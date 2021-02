¿Qué hay de la Autocracia Turca?

A modo de introducción y para quizás comprender el presente de Turquía, echemos una mirada a un pasado no muy remoto, en los casi últimos cien años del Imperio Otomano, una autocracia personalizada en la figura del Sultán y fundamentada en el férreo cumplimiento de las normas coránicas y la Sharia que respaldaban los Kanuns o decretos dispuestos por el Sultán y la Urfs o voluntad de éste, todo lo cual le daban forma a un Estado autoritario y quedado en el tiempo que no se condecía con la realidad de un Siglo XIX delineado por la 2ª etapa de la Revolución Industrial, y se extendía desde la región norte de los Balcanes hasta Irak, un verdadero mosaico multinacional.

Sin embargo durante los sultanatos de Mahmud y Abdul Mecit, entre 1838 y 1863, se llevaron a cabo una serie de reformas modernistas y occidentales, y un primer esbozo de un Estado Laico, pero con la llegada del sultán Abdul Hamit II, en 1865 se vuelve a la más rígida autocracia y la imposición de la Sharia como estructura jurídica y social.

Pero iniciado el Siglo XX, ese enfermo terminal que era el Imperio Otomano y que las potencias Occidentales ya ambicionaban repartirse para lograr sus objetivos geopolíticos, comienza a sufrir sus primeros sacudones, como lo fue la Revolución de los Jóvenes Turcos en 1908, un movimientos reformista, laico y democrático nacido en 1898 en Salónica, pero el golpe de gracia fue la participación del Imperio en la 1ª Guerra Mundial junto a los Imperios Alemán y Austrohúngaro, y la derrota de esta coalición, los Imperios Centrales, selló el último acto de la autocracia, que comienza con la firma del Tratado de Sevrés, en 1920, que no sólo es la rendición del Imperio a los aliados, firmado por el último sultán Mehmed VI, sino que también da inicio a la desmembración de su territorio, lo que provoca la reacción de una organización nacionalista, el Movimiento Nacional Turco liderado por un héroe de la Gran Guerra, admirado y respetado no sólo entre las FF.AA. sino también por la mayoría de los turcos, el Gral. Mustafá Kemal, llamado Ataturk o Padre de los Turcos, quién finalmente 1923 funda la República de Turquía, reconocida internacionalmente ese mismo año por el Tratado de Lausana, y no sólo fue el punto final de más de 620 años de imperio autocrático, sino que es el nacimiento de un Estado que mira a Occidente y a la Modernidad, un Estado Laico con división de Poderes, pero con una fuerte influencia de dos actores conformado por el complejo militar-judicial.

Sin bien, el laicismo y la apertura a Occidente fue un lineamiento que se dio a lo largo del Siglo XX, Turquía sufrió de Golpes de Estado protagonizados por el mencionado complejo militar judicial, en particular entre 1960 y 1980, tras lo cual se alternan años de crecimiento y de crisis, pero sin abandonar el perfil democrático, constituyéndose Turquía en miembro de la OTAN y con la constante aspiración de formar parte de ese proceso que derivó en la creación de la U.E., algo que aún no logró.

Ya en el presente siglo, en el panorama político turco aparece una fuerza, el partido islámico y conservador Justicia y Desarrollo o AKP, liderado por Recep Tayyip Erdogan, quién llega al poder en el 2003, quien en los primeros años de gobierno redujo la inflación, creció el índice de desarrollo económico, limitó la injerencia de los militares, redujo la burocracia, incluso fortaleció los derechos civiles y facilitó la participación de un sector de la sociedad antes marginado, el trabajador, religioso y conservador, que fue constituyéndose en el núcleo duro del AKP e identificado con la visión de Erdogan.

Pero de aquellos auspiciosos primeros años, las cosas fueron cambiando y el líder turco fue acrecentando su poder, a punto tal que se lo comenzó a llamar el Sultán del Siglo XXI, y que de igual forma que 1923 constituyó el fin del Sultanato, el 2017 pone punto final a Turquía como república parlamentaria y nace más que un régimen presidencialista, nace la autocracia de Erdogan.

