabinete ya estaba instalado.

El mismo día se vacunó el hoy eyectado ministro de Salud, Ginés González García, lo que también se informó oficialmente. Sin embargo, no se informó de otros funcionarios del Ministerio que se vacunaron, no solo Lisandro Bonelli, el jefe de Gabinete, sino -entre otros- los secretarios de Estado Arnaldo Medina y Martín Sabignoso. Carla Vizzotti, la otra secretaria de Estado de Salud, no se vacunó. Por qué? Porque debido a un tratamiento que se estaba realizando recibió la recomendación médica de no hacerlo.

Primer asunto dilucidado: por supuesto, Vizzotti sabía perfectamente de esta vacunación. Que, por otro lado, seguramente les correspondía, ya que son personal de Salud.

Segundo asunto a dilucidar es porque se vacunaron los otros tres miembros del Gabinete nacional. Vayamos uno a uno.

– Martín Guzmán, ministro de Economía, de 38 años, se vacunó porque iniciaba una gira que iba a dejarlo en Washington DC para renegociar la deuda externa argentina con el FMI. Adujo que como la delegación del organismo financiero que visitó nuestro país se contagió en Buenos Aires, tuvo esa recomendación. De todos modos, no se sabe ni cuándo se vacunó, ni dónde. No hay ningún comunicado de prensa del Ministerio para explicar la situación y en Casa Rosada están a la espera de que salga a decir algo.

– Felipe Sola, ministro de Relaciones Exteriores, se vacunó en el Hospital Posadas (que está en Morón), exactamente el día que la provincia de Buenos Aires habilitó la vacunación para mayores de 70 años, que es justo la edad que tiene. En este caso, hubo un comunicado de prensa posterior al escándalo del Ministerio explicando las condiciones de vacunacion y asegurando que tuvo recomendación médica, por su viaje a México, donde hoy está.

– Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, es el otro miembro del Gabinete Nacional que se vacunó. No explicó cuándo ni dónde. No hay comunicado de prensa y su vocero solo dijo que “el ministro ya dará las explicaciones pertinentes”. Sus pares del Gobierno se quejan porque Ferraresi, que este año cumplirá 60 años, tomó la decisión sin consultar con nadie. Se cree que lo hizo en Avellaneda, donde era intendente, pero no hay precisiones de fecha. Cuántos mas vacunados irregulares hay en ese distrito? Aquí habría que destacar el caso del ex intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, hoy ministro de Obras Públicas, que no se vacunó, ni autorizó la vacunación de nadie de su equipo.

El tercer asunto a dilucidar es: ¿Por qué el Presidente desplazó rápidamente a González García, si ahora lo defiende?. ¿Por qué, rápidamente también, bajó del avión a México al diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana, presidentes de la Comisión de Relaciones Exteriores en sus respectivas cámaras?. Un fuente destacada del Gobierno aseguró a Radio Jai que desde que se instaló la escasez de vacunas en el verano, y después de la publicación en la revista científica The Lancet los estudios de la fase tres de la vacuna Sputnik V, casi todos los funcionarios recibieron llamados de amigos, influyentes y familiares para gestionar una vacunación “por izquierda”.

Aseguró la fuente, que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dio la orden de que nadie se vacune ni acepte pedidos ni acepte ofrecimientos. Y que Valdés, con mucho miedo a contagiarse, visitó en forma personal al Presidente para pedirle que le haga la gestión para poder vacunarse: “raja de acá, ni se te ocurra”, habría sido la respuesta.

El problema es que el diputado, gran amigo de Fernández, apeló a otro amigo, González García, para conseguir la ansiada inoculación. Y lo peor, es que lo logró, para él y para Taiana.

“Ahora no puede decir que el motivo fue el viaje, si sabemos que a las diputadas de la oposición que viajaban no les dijo nada. Por eso Alberto consiguió rápidamente el consenso para echarlo a Ginés y bajarlos a Eduardo y Jorge del viaje a México, teníamos claro que todos terminaríamos pagando por ese amiguismo de un bien escaso como es la vacuna en la Argentina”, dijo un funcionario que no negó lo mal que se siente por la dramática situación en la que cayó el Gobierno a partir de la revelación del periodista Horacio Verbitsky, precisada por los colegas Ignacio Ortelli y Federico Mayol, de Clarín, que ya estaban atrás del caso.

Hoy cada funcionario del Gobierno vive en medio de un tembladeral. “Y es Santiago el que viene dando la cara por todos, ni Guzmán, ni Ferraresi, ni Zannini salen a explicar sus situaciones”, dijo un vocero, compungido.

Y agregó: “una cosa es conseguir que te aceleren la entrega de un pasaporte y otra muy distinta que te den una vacuna”, demostrando que la discusión en torno a los privilegios se transformo en agenda dentro del Gobierno. Como sea, de lo que nadie quiere hablar es de la vacunacion de Cristina Fernández de Kirchner, que se inoculó un domingo, fuera del horario del público, en el despacho del director del Hospital Presidente Perón de Avellaneda, una tarea que estuvo a cargo del viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Lo hizo el 25 de enero, varias semanas antes de que la Provincia autorizara la vacunación para mayores de 70 años, que ella todavía no tiene.

Una cosa queda clara: no todos son iguales. Fuera del Presidente, la vice y cuatro ministros, los otros 16 ministros del Gabinete decidieron no vacunarse.

Permitida la reproducción por Radio Jai citando la fuente