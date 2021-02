Increíbles bagels neoyorquinos

Ingredientes (Para 8 bagels de tamaño medio):

2 cucharaditas de levadura seca.

1 cucharada y media de azucar.

1 taza y cuarto (300 ml) de agua tibia (aproximadamente)

3 tazas y media (500 g) de harina o harina con alto contenido de gluten (Y un poquito más para amasar)

1 cucharadita y media de sal.

Aceite.

Opcionales para coronar el Baguel: Sal gruesa, ajo fresco picado, cebolla fresca picada, semillas de amapola, semillas de sésamo.

Preparación:

Vierta el azúcar y la levadura en media taza (120 ml) de agua tibia. Deje reposar durante cinco minutos sin tocarla, y luego revuelva hasta que todo se disuelva en el agua.

Mezcle la harina y la sal en un bol grande. Haga un hueco en el medio y vierta la mezcla de la levadura y el azúcar.

Vierta un tercio de taza (90 ml) del agua tibia restante en el hueco. Mezcle y agregue el resto del agua a medida que sea necesario. El objetivo es lograr una masa húmeda y firme.

En una mesada enharinada, amase la masa durante unos 10 minutos hasta que esté suave y elástica. Intente trabajar con la mayor cantidad de harina posible para formar una masa firme y rígida.

Unte ligeramente con aceite un bol grande y coloque la masa. Cubra el recipiente con un paño húmedo. Deje que se leve en un lugar cálido durante 1 hora, hasta que el bollo se haya duplicado. Golpee un poco la masa y déjela reposar por otros 10 minutos.

Cuidadosamente divida la masa en 8 pedazos iguales. Dele una forma de esfera a cada pieza. Ahora, tome una bola de masa y presiónela suavemente contra la mesada moviendo la mano y la bola en un movimiento circular tirando de la masa hacia sí misma mientras reduce la presión sobre la masa ligeramente hasta se forma una bola de masa perfecta. Repita con los otros 7 pedazos de masa.

Cubrase un dedo con harina, y presione suavemente su dedo en el centro de cada bola de masa para formar un anillo. Estire el anillo a aproximadamente un tercio del diámetro del bagel y colóquelo sobre una bandeja para hornear ligeramente aceitada. Repita el mismo paso con la masa restante.

Un vez que ya tenga los 8 anillos, cubra con un paño húmedo y deje reposar durante 10 minutos. Mientras tanto, precaliente su horno a 220ºC (425ºF).

Ponga a hervir una olla grande de agua. Al hervir, baje el calor. Use una espumadera o una cuchara para introducir los bagels en el agua. Una vez que los bagels estén adentro, no debería tomar demasiado tiempo para que floten hacia la parte superior (un par de segundos). Déjelos allí por 1 minuto, y luego volteelos para que hiervan por otro minuto. Si prefiere un bagel más sabroso extienda los tiempos de ebullición a 2 minutos por lado (Esto le dará un bagel más parecido a los de New York).

Si desea coronar sus bagels con algunas de las opciones enumeradas arriba, hágalo apenas los saca del agua pero antes pintelos con un poco de huevo para que los ingredientes se peguen antes de poner los bagels en el horno.

Coloque los panecillos ya hervidos (y cubiertos si optó por coronarlos) en una fuente para hornear ligeramente aceitada.

Hornee durante unos 20 minutos, hasta que estén dorados.

Sáquelos y deje enfriar en una rejilla de alambre.