Algunos ciudadanos turcos, en particular intelectuales, periodistas, estudiantes y un reducido sector de las FF.AA., FF.SS. y del Poder Judicial, un año antes, en Julio del 2016, fueron protagonistas y víctimas de un supuesto Golpe de Estado, aunque muchos coincidimos que en realidad fue un orquestado autogolpe, para consolidar el poder de Erdogan y llevar a cabo una purga en todos los estamentos de la sociedad, unas 50 mil personas fueron encarceladas y casi 100 mil quedaron sin trabajo, y definitivamente le sirvió a Erdogan para llevar a cabo una reforma constitucional al año siguiente, pero también dejó al descubierto la polarización en la sociedad turca.

La citada reforma constitucional comenzó a regir a partir del 2019, y contempla a grandes rasgos los siguientes puntos, el sistema presidencialista suprime la figura del 1er ministro y es el presidente quien concentra todas las facultades y responsabilidades ejecutivas, incluidas nombrar al vicepresidente y los ministros, sobre quienes se elimina el voto de NO confianza, solo Erdogan puede destituirlos, también tiene la facultad de dictar decretos, entre ellos el Estado de Emergencia en caso de Alzamiento o Acciones Violentas que pongan en peligro la división de Turquía, asimismo designará la mitad más uno de lo miembros de la Suprema Corte de Justicia y se fija en dos períodos de cinco años consecutivos el cargo de presidente, por lo cual hasta el 2029 Erdogan, podría decirse que “constitucionalmente” estará en el poder.

Desde entonces, el Sultán del Siglo XXI no ha cesado en concentrar el poder y la persecución de opositores o simplemente críticos a su régimen, dejándoles dos alternativas, la cárcel o el exilio, cuando no la muerte.

Un caso con trascendencia internacional es el Fethullah Gulen, de 79 años, clérigo, docente, empresario en medios de comunicación, que levantó centros hospitalarios, institutos de enseñanza y fundador de la ONG Hizmet (Servicio) que aboga por la convivencia del Islam, el Cristianismo y el Judaísmo, fue quién apoyó a Erdogan en sus comienzos, cuando era alcalde de Estambul, y posibilitó su llegada al poder en el 2003. Gulen fue considerado por la revista Foreign Policy entre los 100 intelectuales más destacados a nivel global en el 2008, sin embargo la relación con Erdogan se fue deteriorando cada vez más, en particular por las acusaciones por corrupción contra su gobierno desde su periódico Zaman, uno de los de mayor circulación y su canal de TV Samanyolu, lo que causó en el 2013 la ruptura de relaciones entre ambos tras los incidentes en la Plaza Taskin, Estambul, y que fue agravándose con acusaciones del gobierno turco por terrorismo contra el Gulen, quien se hallaba radicado en Saylorsburg, Pennsylvania, EE.UU. desde 1999, por lo que se solicitó su extradición, denegada por Washington por considerar al clérigo y empresario como un perseguido político y le otorgó el status de exiliado, más allá que en el 2016, en oportunidad del alzamiento en Turquía antes señalado, Gulen fue acusado por instigador y organizador del supuesto Golpe de Estado y su ONG declarada organización terrorista, y desde entonces hasta hoy, las repercusiones públicas y los reclamos de Estados y organismo de DD.HH., fue acotado.

Otro caso es el del periodista turco Can Dundar, condenado el año pasado a 27 años de prisión, tras haber sido acusado por el régimen de Erdogan en el 2015 por “Colaboración con organizaciones terroristas”, como repuesta a las denuncias de Dundar desde la dirección del diario Cumhuriet, que el gobierno turco enviaba armas y suministros a los rebeldes sirios, aunque Dundar desde el 2019 se halla exiliado en Alemania, pero nuevamente las repercusiones públicas y reclamos de actores estatales u organizaciones de DD.HH., fue acotado, más allá de la frase del periodista que calificaba a Turquía como una gran cárcel para los periodistas.

