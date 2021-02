Éxito de un 92 por ciento de efectividad para un tratamiento israelí de los casos graves de coronavirus

Es noticia desde hace unos días, la aparición en Israel, de un medicamento para la cura del covid, que aparentemente está dando buenos resultados. Jorge Diener, Director Ejecutivo de Hadassah International, lugar de desarrollo del fármaco, se refirió al respecto.

Diener dijo que esta droga mostró un 92 por ciento de éxito en pacientes a quienes se les administró, pero aclaró, que este medicamento no está indicado para el tratamiento básico, inicial, para todo paciente de covid, sino que es una droga que justamente, viene a resolver la situación de los pacientes críticos y agudos, a quienes ninguno de los tratamientos dio resultado; pacientes en terapia intensiva y en estado grave. Esta droga logró con su procedimiento, que en un período de entre cinco y seis días, un 92 por ciento de los pacientes tratados, retornaran sanos a sus hogares.

Esta droga ya existía, se usaba para otro tipo de enfermedades autoinmunes, en ciertos tipos de cáncer, en algunas enfermedades reumáticas. Fue así que, el Director de Medicina Interna del Hadassah pensó que, si funcionó en otras enfermedades en las que se veían reacciones muy agresivas del sistema inmunológico, habría que probarla para los pacientes de covid, y con ello, también controlar esa reacción inmunológica agresiva.

Respecto de si es una droga cara y si está disponible en todo el mundo, Diener dijo que aún no está disponible, que es una droga bastante nueva, y que en Israel esta va a pasar a la fase tres, y que seguramente, luego de la confirmación de ese estado, va a estar habilitada su utilización. No se sabe el precio, porque no está todavía en el mercado, pero supone Diener que será cara, por todo el desarrollo que tiene y el proceso de producción, y porque no es para un tratamiento masivo. En Israel donde la salud pública es fuerte, seguramente va a estar cubierta por los servicios de salud, porque su administración será para salvar vidas.

Acerca del suero equino desarrollado en la Argentina, afirmó que conoce el desarrollo que lleva adelante el doctor Hugo Sigman, médico muy conocido en Israel y gran amigo del Hadassah, y que está seguro de que lo que hagan, será “ciento por ciento bueno y confiable”.

Sobre el porvenir de la pandemia, dijo que depende mucho del éxito de la vacunación mundial, o al menos un 70 por ciento de la inmunización mundial, “no alcanza que un solo país tenga éxito”, como es lo que sucede con Israel. Señaló que vivimos en un mundo intercomunicado, por lo que, hasta que el mundo no esté inmunizado, las mutaciones y variantes que aparezcan del virus van a hacer que este virus vaya a convivir con nosotros por un tiempo largo.

“Estamos en un mundo diferente en el que las prioridades cambian”, sentenció. Y dijo que debemos entender que no hay un retorno a la normalidad, sino una construcción de una “normalidad nueva” en la que, la colaboración internacional -no solamente entre gobiernos- será la clave para resolver situaciones como estas, y también para prevenirlas. Dijo que hoy la vacuna viene a prevenir el contagio, pero que el gran desafío es cómo se van a prevenir las pandemias a futuro, y para ello, el mundo tiene que sentarse a conversar, a pensar cómo construir un mundo en el cual el acceso a la salud sea universal y garantizado, porque no alcanza con el que tenga un seguro médico mejor, o el acceso a la atención: “Cuando viene la pandemia, ella no discrimina entre quién tiene acceso a la salud y quién no”, indicó. Señaló que el contagio pasa de un lado al otro, y que eso se ha visto este tiempo, cuando el mundo lleva, oficialmente, cien millones de enfermos de covid, y que se estima que este número puede ser cinco veces más grande, de acuerdo a las estadísticas, por lo que estaríamos hablando de 500 millones de personas contagiadas de covid, y una cantidad increíble de fallecidos en el mundo.

Y remarcó: La única manera en la que el mundo podrá avanzar, será replanteándose las prioridades; es un gran desafío y traerá mucho conflicto. En los lugares en donde se politiza el manejo del tema sanitario, la situación es peor, y en donde la ciencia maneja la administración de la pandemia, es mejor. Y esto está demostrado en estudios que se hicieron en el mundo.

Por último, expresó que tienen la esperanza de poder responder a los desafíos. Dijo que en Israel, en el Hadassah, se ven jugando un rol humilde, pero importante, a fin de generar el diálogo entre las instituciones del mundo, incluida la Argentina, para encontrar las mejores soluciones para seguir viviendo” hasta los 120 años” con mucha salud.

