Entre la Hasbará y la Identidad

Visto desde fuera el judaísmo e Israel pueden dar lugar a preguntas y respuestas muy tendenciosas, o lisa y llanamente antisemitas. En especial si la pregunta va dirigida a la persona equivocada, judía o no. Porque la difamación y la discriminación se tornan en una amenaza muy difícil de sostener. Cuantos judíos se perdieron al Cristianismo, cuántos a causa de la Inquisición, cuántos por los progromos, la Shoá, incluso el Iluminismo, y hoy el fundamentalismo islámico. Confrontar el mundo externo al judaísmo ha sido una tarea hercúlea y secular.

Hay dos formas de mantener la identidad judía, y ninguna puede eludir la necesidad de singularizarnos. Hay quienes trabajan sobre este asunto desde dentro, mediante la educación, la memoria, la tradición, y la religión y observancia de sus ritos y mandamientos. Hay otros que han optado por trabajar el tema hacia el entorno: explicar, confraternizar, ayudar, defender, desmentir, y enaltecer. En hebreo parte de esta tarea se llama “hasbará”, que literalmente quiere decir “explicar” pero que abarca la idea central de “difusión”. Miles de judíos en todo el mundo dedican sus vidas a esta causa: combatir el fenómeno de las fake news, desmentir, aclarar, y destacar los logros del pueblo judío en general y su Estado, Israel, en particular.

Mientras tanto, nosotros volveremos a nuestra tarea de consolidar la identidad judía como acto de elección y pertenencia y no de defensa frente a la persecución; esa tarea queda en buenas voces como las incluidas en la lista del JSN, y miles de anónimos y no tanto que hacen su aporte desde todos los rincones del mundo. Así como los judíos debemos ser solidarios unos con otros (arevim ze laze), también debemos enorgullecernos por los logros de otros. Aunque no las abracemos, sus causas son también nuestras.

Por Ianai Silberstein.