Y finalmente, traigo el caso más reciente, el del empresario turco Osman Kavala, de 63 años, nacido en París, Francia, economista recibido en la Universidad de Manchester, Reino Unido, heredero desde 1982 de una importante red empresarial familiar que abarca varios rubros entre ellos el tabacalero, el inmobiliario y el minero, y que en el 2002 fundó Anadolu Kutur, una entidad filantrópica, colaborando estrechamente con Amnistía Internacional y constituyéndose en un activista social que busca la reconciliación con los kurdos y reconoce el genocidio armenio, y que fue detenido en Octubre del 2017 por el régimen de Erdogan imputado de Sedición, y en febrero del año ppdo., cuando estaba por ser liberado, se lo procesó por Rebeldía y condenado a más de dos años de prisión, llevando en consecuencia más de tres encarcelado.

En el 2019, Osman Kavala fue distinguido con el premio Libertad de Pensamiento y Expresión por la Asociación de DD.HH. de Estambul, un reconocimiento a una vida dedicada a la reconciliación con memoria y justicia entre turcos, armenios, kurdos, gitanos y judíos, con emprendimientos como Tesev, un laboratorio de ideas europeístas, o Depo un espacio para el arte y la cultura en Estambul, o el hoy cerrado centro cultural en la ciudad fronteriza de Kars con un orquesta sinfónica integrada por jóvenes turcos y armenios, y también es el cofundador de la editorial Iletesim especializada en la investigación y difusión de las Ciencias Sociales, realmente un activista de los DD.HH. sin pretensiones ni aspiraciones a acceder al poder político, y cuya razón para permanecer encarcelado es opinar distinto a la visión autocrática de Erdogan y que de poco ha servido que el Tribunal Europeo de DD.HH. haya dictaminado que debía ser liberado, y que al igual que los otros casos señalados, han tenido menos repercusión global que por ejemplo el caso Alexei Navalni, entonces me pregunto, ¿acaso será porque para la OTAN y los EE.UU., Turquía es un jugador geopolítico importante para Occidente?

Recordemos que Erdogan y su visión Neo Otomanista lo llevó a un giro en su política exterior, se convirtió en un Estado extorsionador utilizando la cuestión migratoria, se alejó de la esfera de influencia de los EE.UU. y se acercó a Rusia, intensificó su presencia en el Norte de África, en particular en la guerra civil en Libia, ha provocado una seria y peligrosa crisis con Grecia, Egipto e Israel por los yacimientos de gas y petróleo en el Mediterráneo Oriental, también endureció su posición respecto a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos e incluso se presenta como garante de la Hermandad Musulmana y su filial Hamas y como socio estratégico de Irán y Hezbollah.

Pero ahora parece que la política exterior turca esta abandonando esa dureza que la caracterizaba, amenguando su expansionismo y su antioccidentalismo, buscando a través de su canciller Mevlut Davusoglu solucionar la crisis con Grecia y mejorar las relaciones con la U.E. en áreas sensibles de interés común y apaciguar las tensas relaciones con Arabia Saudita y E.A.U., pero todo esto tiene una sola explicación, la difícil situación económica y financiera que esta pasando Turquía y las consecuencias en el plano interno en miras de las próximas elecciones nacionales del 2023, donde la alianza con el partido de extrema derecha MHP liderado por el economista Devier Bahacelí, parece no asegurar una mayoria electoral del Sultán del Siglo XXI, pero en nada cambia la política de represión a los críticos y opositores al régimen, como el caso de Osman Kavala, lo que refleja que el pragmatismo domina las Relaciones Internacionales, pues la realidad es, que hay Estados Centrales y Estados Periféricos, hay actores que son Potencias y otros Peones, hay países desarrollados y otros dependientes, y los intereses mandan y ordenan las agendas, mientras tanto, los más irrenunciables derechos civiles serán hipócritamente ignorados cuando no sean funcionales con los objetivos geopolíticos y geoeconómicos de los Estados, lo que me recuerda, y para finalizar que “no hay amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes…”.

*Luis Fuensalida es especialista en asuntos internacionales. Fue Comisario Inspector y Jefe de Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.